併購獲利大動脈將被切斷 教育類股哀鴻遍野

港股教育板塊今 (13) 日一開盤就暴跌 13.95%，令投資人措手不及，全天該類股一字躺平。不過，在內行老司機看來，教育類股這波暴跌確在預料之中，上週五 (10 日) 下午，影響整個行業的《民辦教育促進法修訂案》(送審稿) 公示。

這個民促法修訂案有 6 處變化，其中值得重點關注的有 2 點：1、實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協定控制等方式控制非營利性民辦學校；2、公辦學校舉辦或者參與舉辦非營利性民辦學校的，不得以品牌輸出方式獲得收益。

目前 K12 上市集團基本上都是 VIE 架構通過關聯交易，即通過服務公司收取服務費獲利，若該法案實施後將不能併購非營利學校，而 K12 階段為義務教育，所有學校已明確為非營利性，即可能 K12 上市集團未來將不能做任何的併購行為。

而在香港上市的大陸教育公司，主要就是靠外延併購來提升盈利能力，「送審稿」要是落實，等於切斷了這些個股增長的大動脈，相當具有毀滅性。

目前港股主要 K12 教育股主要有睿見教育 (6068-HK)、天立教育 (1773-HK)、楓葉教育 (1317-HK) 等。其中，睿見教育重挫 37.43%，天立教育跌 30.84%，宇華教育跌 30.41%，楓葉教育跌 26.15%。而主要從事高等教育的新高教集團、中教控股跌幅明顯較小。

今日午間開盤後，智通財經就上述動態對宇華教育 (6169-HK)、楓葉教育、民生教育 (1569-HK) 等上市公司進行電話採訪，但是上述企業集體均表示「暫時不接受採訪」。

