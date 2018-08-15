〈美時展望〉Q2認列子公司退休金 單季轉虧損

特殊學名藥廠美時製藥 (1795-TW) 由於旗下韓國子公司認列新制退休金費用及成本約 9050 萬元，導致第 2 季稅後虧損 0.56 億元，每股虧損 0.23 元，不過因為旗下減肥藥及口服避孕藥進入銷售旺季，加上費用控制得宜，單季毛利率及營益率則寫下近 3 季高點；美時表示，若不計退休金費用及成本，第 2 季毛利率將達 48.9%，營益率為 11.6%，公司已脫離投資階段，將逐漸邁向收成期。

美時第 2 季營收為 16.35 億元，季增 8.13%、年增 3.67%，寫下歷史單季第二高，毛利率 47.87%，季增 2.01 個百分點、年增 0.46 個百分點，營益率 6.12%，季增 1.49 個百分點、年減 4.51 個百分點，毛利率及營益率皆為近 3 季高點，稅後虧損 0.56 億元，與上季、去年相比皆由盈轉虧，每股純益 -0.23 元，為近 5 季低點。

美時上半年營收為 31.23 億元，年增 3.7%，寫歷史同期新高，毛利率 46.92％，年減 0.21 個百分點，寫下 6 年來新低，營益率 5.41%，年減 2.82 個百分點，稅後虧損 4 億元，每股虧損 0.17 元。

美時指出，韓國子公司因為面臨政府退休金計畫改變，導致第 2 季增加成本及費用共 9050 萬元，營益率年減 4.51 個百分點，美時強調，提供誘因給韓國員工選擇新制退休金，整體退休金可較舊制認列數低，預期今年第 4 季認列的退新金金額將下降 2 億元，美時強調，相關數字只是帳目的變化，並非真正有大量現金流入。

美時表示，若不計入退休金費用及成本，第 2 季毛利率將達 48.9%，營益率為 11.6%，公司已脫離投資階段，將逐漸邁向收成期。

美時也認文，旗下子公司一次備足骨力強注射液 (Aclasta) ，該產品在第 2 季銷售，另外旗下減肥藥、口服避孕藥銷售也進入旺季，整體產品組合較第 1 季佳，使毛利率有所改善。

美時 8 成營收來自韓國，台灣及其他外銷地區占比 2 成，主要銷售藥品為減肥藥、心血管疾病、中樞神經、癌症及荷爾蒙等。