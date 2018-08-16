長和(00001-HK)入股智慧水務創科企業nuron

長和(00001-HK)公布，入股投資一家研發智慧水務監測技術的創科公司nuron。

目前，長和旗下Northumbrian Water正與nuron合作，使用其第一個實時系統。長和的投資將可以令nuron把技術應用擴展至英國以至其他地區的基建，nuron亦會繼續研究探討其機械人和光纖傳感技術，如何可以強化長和的電訊基建。

長江和記集團資訊系統總監栢彼得表示，nuron的技術有助提升長和的水務系統與電訊網絡的營運，並為電訊與水務的整體策略增益。

nuron董事總經理Claire Fenwick稱，nuron的技術不但有助水務公司改善其資產管理，更為數碼經濟發展添注動力。長和的投資將令nuron迅速壯大，並推動集團更大規模的創科發展。

nuron在2014年成立，率先引入全球第一個管道廢水監測系統，系統有助減低水務公司的營運成本及提升其效率，以提高客戶滿意度、提升環境效益和抑減總支出。人工智能系統較傳統土木工程方法更快、更迅速及更有效地鋪設通訊網絡。

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