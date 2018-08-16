離岸人民幣昨盤中破6.95！離7關卡不遠 人行9月恐出手升息？

昨晚美元一枝獨秀，離岸人民幣盤中更一舉貶破 6.95 大關，「7」的整數心理關卡只差一步之遙，市場更有分析師指出，中國人民銀行可能在 9 月再度調高政策利率，以維持人民幣匯率穩定。

美元兌離岸人民幣 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

目前非美貨幣倒成一片，人民幣自然也無法置身事外。離岸人民幣昨天一天內連破六道關口，盤中更一度跌破 6.95 大關，盤中低見 6.9587，距離 7 只剩一步之遙。週四 (16 日) 人行開出的人民幣中間價下調 90 點，報 6.8946。

不過週四早盤人民幣走勢由貶轉升，離岸人民幣最高一度拉回到 6.9119，在岸人民幣則拉高到 6.9056，此前中國商務部剛公布副部長王受文，8 月下旬將率團訪美就經貿問題進行磋商。

有分析師即指出，新興經濟體貨幣危機和美元上漲帶來的全球金融市場震盪不可小覷，人行很有可能在 9 月再次調高政策利率，以維持人民幣匯率穩定。

近來人民幣貶勢的壓力有所轉換，先前貶值主要是市場擔心中國內部基本面和國際收支變化，當下則是全球風險產生的外溢效應。尤其周一至今人民幣匯率壓力增強，和全球金融市場動盪直接相關。由於歐元區銀行對土耳其曝險較大，土耳其里拉暴跌直接導致歐元大幅走弱，進而使美元被動走強。包括港元和印度盧比在內的新興市場貨幣都出現了較大貶值壓力，人民幣自然無法置身事外，同樣受負面情緒影響。

目前包括印度、香港等地都已對匯率採取干預措施，俄羅斯央行也放出可能升息的風聲。隨著新興市場波動加劇，人行很可能會在美國 9 月升息後再度「跟隨」調高公開市場操作利率。

華創證券資產管理部總經理屈慶表示：「現在新興市場貨幣貶值壓力較大，聯準會今年內可能還有兩次升息，如果中國不跟，可能要承受匯率波動，這其實是個兩難。」認為被動升息可能性高。

中信證券分析師明明也指出，人民幣匯率需要保持在一定的關鍵點位之上，從目前來看，7 很有可能就是這道關卡。「在人民幣匯率沒有跌破 7 的風險時，人行對外匯市場都不會出現明顯的干預的措施，但考慮到美元近期持續強勢，9 月份跟隨美國升息機率很大。」