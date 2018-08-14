【異動股】稀土板塊午後快速走高 英洛華(000795-CN)等2股漲停

午後，稀土永磁概念快速走高，截至發稿，英洛華(000795-CN)漲停報4.7元，科力遠(600478-CN)漲停報4.93元，風華高科(000636-CN)漲4.56%報17.67元，盛和資源(600392-CN)漲4%報10.38元，銀河磁體(300127-CN)漲2.83%報12.7元，正海磁材(300224-CN)、五礦稀土(000831-CN)、北方稀土(600111-CN)、五礦稀土(000831-CN)等個股均有拉升漲逾2%。

據百川資訊消息，2018年7月份中國稀土出口總量為4529.2噸，環比下滑17%，同比上漲4.04%;2018年1至7月中國稀土出口總量為30754.5噸，較去年同期的30572.9噸增加了0.6%。7月稀土行業處於淡季，下遊需求下降，主要原因在於國際市場進入夏休，終端需求企業有減產現象出現，稀土需求量會有所下降。此外，稀土價格處於下降趨勢，導緻企業採購訂單減少。不過，就本年度發展趨勢而言，稀土消費量仍處於增長趨勢。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)