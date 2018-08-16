中績虧損收窄 平安好醫生(01833-HK)進軍東南亞力拓國際市場

今年5月4日剛剛順利來港上市的全國最大規模互聯網醫療健康平台平安好醫生(01833-HK)（平安健康醫療科技）今日公佈上市後首份財報，即其截至今年6月30日止6個月中期業績。

公告顯示，今年上半年平安好醫生實現營業收入11.23億元（人民幣，下同），按年同比大幅增長150.3%；毛利率27.5%，較上年同期之41.7%明顯下跌14.2個百分點，公司解釋，上半年綜合毛利率錄得顯著下跌的原因主要是集團毛利率較低的健康商城業務增長，拉低其整體毛利率水平。在近年集團淨虧損連續擴大的基礎上，今年上半年平安好醫生虧損方面則有所改善，期内錄得公司擁有人應佔虧損4.44億元，較上年同期收窄2.6%，公司表示這主要受惠於匯率的波動。

分業務來看，平安好醫生四大業務板塊在上半年均取得亮眼增長，當中家庭醫生服務貢獻收入1.86億元，同比增長91.4%；消費型醫療業務貢獻收入2.48億元，按年增長47.9%；來自健康商城的收入則暴增逾3倍（302.7%）至6.28億元；比重較小的健康管理和互動業務也收入翻倍（119.2%）至6017.5萬元。

平安好醫生董事長兼首席執行官王濤於16日下午舉行的集團中期業績發佈會上表示，上半年集團收入大增1.5倍顯示其變現能力增強，他又指期内不斷增長的流量也是平安好醫生在上半年表現的一大亮點。財報透露，2018年上半年，公司在客戶運營與積累流量方面取得了較好的成果：截至2018年6月末，公司註冊用戶數達228百萬，較2017年末增加35.2百萬人，增長18.3%；2018年6月，月活躍用戶數達48.6百萬，同比增長50.9%；2018年上半年日均咨詢量達53.1萬，同比增長58.0%。

對於毛利率下跌的問題，平安好醫生首席財務官Edwin Morris在發佈會上進一步解釋，上半年主要是2個業務板塊出現毛利率下跌，一是家庭醫生服務業務，他指出該業務期内毛利率錄得下跌主要是集團推出了針對重疾保險全方位服務的新產品“360”，而由於市面無歷史數據，缺乏參考，公司預估其成本時較為保守，因而錄得較低毛利率，亦拉低家庭醫生服務業務的總體毛利率。

另一個毛利率下跌的業務是健康商城分部，Edwin解釋期内由於來自平安集團的集採購買量較大，而對應毛利率較低，因此拖累商城業務整體毛利率下跌。但他強調，這兩個業務原有產品銷售的毛利率較同比變化併不大。

變現能力增強的平安好醫生，也開始佈局海外市場。8月16日，在公佈集團中期業績之餘，平安好醫生同時宣佈集團兩大投資佈局上的重大舉措。首先是攜手東南亞領先的020平台Grab成立合資公司，開始進軍東南亞市場，為東南亞提供一站式醫療健康服務。王濤介紹，與Grab成立的合營公司主要將透過移動平台於指定區域從事在線醫療健康服務，包括但不限於在線醫療服務、消費型醫療服務、健康商城以及健康管理與互動。

王濤還表示，與Grab建立戰略合作關係僅僅是平安好醫生邁向國際化的第一步，未來將會有在其他國家的合作以“神速”推進，待有實質進展後會公告相關消息，他重申對平安好醫生的定位是“國際化”的互聯網醫療生態係統，未來定會積極推進其國際化戰略。

與此同時，平安好醫生還宣佈收購平安萬家，以此加快其線下佈局，整合線上線下醫療資源及為用戶打通線上線下服務的閉環。王濤表示，收購平安萬家意味著集團開啓線下佈局，直接將在線家庭醫生服務延伸至線下，未來會積極留意收購機會，向家庭醫生、慢病管理方面拓展業務。

對於國内的收購意向，他透露集團會考慮在AI技術領域，能提供創新技術的公司，以及健康醫療流量較好的公司，待有實質進展亦會告知廣大投資者。

文：彭小留

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