川普對埃爾多安「非常失望」 美國或施加更多制裁

上周對土耳其提高鋼鋁關稅之後，川普近日再度表示對埃爾多安感到「非常失望」，並可能對土耳其採取更多經濟制裁措施。

白宮新聞秘書 Sarah Huckabee Sanders 在周二的新聞發布會上表示，川普對土耳其總統埃爾多安「失望至極」，並再次呼籲土耳其「做正確的事情」，釋放被扣留的美國牧師 Andrew Brunson 和其他美國公民，因為兩國之間的外交僵局將繼續拖累全球市場。

川普此前對土耳其施加了嚴厲的經濟制裁，對該國鋼鐵和鋁進口徵收雙倍關稅，並對土耳其兩位政府部長實施制裁，要求土耳其當局釋放美國牧師 Brunson。進入八月以來，土耳其里拉大幅貶值 25% 以上。

與此同時，美國還在考慮對涉嫌幫助伊朗逃避美國制裁的土耳其人民銀行（Halkbank）處以罰款。

作為回應，埃爾多安周二表示要抵制美國電子產品，包括蘋果的 iPhone 手機，並無視川普要求釋放美國牧師的請求。

據路透社，一名白宮官員此前不久警告說，如果土耳其拒絕釋放被監禁的美國牧師，可能會給土耳其帶來更多的經濟壓力。就在一天前，白宮國家安全顧問約翰 · 博爾頓就牧師 Brunson 的案件與土耳其大使 Serdar Kilic 私下會面。一位美國高級官員表示，博爾頓曾警告 Kilic「美國不會讓步」。但該官員表示，到目前為止，Brunson 案件「沒有任何進展」。

這位官員表示，進一步的行動可能採取經濟制裁的形式。他補充稱，「如果我們看不到結果，壓力將繼續存在。」川普政府表示，如果在未來幾天看不到任何行動，可能會採取進一步制裁行動。

儘管土美經濟和外交爭端升級，但土耳其里拉在一周內首次出現反彈，原因是土耳其人利用本國貨幣大幅貶值的機會兌現了美元儲蓄。

英國《金融時報》報導稱，越來越多的人猜測，土耳其政策制定者將聽取企業和銀行業高管的意見，提高利率以遏制經濟危機。