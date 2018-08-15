浩沙國際(02200-HK)：家族分派資產不會觸發全面收購條例

浩沙國際(02200-HK)公布，該公司獲執行董事施鴻雁告知，執行人員已確認該等轉讓不會觸發施鴻雁一方須提出全面收購該公司股份的責任。此外，該公司獲悉，該等轉讓於本公佈日期尚未完成。該公司將於該等轉讓完成時另行刊發公佈。

7月10日，浩沙國際公布，董事長兼執行董事施洪流為分派其資產予其家人，已於今年6月29日訂立兩份獨立餽贈契約，分別向施翠蓮(其中一名弟弟的妻子)及施鴻雁(其另一名弟弟)轉讓1.4萬股及9400股浩邦普通股，分別佔股權的14%及9.4%。浩邦為一家由施洪流及施鴻雁持有的公司。

浩邦及偉邦已知會該公司，彼等先前已與若干證券公司訂立若干保證金融資安排，並於如下所披露的出售前根據該等安排將彼等持有合共5.897億股(佔該公司股權約35.37%)存入證券公司，作為取得該保證金融資的抵押品。浩邦已知會公司，由於公司股價下跌，存入證券公司作為保證金證券的20萬股及378.4萬股(分別佔該公司股權約0.01%及0.23%)，已分別於2018年6月28日及2018年6月29日由證券公司售出。偉邦已知會公司，由於公司股價下跌，存入證券公司作為保證金證券的698.2萬股股份(佔本公司股權約0.42%)，已於2018年6月29日由證券公司售出。

浩邦及偉邦乃處於被動情況且對上述出售事項並無控制權。鑒於發生此等出售事項，浩邦及偉邦的股權分別由約42.59%及7.19%減至42.35%及6.77%。

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