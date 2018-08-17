北京放鬆管制 陸地產商正以超低利率發行本幣債券

中國房地產開發商正在國內市場增加發債，而且是以最低廉的利率發行，這有助於緩解資金短缺的地產商再融資壓力。

據彭博彙整的數據，開發商 7 月發行了 420 億元人民幣 (60 億美元) 的本幣債券，是三個月來最多。8 月份也開局強勁，到目前為止已發行 259 億元的債券。數據顯示，本月平均的票面利率跌到紀錄低點 4.58%，較兩個月前的水平減少逾 2 個百分點。

這種情況與兩年前截然不同，當時北京試圖抑制房價，地產商難以進入本地債市發債。儘管政府的立場尚未改變，不過近期採取放寬小企業融資的措施提振了投資者信心，從而吸引對其債券的需求。

「在岸市場大規模違約的擔憂似乎已經消退，」渣打集團的大中華區及北亞債務資本市場高收益產品團隊的主管 Fredric Teng 說。「由於在岸市場流動性充沛，獲准發行的公司可以趁著當前情勢，以較低的票面利率發債。」

旭輝控股集團上周發行 25 億元人民幣的三年期債券，票面利率為 5.46%，低於 3 月份以 6.8% 發行的本幣債券。

上週發行的利率水平也比該集團 4 月發行的三年期美元債券少了超過 1 個百分點。綠城房地產集團上周五發行 16.5 億元人民幣的五年期債券，票面利率 4.73%，低於 5 月份以 6% 發行的債券。

中原集團駐上海的高級研究員 Liu Yuan 表示，最近可以在境內債券市場發債的地產商增加，顯示政府對債券發行審批的控制放鬆。