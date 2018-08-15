【亞洲投顧】盤後分析

◆ 盤勢分析

土耳其里拉歷經連四日崩跌之後，週二終於止跌，不過市場認為這可能只是暫時回穩，升息、固定匯率、資本管制和向國際貨幣基金求援，才是貨幣危機的四大解決之道。由於今年迄今里拉狂貶逾 40%，單單上週五暴跌 16%。不管是哪一個國家實在很難抵擋短時間貨幣大貶超過三成。土耳其是歐洲第六大貿易夥伴，這次危機，歐洲金融業受到顯著影響，尤其是西班牙和法國的銀行，西班牙銀行持有土耳其債務 830 億美元，法國則是 384 億美元、義大利 170 億美元。

今日台股蘋概三王，除了大立光 (3008) 跌了 175 元收 4455 元，其餘台積電 (2330) 和鴻海 (2317) 除一開盤殺低，最後都為小跌、小漲，台積電小跌 2 元收 241.5 元，鴻海在最後半小時狂拉到 81.5 元，最後收 81.1 元小跌 0.2 元。今日開盤在 10824 點，之後就拉低有到 10688 點到到，之後到尾盤到 10716 點了。

而期指盤的部份則是從 10841，九點過後一路殺到 10696，最後振盪整理，收在 10737。而今日的結算價為 10737。

外資今天賣了 4123 口，自營和投信則是共賣了 1986 口，三大法人共賣了 6109 口，外資的態度今日才算是正常的，反應完了嗎？要看歐洲經濟體有沒有受影響，如果有的話，就有可能回測一陣子。目前因新合約的關係，所以要重新計算壓力支撐點，如 10668 的低點支撐破了，就看到 10580，壓力則是 10810。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估