中資險企開啓“海淘模式”——中國人壽進軍印尼市場

近十年來，國内保險行業飛速發展。隨著保險市場對外開放程度不斷加深，在迎接外資險企的同時，國内險企也逐步走出國門，紛紛開啓“海淘模式”。

8月16日，中國人壽保險（印尼）有限公司在印度尼西亞首都雅加達舉行開業儀式，標志著中國人壽（02628-HK；601628-CN）正式進入印尼市場。

業績提升，填補中印兩國壽險合作空白

中國人壽是第一家進入印尼市場的中資壽險企業，此舉填補了中國與印度尼西亞雙方在壽險領域合作空白，不僅能更好地服務於雙方人員往來的風險管理和保險障礙需求，同時還將為兩國的經貿合作增添新的活力和新的發展動力。

根據新華社報道，印尼金融服務監管局官員阿哈默德表示，期待中國人壽分享在中國的成功經驗，為印尼帶來金融保險市場精英人才、知識和技術的重要資源。對於中國人壽選擇在印尼開設分公司，中國人壽總裁袁長清表示，印尼是東盟最大經濟體，世界第四人口大國，經濟增長、消費能力提升和中產階層規模的擴大，蘊藏著巨大的保險需求。中國人壽印尼公司將為印尼經濟社會發展作出應有的貢獻，助力“一帶一路”建設。

其實，這已經不是中國人壽第一家海外機構，早在2016年中國人壽保險（新加坡）有限公司就已經正式成立，中國人壽成為第一家在海外設立分支機構的中資保險企業。在積極推動新加坡人民幣離岸中心的建設和中新兩國的經貿往來的同時，分别與中國銀行新加坡分行及中國工商銀行新加坡分行簽署合作協議。

實際上，中國人壽也是有一定的經濟實力支持其開設海外分支。根據中國人壽2018年中期業績預增報告顯示，截至2018年6月30日，該公司中期歸屬於上市公司股東的淨利潤與2017年同期相比，預計增加人民幣30.61億元（人民幣，下同）到42.85億元，同比增加約25%到35%；扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東淨利潤與2017年同期相比，預計增加約人民幣30.69億元到人民幣42.97億元，同比增加約25%到35%。

（圖片來源：港交所）

進軍印尼市場的中國人壽還將繼續成立子公司，一方面，將社會保障服務納入工作重心，不僅大力支持印尼華裔和中資企業的海外發展；另一方面，不斷積累海外運營經驗，在增強中國人壽核心競爭力的同時為打造綜合金融集團提供支持，拓展更廣闊的海外市場。

險企海外發力，助力“一帶一路”

隨著越來越多的中國企業跨出國門，企業所面臨的風險不斷增加，從而也促使保險企業從覆蓋國外工程傳統風險的保險產品不斷的發展到全面多樣化的產品組合，其中最典型的就是近幾年針對特殊地區的綁架保險。

其實，早在去年4月，中國保監會就曾發佈《中國保監會關於保險業服務“一帶一路”建設的指導意見》，提出要構建“一帶一路”保險支持體係，通過創新保險產品服務和保險資金運用方式等為“一帶一路”建設提供全方位的服務和保障。

險企佈局海外市場一方面是響應國家政策號召，另一方面是為了探求新的業務增長點。根據每日經濟網公佈的數據顯示，2017年中國出口信用保險公司支持企業面向“一帶一路”眼線國家的出口、投資、工程承包等業務，承保金額累計高達1298億美元；中國太保產線去年上半年海外業務保費規模大幅增長，工程險增長幅度高達637%，財險同比增長8%。

印尼作為東盟最大經濟體，地處“一帶一路”經濟帶，華人數量眾多，也是許多中資企業投資首選地區，中國人壽（印尼）有限公司的成立在一定程度上也是響應國家政策的號召。

結語

國内險企“走出去”的同時也面臨著風險判斷能力和服務能力的考驗。繼新加坡之後，再次成立印尼分公司，中國人壽國際化品牌形象大幅提升，品牌影響力持續擴大，行業地位和話語權也不斷提高。根據今年2月2日中國人壽（海外）公司年度工作會議可知，未來中國人壽還將拓展馬來西亞市場。然而，不斷擴張海外市場的同時，中國人壽也要平衡發展好國内業務，這樣企業方能走的更加長遠。

■ 作者｜劉玲玲

■ 編輯｜賀秋霞

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