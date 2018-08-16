十三年來首次季度利潤下滑的騰訊，股價近半年遭遇“雙殺”

“捧你時把你捧上天，踩你時把你踩入地”，用這句形容資本市場恰到好處。正是因為資本市場的不理性，才會給理性投資人帶來超額收益的投資機會。

今天，我們的主角是大家耳熟能詳的騰訊控股（00700-HK）。騰訊控股在8月15日晚，發佈了2018年第二季度財報。第二季度騰訊總收入達到736.75億元（人民幣，下同），同比增長30%；淨利178億元，同比減少2%；上半年騰訊收入達1472億元，同比增長39%；實現淨利411.57億元，同比增長26%。

圖源：騰訊控股2018半年報

近13年來首次季度利潤下滑

那麽，騰訊公司此次給市場投資者交出的這份報表是好是壞呢？二季度公司淨利出現小幅下滑，這是公司近十三年來盈利首次出現下滑，上半年公司淨利雖同比增長，主要是因為公司一季度業績比較強勁，而此次騰訊公佈的半年報業績增速顯然不及以往分析師的預期，導緻公司股價在港股市場開盤大幅低開。

圖源：同花順

由於騰訊作為科技股的領頭羊，昨日晚間美股交易時段，中概股中的科技股集體重挫，阿里巴巴跌1.56%，百度跌1.27%，京東跌4.46%，網易跌3.63%。這就是，典型的城門失火殃及池魚。

股價出現雙殺

一家公司股價出現雙殺是由於兩方面造成。一方面是公司自身業績放緩；另一方面是公司在以前業績高速增長時，市場給予了較高的估值，而由於現在公司業績放緩，市場接著又給了公司較低的估值。所以，公司業績增速放緩加上市場給公司重新估值，反映到公司股價上就是大幅下跌。

首先我們來說說騰訊2017年業績，去年騰訊公司在港股市場是風光無限好，公司股價自2017年初的約180元漲至年末的約420元，漲幅約133%，股價漲幅在眾多科技股當中絕對是傲視群雄。但我們反觀公司2017年業績也是非常不錯的，具體看2017年騰訊總收入2377.60億元，比去年同期增長56%；公司權益持有人應佔盈利為人民幣715.10億元，同期增長74%。正是因為投資者樂觀的原因，推高騰訊公司2017年股價漲幅大大超出公司業績漲幅。

另外就是估值，騰訊在港交所總股本為95.22億，2017年總利潤715億元，對應的基本每股收益為7.5，對應騰訊2017年股價最高點475元，市盈率約為63倍。那麽，這麽高的市盈率可以維持嗎？

這應該多維度去考慮，如果騰訊公司未來5年甚至10年都可以維持2017年淨利潤的增長速度，給予63倍的市盈率確實不高。但問題就是騰訊公司未來幾年可以維持像2017年這樣的增長速度嗎？有點理性的人估計都不會這麽認為。因為，騰訊公司的體量已經非常龐大，公司不可能無限製擴張，長期看增速隻能回歸常態。在以前，公司業績樂觀的時候，投資者一緻預期也非常樂觀，給了公司較高的估值，當騰訊淨利潤回歸常態的時候，市場投資者從狂歡中逐漸蘇醒，帶來的就是公司股價在二級市場的雙殺。

那麽，騰訊現在的估值到底是貴還是便宜呢？

相信，這也是大家想要看的重點。2018年公司股價經過持續的下跌，已經自最高點跌去了約40%，充分釋放了以往公司由於投資者樂觀預期導緻估值較高的風險，估值已經進入合理區間。投資者最擔心的應該就是二季度騰訊的業績下滑是一時的，還是長期的？

騰訊近十年間公司業績雖有所起伏，但整體還是非常穩定、健康的，公司又屬於互聯網公司的龍頭企業，其產品對客戶有較強的粘性。所以，一個季度的業績併不能證明什麽。但是，投資者以二季度業績增速來給公司估值的話，騰訊的估值是偏高了（動態市盈率約32倍）。但如果長遠看，公司近十年業績雖然有所起伏，整體還是穩定向上的，或許公司已經過了前幾年的快速發展時期，但未來公司業績維持常態化發展（20%上下）屬於合理範疇，所以，給予公司30倍上下的市盈率也是相對合理。

■ 作者｜鄭鵬超

■ 編輯｜夏雨辰，賀秋霞

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