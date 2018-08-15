〈台新攻新零售〉首創銀行結合超商複合店 年底前布局人臉辨識支付

便利商店的高密度通路優勢，成為國銀競相爭取設置 ATM、信用卡收單、行動支付等業務合作的對象，跳脫既有的模式，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行與全家便利商店今 (15) 日聯手宣布打造國內首家「銀行結合便利商店」的複合店，不但導入「VTM 視訊櫃檯」可進行自助開戶、外幣提款機、零錢存款機，並結合自助結帳、My FamiPay 線上支付等多元支付，是全台首創科技金融實驗店，年底前台新和全家還將率先在特定店進行人臉辨識支付。

全台首創科技金融實驗的全家便利商店，今日在台新銀行營業部正式誕生，台新銀行總經理尚瑞強表示，這家台新銀行營業部是台新成立的第一個據點「起家厝」，透過客戶分析與商圈研究，直接把「起家厝」營業大廳分割重新裝潢，催生出國內首家銀行結合便利商店的複合店。

尚瑞強表示，未來民眾走入全家便利商店消費，旁邊就是台新銀行數位金融服務區，只要在 8-22 點期間，都可以利用「VTM 視訊櫃檯」進行自助開戶，20 分鐘就能完成開戶拿到金融卡，讓客戶不用再趕銀行三點半關門時間，對在營業時間無法臨櫃開戶的客戶相對便利。

尚瑞強進一步指出，而進入這家複合店，除自助結帳櫃台提供的快速結帳服務外，還有 24 小時不打烊的「外幣提款機」、「零錢存款機」等金融服務。

尚瑞強表示，台新與全家便利商店是長期緊密合作的策盟夥伴，台新銀行除了在臺灣各地的全家便利商店店舖設置超過 2200 台的 ATM，也將持續導入包括信用卡刷卡機、電子錢包等新型支付工具。

全家便利商店總經理薛東都則表示，全家以多元支付平台策略，不僅導入各種新興的非現金支付選項，此次與台新銀行打造這間科技金融實驗店，還將佈局人臉辨識支付，年底台新和全家將率先在特定店進行人臉辨識支付。

有關人臉辨識支付的布局，尚瑞強表示，目前先提供體驗亞太電信「人臉辨識」技術首創的「靠臉喝一杯」行銷活動，參與活動的民眾只要憑「臉」，就可以免費到「全家」兌換 Let's Café，而這項「人臉辨識」技術應用，也是為台新銀行即將上線的「掃臉提款」及「掃臉支付」等創新服務提前暖身。

尚瑞強表示，這家首創的銀行結合超商複合店上路後，若帶來不錯效益，將會評估進一步在北中南，再與全家合作展店。