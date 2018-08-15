爭端升級！土耳其大幅上調部分美國商品關稅

外交關係持續惡化，土美新一輪「報復戰」來襲。

8 月 15 日周三，土耳其官方公報披露，總統埃爾多安已簽署法令，將進口自美國的乘用車、酒類、煙葉和大米關稅分別提高 120%、140%、60% 和 50%。此外還上調了對美國化妝品和煤炭等商品的關稅。

土耳其副總統 Fuat Oktay 則在推特上表示，

根據互惠原則，土耳其已對部分進口商品加征關稅，以此回應美國政府對土耳其經濟的蓄意打擊。

在關稅問題上，土美兩國已經你來我往進行了多番交戰。

8 月 10 日上周五，川普曾表示已授權將對土耳其鋁關稅調整為 20%，鋼鐵關稅調整為 50%。他還直言：在這個節骨眼上，美土關係一點都不好。

8 月 3 日，美國貿易代表辦公室（USTR）曾宣布重新評估對土耳其的特惠免稅待遇（GSP）。這一評估或將影響去年從 GSP 中受益的 16.6 億美元土耳其進口商品，其中包括汽車及零部件、珠寶、貴金屬以及石材等等。

USTR 發言人表示，此次評估是由於土耳其政府近來對進入該國市場的美國商品徵收了不公平、不合理的關稅。

在此之前，針對川普政府 3 月底開徵的高額鋼鋁關稅，土耳其曾採取報復行動，對包括煤炭、紙張、堅果、威士忌、汽車及機械在內的 17.8 億美元美國商品徵收進口關稅。

除了加征關稅，埃爾多安昨日還想出了報復美國的一記新招：抵制 iPhone 等電子產品。

埃爾多安稱，土耳其目前正面臨着一場經濟戰，土耳其財政部正在「夜以繼日」的努力應對，而其中的一個選擇，就是抵制美國電子產品。

兩國近來的外交衝突始於涉恐美籍牧師 Brunson 遭土耳其拘留，美國隨後對土耳其進行了一系列制裁和貿易限制，引發土耳其里拉暴跌。

今年迄今，土耳其里拉已貶值超過 45%，該國股市也跌超 17%。與此同時，土耳其通膨率已高達 15%。

昨日，里拉終於在連續大跌之後出現反彈，稍稍「止血」，現報 6.34。最新市場消息稱，土耳其財長將在周四與來自美國、歐洲和中東的投資者舉行電話會議，預計參與者達 1000 人。