台股盤後─大立光棄息賣壓拖累落難 重挫107.48點再失守年線

土耳其危機未除，美中貿易戰升溫，兩大國際不確定因素持續影響投資人信心，台股今 (14) 日開小紅後翻黑，年線再度失守，股王大立光 (3008-TW) 棄息賣壓沉重拖累蘋概股表現，台積電、鴻海也走弱，盤面上缺主流股，終場收在 10716.75 點，下跌 107.48 點，成交 1326.19 億元；法人認為，貿易戰陰影投資人心態多恐慌，後續觀察融資是否進一步減少及外資動態，建議即使有反彈也應先減碼。

台股今 (15) 日以 10827.28 點開出，小漲 3.05 點，在空方氣勢較強下指數翻黑下跌，一度下探至 10688.59 點，失守 10700 點，年線再度跌破，大立光將在明 (16) 日除息交易，每股配發 72.5 元現金股利，不過近日外資不斷減碼，投資人持股信心薄弱，盤中一度下探至 4400 元，終場收 4455 元，跌幅 3.77%；權值股賣壓也加重，台積電紅翻黑，鴻海更回測 80 元關卡支撐。

蘋果股價續創高，但是蘋概股今日在蘋概三王走跌下表現分歧，以低位階族群表現較抗跌，金融股今日普遍走弱，傳產各類股以下跌居多，終場僅玻陶、百貨收紅，其餘則是下跌；被動元件股雖是下跌，但已有試著止跌的跡象出現。

證券分析師張陳浩指出，今日大盤似有護盤基金進場的跡象，相對亞股來說，台股表現較強，主要仍受貿易大戰因素影響，市場擔心是否因美中、美土貿易戰升溫造成蔓延，衝擊全球股市，因此，在恐慌心理下，大盤指數再度下挫。

他表示，以技術面來看，指數失守各均線，現在要看的是心態及籌碼戰，如果今日融資可以再減少 30 億元以上，外資賣超低於 20 億元，明日有機會反彈開高，但張陳浩建議，即使大盤反彈也應先減碼，觀察後續貿易戰發展。

張陳浩說，若要選擇布局標的，首選低位階個股，包括 PCB、蘋概股等，另外，要觀察大立光明日的表現，外資棄息賣壓過後，是否重新建立部位，填息表現將影響投資人對後續蘋概股的信心；傳產股部分，水泥及鋼鐵等股仍是資金的避風港標的，金融股則以沒有壽險的銀行為布局標的。