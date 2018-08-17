人民幣匯率反覆波動U+A0 波幅逾300點子

在岸人民幣於8月17日顯著波動，至下午4:30分上下波幅達334點。繼昨天急升400點子後，早上瞬間曾升至日內高位6.8638水平，但很快又現回調，至下午1:44分左右兌美元再次低見6.972水平，然而下午4時過後，匯率突然急升100點，於4時半約報6.8805元，貼近昨日收市6.8826水平。

離岸人民幣日內波幅約349點子，早上9:15分曾高見6.8482元，但很快又回軟，至下午14:10左右低見6.8831元；於下午4:30報6.859，較昨日微升78點子。

是日人民幣兌美元中間價報6.8894元 上調52個基點。

外電報導，中國人民銀行限制人民幣通過自貿區FTU賬戶外流，以收緊離岸人民幣的流動性，提高沽空成本。報導引述兩名消息人士指，人行上海總部昨日發出通知，要求上海自貿區的銀行，不得通過同業往來賬戶，向境外存放或拆放人民幣資金。另外，CNBC報道引述國際金融協會首席經濟師Robin Brooks表示，人民幣匯率將為中美下周貿易談判的核心。美國或要中國減少人民幣下跌造成的影響，否則將繼續要脅向中國徵更高關稅。政治風險顧問機構Eurasia Group亦認為，美國或逼使中國令人民幣升值至貿易戰前水平。

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