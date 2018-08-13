天虹紡織（02678-HK）：預計全年擴充產能達84萬錠

中美貿易摩擦不斷升溫，紡織業會否遭受波及亦受到市場關注，8月13 日中期業績發佈會上，天虹紡織（02678-HK）主席洪天祝稱，今年前已有見到大型國際買家開始進行海外基地建設和訂單轉移的跡象，目前這一跡象有加速趨勢，雖然目前暫未有對銷往美國的服裝加收關稅的情況，但大品牌買家已經有了心理預期。他又指，貿易摩擦帶來多大問題客觀存在，但天虹產業鏈整合建設一定程度上可予以規避這一風險。另外，公司今年7月1日完成收購美國及墨西哥紡織品業務公司，成為公司海外業務一個落腳點，亦有助於提升公司在越南和尼加拉瓜的生產基地產品海外銷售能力。

產能擴充方面，公司今年上半年實現產能擴充10萬紗錠，公司執行董事許子慧稱，今年全年可擴充產能84萬紗錠，其中收購產能的可能性多過自己新建廠，國內收購標的的機會較大，料今年第四季度至明年上半年將陸續進入測試運轉階段，預計總的資本開支在23至24億人民幣。另外公司將紗線銷售目標有所調低，預計2018年全年紗線銷售目標70萬紗錠左右。另外公司上半年存貨周轉天數由去年底的87天增加至102天，許子慧解釋因以備未來擴充產能之需，需要進行充足的原料儲備。

目前公司面料板塊業務毛利率約為9.3%，較其他板塊業務毛利率為低，許子慧稱因目前該板塊業務尚在起步階段，參考目前坯布15.6%的毛利率水平，隨著公司產業鏈垂直整合，相信之後會有提升空間。洪天祝又補充，因當前各品牌都希望可得到供應商的一站式支持，而公司垂直整合業務的發展方向是與大型採購商思路一致的。

文：鄒舒惠

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