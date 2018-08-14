【IPO追蹤】海底撈傳9月港上市

內媒引述知情人士報道，海底撈初步計劃在一周後開始路演，定於9月10日IPO。海底撈在今年5月向港交所遞交上市申請，招銀國際及高盛為聯席保薦人，早前市傳集資最多46.8億至54.6億港元。

據港交所網站顯示，海底撈國際控股5月17日已遞交上市申請，保薦人為招銀國際和高盛，其去年全年營收總額超過百億。

資料顯示，2017年營收總額為106.37億元。據招股說明書，海底撈收益由2015年的57.57億元按35.9%的復合年增長率增至2016年的78.08億元，併進一步增至2017年的106.37億元;年度利潤由2015年的4.12億元增至2017年的11.94億元，復合年增長率為70.5%。截至最後實際可行日期，海底撈擁有及經營的餐廳數量達320家，包括中國内地的296家餐廳以及24家位於台灣、香港、新加坡、韓國、日本及美國的餐廳。

該公司目前擁有及營運的餐廳達320家，包括內地有296家餐廳，以及24家分布於港、台、日、韓等地。

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