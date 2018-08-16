騰訊(00700-HK)：二季度手遊環比大跌19% 原因有三

8月15日，騰訊(00700-HK)發佈2018財年中報顯示，財報中營收、利潤及相關增速等重要數據不及市場預期。騰訊淨利潤十三年來首現單季負增長。其中，騰訊權益持有人應佔盈利(淨利潤)為人民幣178.67 億元，比去年同期減少2%，這是自2005年三季度以來首次出現同比負增長，同時不及市場預期的193億元人民幣。第二季度營收736.8億元人民幣，市場預期776.6億元人民幣。營收增速創2015年二季度以來新低。

此外，二季度智能手機遊戲收入同比增長19%及環比下降19%至176億元人民幣。數據顯示，騰訊遊戲業務二季度營收252.02億元，同比增長6%，環比下降12.4%;社交媒體業務二季度營收168.67億元，同比增長30%，環比下降6.8%。

騰訊控股總裁劉熾平表示，微信用戶花在朋友圈和小程序上的時間有所增加;目前，微信小程序DAU很快增長到2億，主要受益於小遊戲及工具;第二季智能手機遊戲業務環比下跌19%，主要有三個原因，第一，用戶不再喜歡戰術比賽類遊戲;第二，7款遊戲中有5款新遊戲是在5月中旬後上市的;第三，第二季現有遊戲的重點在運營和提高用戶量，而不是貨幣化。

騰訊財報發佈後，恒指期貨迅速跳水，跌破27000點整數關口，跌幅一度達1.8%。美國粉單市場交易的騰訊ADR跌幅達9.5%。阿里、百度、京東等中概股也遭遇集體下挫。

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