〈超單身世代來臨〉永達保經：首重生前保障 三招提前部署轉嫁風險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 14:52

‌



台灣未婚率逐年上升，生活方式、經濟壓力、職業規劃、或對婚姻態度的改變等原因，越來越多人選擇不婚或保持單身。永達保經表示，單身族家庭負擔或許較輕，卻也代表家庭支持網絡的單薄，特別是 40 歲以上的大齡單身族，距離退休只剩 20 年時間，提早布局尤為重要，永達保經提供三面向的規劃建議，包括短期的健康風險管理及長期的退休養老計畫。

根據行政院性別統計資料庫數據，2023 年台灣 25 歲至 44 歲適婚人口的未婚率高達 51%，對比上世紀 80 年代，當時台灣適婚人口的未婚率僅 14.4%，這個數字差距驗證了超單身世代的來臨，也預警了未來單身長者的人口將進入大爆炸時代。

‌



首先，單身族應優先檢視老後的醫療保障及退休金的規劃，確保活著的時候能用在自己身上，善用保險機制，將規劃重點放在生前。鑑於醫療科技進步、平均壽命延長，可以考慮以終身型醫療險搭配實支實付醫療險，因應未來高額的自費醫療費用，轉嫁老年醫療風險。

其次，建議將意外險、失能險、長照險納入保險配置，因應老年後可能發生的跌倒骨折、長期臥床等風險，藉此轉嫁照護費用。市面上有保險公司推出「類長照」複合式保單，將終身壽險、意外失能、特定傷病引起的長照需求納入保障範圍，讓老後醫療規劃更有保障。此外，也可視個人需求及預算搭配重大疾病險、癌症險等，來轉嫁重症的高額開銷，保障老年財務安全。

第三，針對個人退休規劃，擁有源源不絕的現金流是最重要的，建議以利變型增額壽險搭配保單轉年金機制。利變型增額壽險在投保當下，即享有壽險保障，還可享有時間複利效果累積的保單現金價值；而部分保單的「轉年金」機制，還能確保享有穩定且與生命等長的現金流。

除了醫療、意外、長期照護、退休規劃等面向的保障規劃之外，永達保經更提醒大齡單身族，要納入「雙豁免保費」的機制，確保規劃能如期到位，並考量老後失智、失能等風險，善用「保險金給付信託」、「安養信託」及「意定監護」的結合，優先解決單身族在老年退休時錢的問題。