美元指數衝衝衝 離岸人民幣早盤再破6.92大關

受土耳其危機影響，避險需求湧入讓美元指數早盤再向上，攀至 13 個月來新高。離岸人民幣早盤則一舉跌破 6.92 大關，創下 15 個月新低。

受避險需求影響，美元指數早盤延續隔夜漲勢，最高來到 96.8596，創下 13 個月來新高。美元走強也連帶拖累人民幣走勢，今日人民幣中間價小跌 161 點報 6.8856 元。離岸人民幣早盤更一舉跌破 6.92 大關，最低來到 6.9217，創下 15 個月新低。至於在岸人民幣同樣跟隨貶勢，早盤衝破 6.9 大關。

離岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

興業研究指出，土耳其里拉危機逐漸發酵為新興市場匯率危機，美元指數一舉站上 96 關卡，包括人民幣在內的亞洲貨幣目前表現還算對穩定，後市需要關注全球貿易形勢變化及中國貨幣政策走向。

興業研究認為，人行日前再度祭出外匯風險準備金，在一定程度上修復了人民幣相對美元的升貶彈性，但在美元指數可能繼續上攻的背景下，若不加碼其他逆週期調控政策，美元兌人民幣恐會階段性追隨美元指數走高。

儘管目前美元在避險情緒拉抬下一路上攻，但中國國家外匯管理局國際收支司前司長管濤卻不看好美元持續升值。他指出，從兩年期美國國債收益率差看，長端利率越來越扁平化，短端利率和長端利率的利差越來越小，說明市場並不認為未來美國會有很大的通膨壓力，聯準會接下來沒什麼升息空間，目前的利率水平已經接近中線水平。

另外，從歷史經驗來看，這兩條曲線靠近的時間點，通常就是美國衰退來臨的時候。管濤認為，目前中國經濟雖然向下，但情勢還可控制，即使現階段人民幣面對美元走強等較為極端的市場環境，但是只要撐過去，就有機會在未來幾年內實現「清潔浮動」。