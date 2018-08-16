信用交易資格恐不保 綠能股價創逾三年新低 籌組長晶大聯盟自救

第二季太陽能產業因大陸「61」新政削減補助，市場買氣急凍，不理性拋售潮，產品報價急挫，除了碩禾 (3691)、安集(6477)、中美晶(5483) 等少數個股仍有獲利之外，其他個股均是持續虧損，綠能 (3519) 不願虧錢賠售，採取選擇性接單策略，保留帳上現金，又認列資產減損 9803 萬元，第二季稅後淨損 11.57 億元，每股虧損 2.66 元，每股淨值降至 8.13 元，不保 10 元票面，信用交易資格恐喪失，今 (16) 日股價一度摜壓 10.55 元跌停價位，創下 2015 年 6 月 28 日新低。大陸削減新一年度太陽能產品補助，多晶產品成了價格殺盤重心，產品跌價除了造成營收規模萎縮，本業虧損之外，還衍生存貨跌價損失、設備減損等後遺症，茂迪(6244)、綠能第二季分別認列 8.23 億元，以及 9803 萬元資產減損，虧損也因此擴大。



為了保留現金，綠能採取選擇性接單，調降產能利用率，因應高效晶片與晶碇單價驟跌，第三季市場慢慢回歸理性，價格已漸持穩，亦會視供應鏈價格狀況，逐步調整產能利用率，搭配高階模組事業，以期增加新興市場獲利空間。



太陽能族群第二季營運數字一片「慘綠」，接下來面臨嚴酷淘汰賽，業界產能籌組大聯盟，爭取生存契機，除了新日光 (3576)、昱晶(3514)、昇陽光電(3561) 三合一大聯盟即將在第四季成軍，綠能與國內業者接觸，盼籌組太陽能長晶聯盟，更進一步爭取政府注資，落實「5+2」產業政策目標。