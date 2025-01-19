財部：總預算案通刪科目最高被砍6成！嚴重影響財政業務推動

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-19 10:25

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立法院民眾黨黨團針對 114 年度中央政府總預算案於黨團協商階段提出諸多有關財政部主管預算之刪減、凍結提案，本部共被刪 1.15 億，加上前 (17) 日表決通過之通案刪減科目，大部分通刪比率甚高，最高達 60%，財政部表示，將嚴重影響財政業務之推動，包括嚴重影響國際財政、促參等業務推動，損及我國國際正面形象，不利民間參與公共建設。

通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」比率高達通刪 60％，嚴重影響國際租稅與財政合作及交流，以及洽簽租稅協定，營造有利投資環境；「媒體政策及業務宣導費」通刪比率高達 60％，不利相關稅務法令革新措施快速有效傳遞民眾知悉，影響民眾權益及稅收徵起效果；「國內旅費」通刪 20％，影響辦理賦稅稽徵業務考核、海關邊境查緝、國有不動產會勘估價、參加各項業務聯繫會議等業務；「委辦費」通刪 10％，影響民眾統一發票中奬權益及掌握稅源之效果；「水電費」通刪 10％，未來可能將面臨沒有預算支應水電費的窘境，並影響洽公民眾服務品質。

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財政部指出，後續待表決之預算保留案，其中「歲出」總額刪減 3,000 萬元及凍結 3,000 萬元、「一般行政」經費刪減 7,000 萬元及凍結 3,000 萬元暨「一般行政 - 基本行政工作維持」業務費刪減 1,500 萬元及凍結 1,500 萬元，累計金額分別達 1 億 1,500 萬元及 7,500 萬元，如遭刪減及凍結，將嚴重影響國際財政、促參等業務推動，損及我國國際正面形象，不利民間參與公共建設，暨機關基本行政維持運作。

國庫署「國庫業務 - 私劣菸品查緝作業」經費刪減 1,000 萬元及凍結 1,000 萬元，如遭刪減及凍結，將導致私劣菸品猖獗，戕害國人身體健康及捐稅收入損失；國庫署「一般行政 - 基本行政工作維持」業務費刪減 500 萬元及凍結 500 萬元，如遭刪減及凍結，將影響機關基本行政維持運作；國有財產署「國有財產業務」經費刪減 9,395 萬 4 千元及凍結 1 億 8,790 萬 7 千元，如遭刪減及凍結，將增加登革熱疫情風險，危害國人健康，形成海岸、社區環境清潔破口及遭棄置廢棄物等破窗效應，排擠國家重要文化資產修復再利用計畫或工程進度。