【華冠投顧】昨天彈75點今天殺107點!到底止穩沒??

武傑關注個股: 4994 傳奇、3515 華擎、6180 橘子、5371 中光電、9958 世紀鋼。

◆台股盤勢分析:

◇止穩反彈

美股的收高下，加權指數早盤小漲 + 3 點開出，但是在股王大立光續跌及斷頭賣壓出籠下；加權指數震盪走低，盤中一度大跌 - 135 點，尾盤跌勢縮小，終場跌 - 107 點，指數收在 10716 點。

期貨結算日，台北股市再破新低；不過，本周結算前的『多殺多』，武傑認為可望正式告一段落。延續我們先前的規劃… 雖然市場把這星期的下殺，原因推給『土耳其金融風暴』；但是從外資近日的賣超情況來看，它並沒有因此有大量賣超台股，印證先前『借題發揮』看法。所以台股浮額清洗完畢後，預估台股將開始『止穩反彈』；指數將在 10700-11100『高檔震盪』。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4953 緯軟、3284 太普高、2368 金像電、2310 天剛、4764 雙鍵、5457 聰泰… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4551 智伸科、6150 撼訊、3450 聯鈞、3018 同開、6271 同欣電、3530 晶相光… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估