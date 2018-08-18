住建部約談海口、三亞、煙台、宜昌、揚州五市政府

新華社北京8月17日電（記者王優玲）記者17日從住房和城鄉建設部了解到，住建部17日約談了海口、三亞、煙台、宜昌、揚州五市政府主要負責同志。約談指出，今年以來，各地全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，認真落實房地產調控主體責任，因城因地綜合施策，調整供應結構，遏制投機炒作，房地產市場總體保持了平穩運行。但是，近一段時間，部分城市房價出現過快上漲，須引起高度重視。

約談強調，要牢固樹立“四個意識”，提高政治站位，切實把思想和行動統一到促進房地產市場平穩健康發展的重要精神上來，下決心解決好房地產市場問題。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供應、多渠道保障、租購並舉的住房制度，堅持分類調控、因城施策、一城一策，完善和落實房地產調控措施，防範化解市場風險，促進建立房地產長效機制，努力實現全體人民住有所居目標。

約談要求，全面貫徹黨中央、國務院決策部署，把地方政府穩地價、穩房價、穩預期的主體責任落到實處。綜合運用經濟、法律和必要的行政手段調節住房需求，促進供求平衡，切實增加住房及用地有效供應，嚴肅清理查處捂盤捂地、囤房炒房等問題，大力整頓規範市場秩序，加強預期管理和輿論引導，嚴厲打擊投機炒作，遏制房價上漲。

海口、三亞、煙台、宜昌、揚州等城市政府主要負責同志表示，將全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，切實履行好地方政府房地產調控主體責任，進一步完善和落實調控措施，確保市場平穩、房價穩定。據了解，海南、山東、湖北、江蘇省住房和城鄉建設廳主要負責人也參加了約談。

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