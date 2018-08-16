陳德霖：有額外流動性應對資金可能出現急劇外流的情況

港元匯價再度觸發弱方兌換保證，金管局在紐約匯市繼續承接港元沽盤，最新一之為買入50.24億港元，沽美元，令明日本港銀行體系總結餘降至大約926億港元。入市行動後，港元匯價繼續在7.85港元兌1美元的弱方兌換保證水平附近。

金管局總裁陳德霖表示，港元在這兩天觸發了聯繫匯率機制下7.85港元兌1美元的「弱方兌換保證」，金管局向市場沽出美元買入了總值168億的港元。資金流出港元主要由於近期港美息差再度擴大，令套息交易增加。過去多年有約1萬億港元的資金大量流入，現時資金流出港元，是香港利率正常化的必經過程，亦是聯繫匯率制度下的正常運作。金管局會繼續在『弱方兌換保證』被觸發時以7.85的水平買入港元，以確保港元匯率穩定。「我再次提醒大家務必小心管理利率和市場風險。」

陳德霖表示，香港銀行體系有足夠的流動性應付資金大規模流動。金管局隨時準備透過調較總額達1萬億港元的外匯基金票據的發行量以提供額外流動性，應對資金可能出現急劇外流的情況。

金管局時隔接近三個月再度入市，上日三次出手，先在早上紐約市尾段買入21.59億港元，之後在歐洲時段，再承接23.55億港元沽盤，至晚上在紐約市早段第三次入市，在市場承接72.53億港元。兩日內四次入市，合共買入167.91億港元。

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