關稅當成外交利器 川普的另類第一 只恐反效果更大

根據 MarketWatch 分析報導，利用關稅支撑國內企業，川普並非第一位祭出此一手段的總統。

但是假借國家安全名義，對特定產品提高關稅，藉以對盟邦施加外交壓力，則川普可能是第一位祭出此一手段的總統。

土耳其總統艾爾多安拒絕釋放遭羈押於土耳其的美國籍牧師 Andrew Brunson，讓川普大感不悅。上週五，川普發布推文，宣布將自土耳其進口鋼鋁的關稅調高一倍，此舉亦有意順便打壓脆弱的土耳其里拉。

川普已經對二位涉及不當拘禁 Brunson 的土耳其官員進行了制裁。但因使用額外關稅施壓土耳其，成功機會不小，為川普打開了運用貿易政策的另類大門。

Dartmouth 經濟學院教授厄文 (Douglas Irwin) 說：「關稅通常不會被用做制裁工具，以企圖改變對手的政治行為。要保護特定的國內企業，較常使用禁運，而非關稅。」

土耳其貨幣慘跌，通貨膨脹與債務大幅攀升，經濟政策正逐漸集中於一位獨裁者手中，如此一個陷入經濟危機的國家，會對美國的國家安全構成威脅，如何讓人信服？

將關稅用於 (或誤用於) 經濟目的，恐造成有害的副作用。受保護的企業或許因而得利，但美國民眾將付出較高的價格。製造業供應鏈將受阻，迫使企業必須找尋替代原料，才能完成生產工作。

因非經濟理由運用關稅，往往會生出反效果。讓土耳其鋼進口價格變貴，並無法確保美國牧師獲得釋放。這也無法解決讓他遭到拘禁的涉嫌間諜問題。這樣做只會讓美國民眾受到傷害，讓盟國感到忿怒，並引來報復。

週二，艾爾多安說土耳其計畫抵制美國電子產品。他並指責是外部勢力讓里拉直墜下跌，還為土耳其帶來其他經濟災難。

George Mason 大學研究學者 Dan Griswold 說：「這類經濟制裁的錯誤之一，是讓被制裁國家的經濟管理不當，有了藉口。川普是拋給艾爾多安一個救生圈。」