新聞

【亞洲投顧】盤勢偏空就保守操作
※來源：亞洲投顧

◆盤勢分析

今天大盤量平下跌，沒有正式止跌訊號，昨天提醒大家，大盤要帶量站穩 10829 點，才會正式止跌，展開反彈行情，反彈第一目標缺口 10972 點，結果今天沒有出現正式止跌訊號，當然就是回測下面空方目標 10635 點；這次大盤跌破 10893 點轉空點，龍哥先前就說請大家要順勢放空操作，就可以簡單獲利，這就是按照規劃操作，該進場就進場，該出場就出場。這個大盤，龍哥很早就提醒大家，現階段大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險，甚至請大家將資金配置到傳產的水泥和鋼鐵，推薦四檔個股全部創高，1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻，2027 大成鋼，找到主力找到獲利。

優先注意多方格局而且籌碼穩定的主力股，例如，5371 中光電，2383 台光電，6269 台郡，2439 美律，1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻，2027 大成鋼等等；龍哥也一直強調空方格局的個股不要亂碰，例如被動元件和矽晶圓；大家要自己做功課追蹤籌碼狀況，佈局籌碼穩定的主力股，獲得支撐的機率較大，操作風險較低。現在龍哥就是保守操作，等待盤勢穩定才擴大操作。

今天外資期貨多單減少 4123 口，自營商期貨空單增加 1651 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資賣權增加很多，大盤下跌，法人籌碼還是偏向空方，要注意還有回測。
 
【籌碼穩定的主力股】

5371 中光電，2383 台光電，5469 瀚宇博，8069 元太，2313 華通
2439 美律，2458 義隆，6269 台郡，3443 創意，3037 欣興
1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻，2027 大成鋼，6274 台燿

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10829 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10893 點開始偏空操作，現在防守 10829 點。

蘇建豐 (股期龍哥)  分析師
以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

留言載入中...

相關新聞