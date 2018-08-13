在岸人民幣16:30跌約330點

8月13日，在岸人民幣於下午4時30分兌美元報6.88元，較上一交易日(10日)6.8466點顯著下跌約330點。日內開市跌至全日低位6.8847點，跌幅381點；至下午2時14分左右，跌幅收窄至日內高位6.8656點，波幅191點子。

離岸人民幣於下午4時30分兌美元報6.888元，較上一交易日(10日)6.8691元跌189點子。於早上8時10分左右曾升至日內高位6.8678元；下午3時45分左右跌至日內低位6.8915元，波幅237點子。

是日人民幣中間價報6.8629， 較上一交易日顯著下調234個基點。

央行於8月10日發佈《2018年第二季度中國貨幣政策執行報告》中指出，“不搞競爭性貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。”無論是2017年至2018年一季度的人民幣匯率升值，還是今年二季度以來的人民幣匯率貶值，都是由市場力量推動的，央行已基本退出常態式外匯干預，這從官方外匯儲備和央行外匯占款變化上也能反映出來。

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