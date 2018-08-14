A股入摩利多鈍化 三大原因干擾 估陸股短線向上空間有限

MSCI 依照計畫第二階段納入 A 股比例上調到 5%，但是上證綜合指數今 (14) 日利多鈍化，未上演慶祝行情，最低又回測 2770 點，一度跌破 10 日線，對此，元大 MSCI 中國 A 股國際通 ETF(元大 MSCI A 股 ETF) 協管經理人李孟霞表示，近期受土耳其匯市崩盤，全球股市連動受影響，加上美中貿易戰糾紛未見緩解，且滬深兩市未見增量資金介入，三大原因預期陸股短線向上空間有限。

MSCI 今天調整權重，依照計畫第二階段納入 A 股比例上調到 5%，MSCI 中國 A 股國際通指數新增 10 檔成分股，沒有刪除個股，調整後成分股總計達 236 檔，中國占 MSCI 新興市場指數權重增加 0.37%，由 31.89% 調升至 32.26%。A 股占 MSCI 新興市場指數權重由 0.39% 調升至 0.75%。

陸股卻未反映利多，反而震盪疲弱，李孟霞表示，國際股市昨天因土耳其里拉風暴而震盪，但陸股相對強勁，顯示指數經連續的下跌，本益比接近歷史底部，目前上證綜合指數本益比約 12.5 倍，有機會迎來一輪估值修復行情。

李孟霞進一步指出，陸股目前下有估值托底，但向上缺乏資金動能，預期短期是橫向波動、區間震盪行情，量能未有明顯增加前，大盤會是一個磨底的過程。