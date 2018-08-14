恒大成立FF中國總部 規劃未來十年藍圖

8月14日，恒大法拉第未來智慧汽車(中國)集團在廣州恒大中心正式揭牌，恒大集團總裁兼法拉第未來集團董事長夏海鈞，恒大高科技集團副總裁、恒大健康副董事長兼恒大法拉第未來智慧汽車(中國)集團董事長彭建軍，恒大高科技集團副總裁兼恒大法拉第未來智慧汽車(中國)集團總裁袁仲榮(原廣汽豐田董事長)，恒大法拉第未來智慧汽車(中國)集團COO高景深(原廣汽豐田副總經理)；以及由恒大集團調任的恒大法拉第未來智慧汽車(中國)集團副總裁劉浩、劉俊、沈立柱、王全喜，總裁助理李福奎等出席了活動。

據瞭解，恒大法拉第未來智慧汽車(中國)集團由恒大法拉第未來控股(香港)有限公司在國家市場監督管理總局登記註冊，註冊資本金20億美元，法人代表為彭建軍。作為法拉第未來在中國的運營總部，恒大法拉第未來智慧汽車(中國)集團將全面負責法拉第未來在中國的技術研發及所有生產經營管理。

彭建軍現場還披露了恒大法拉第未來的十年戰略規劃。他表示，公司計畫在中國華東、華西、華南、華北和華中地區，建設五大研發生產基地。十年後，年產能計畫達到500萬輛，FF91、FF81等多系列多車型產品面向全球市場，覆蓋高端、中端及入門級，打造互聯網智慧出行生態，全面滿足快速增長的不同市場需求。

夏海鈞現場表示，目前世界上已有不少國家出臺了禁售燃油車的時間表，發展新能源汽車是大勢所趨。未來十年甚至更長的時期內，新能源汽車的產銷都將保持高速增長，10-20年後新能源汽車的年銷量可達幾千萬輛，甚至上億輛，前景非常廣闊。

今年6月，恒大正式入主美國新能源汽車公司法拉第未來，該公司在多項技術指標上已全面領先行業標準，在全球擁有超1000人的科研團隊，獲得專利超過380件。其首款高端車型FF 91的百公里加速時間為2.39秒，最高續航里程700公里，並搭載30多個智慧感測器和智慧升降3D鐳射雷達，擁有無人自動泊車、面部識別技術、無縫進入系統等先進技術，多項技術和性能指標在全球絕對領先。

目前FF91首台白車身已運抵美國漢福德生產基地，正式開始FF91的整車組裝工作，包括工程測試在內的各類嚴格測試也在同步推進，全力確保在2019年第一季度FF91按時達到量產的目標。

恒大法拉第未來智慧汽車(中國)集團的成立，標誌著世界最頂尖的新能源汽車技術正式落地中國。彭建軍表示，一定將FF打造成為世界先進新能源汽車的標杆、中國製造的名片，為我們國家從汽車大國走向汽車強國作出貢獻。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)