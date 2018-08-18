中資銀行對貸款給巴基斯坦越來越警惕--TRLPC

路透8月17日 - 中國銀行業者越來越警惕貸款給巴基斯坦伊斯蘭共和國，因為新興市場貨幣動蕩可能會威脅到巴即將上任聯合政府填補外部融資缺口的努力，與此同時美國愈發反對可能的國際貨幣基金組織(IMF)救助行動。

中國銀行業者已經提供數百億美元的基建貸款，以支持570億美元的中巴經濟走廊，這是中國“一帶一路”倡議的核心所在，旨在強化中國的地緣政治影響力。

巴基斯坦外匯儲備在日益縮減，預計很快會從IMF處尋求100多億美元的救助，並向包括中國和沙特阿拉伯在內的同盟國家進一步融資，以避免發生貨幣危機。

然而新當選的總理伊姆蘭·汗(Imran Khan)及其領導的正義運動黨(PTI)只在議會中占據微弱多數，而且該計劃面臨國內外強烈的反對。

IMF可能會尋求對任何新借款附加條件，美國已發出強烈反對及擔憂，認為任何融資資金都不應用於償還中國貸款。

“作為一家商業銀行，在考慮向巴基斯坦提供新貸款的問題上，我們當然將會格外謹慎。”一位駐北京的銀行家表示。

在經濟危機加深的背景下，土耳其裏拉今年迄今已貶值40%，俄羅斯盧布自8月以來也承受巨大壓力，這使得中國政府對於巴基斯坦貸款安全的擔憂也加劇，因目前正值中美貿易戰之際，中國自身也需要捍衛人民幣匯率。

“我們銀行剛剛收緊了面向不發達國家的所有主權貸款，我們目前正重新評估國家風險，密切關註任何新的黑天鵝事件。”另一位消息人士說道。

巴基斯坦新政府需在9月末償還價值2.55億美元的主權債。根據Loan Pricing Corp的數據，這筆一年期期末一次性償還貸款是在2017年9月與四家銀行簽署，包括唯一牽頭行瑞士信貸和兩家中資銀行。

中資銀行在最近幾年增加了對巴基斯坦主權債的承諾，國有政策性銀行--國家開發銀行和中國進出口銀行在巴基斯坦經濟走廊項目中牽頭，為港口、發電廠和交通運輸線路的建設提供融資。

在有關IMF是否要在五年裏第二次幫助巴基斯坦的問題上，上述貸款是討論的核心內容。根據8月初的媒體報導，巴基斯坦也在尋找其他融資來源，正等待獲得沙特背景的伊斯蘭開發銀行提供的40億美元貸款。

巴基斯坦官員試圖緩解美國的擔憂，並將IMF可能提供的援金與中國為中巴經濟走廊(CPEC)提供的貸款分開。

該國前財長Miftah Ismail本月稍早告訴路透，中國貸款的還款額加上離境的中國企業獲利，在2023年之前每年總計將不到10億美元。

他稱，這些有著五年寬限期的30年期貸款，包括零利率貸款、優惠利率貸款、和一部分市場利率貸款，加權平均利率在2%左右。

路透7月時報導，本財年的前10個月，中國向巴基斯坦提供了15億美元的雙邊貸款以及29億美元的商業銀行貸款，其中多數出自中資銀行。

中國對巴基斯坦貸款的官方數據無可考究。中國國家開發銀行網站顯示，截至2015年3月底，該行批準了巴基斯坦的10個項目，並承貸13億美元。人民日報的一篇報導稱，截至2016年6月中旬，獲批項目數量升至16個，貸款金額增至46億美元。

第三位消息人士稱，國開行變得更為慎重，最近拒絕了巴基斯坦的幾筆貸款申請。國開行多數貸款是根據政府指示發放，但也承做一些商業貸款。路透暫時不能立即聯系上國開行置評。

國開行在巴基斯坦沒有分支，但中國的國有商業銀行卻在擴大在巴基斯坦的業務。

中國銀行去年11月在卡拉奇開設一家分行。工商銀行是首家進入巴基斯坦的中資銀行，該行2011年在巴開展業務，目前在卡拉奇、伊斯蘭堡和拉合爾有三家分行。

工商銀行也是對巴基斯坦銀團主權貸款參與最積極的中資銀行。在7月簽署的最近一筆5.65億美元一年期期末一次性償還貸款中，工商銀行和瑞士信貸共同擔任牽頭行兼簿記行，最終承貸2.25億美元。

其他對核發巴基斯坦主權貸款的銀行包括中國銀行、鄭州銀行、中國民生銀行、中國進出口銀行和中國郵儲銀行。

“我們擔心現有的貸款是否能及時償還，”第二位消息人士表示。“我們將密切關註巴基斯坦和IMF的談判，看IMF會施加什麼樣的限制。”

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)