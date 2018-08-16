川普或推行政命令 敦促基建領域「買美國貨」

今年年初，在川普發表的自己的首份國情咨文中，他明確提到了未來的三項工作重心：貿易、基建和移民。

與爭議不斷但持續推進的貿易和移民政策不同的是，大型基建的計劃一直停滯不前。資金是重要的原因，而貿易長期占據白宮頭條，也讓基建的重要性不得不一直靠後。

CNBC 周三援引消息稱，白宮計劃推出新的行政命令，要求在更廣泛的行業採購「美國製造」產品，尤其是公路、管道、寬帶等基礎設施。

這讓基建的資金問題更加突出。CNBC 的報導提到，各方部門已經就相關的行政命令爭論了超過 6 個月；預算辦公室據稱反對行政部門明令要求採購特定商品，因「美國製造」可能會比「非美製造」成本更高。

美國聯邦政府的採購一向要求美國商品應該優於海外商品。大蕭條後經濟不景氣的壓力下，1933 年出台的「購買美國產品法」要求，聯邦政府除一些特殊情況外，應優先購買本國商品。如果「美國製造」中最具有競爭力的企業是大型企業，外國商品的價格需要比「美國製造」便宜 6% 以上才可以採購；如果是小企業占優，外國商品需要便宜 12%。

1983 年，聯邦「購買美國」規章規定，聯邦運輸管理局資助的高速公路建設中使用的鋼鐵，其所有生產過程，必須完全在美國進行。2009 年，美國參眾兩院再度在經濟刺激方案中提及「買美國貨」，將高速公路建設的「買美國貨」範圍擴大到所有其他製成品。

美國交通運輸部部長趙小蘭今年 7 月曾提到，之所以遲遲未能解決基建計劃問題，主要是因為兩黨對於如何使用 2000 億聯邦資金來支撐 1.5 兆基建存在分歧。

減稅後本就已出現大規模赤字，政府資金不充足，刺激私營部門為 1.5 兆基建投資也民主黨人被認為不甚現實。「買美國貨」的行政命令，可能會讓成本問題更加突出，尤其是在徵收關稅後通膨可能激增的情況下。