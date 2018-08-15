商億-KY掛牌上市一度破發 多方力守蜜月行情

中高端家具生產大廠商億 - KY(8482-TW) 今 (16) 日以承銷價 115 元掛牌上市，由於大盤瀰漫觀望氣氛，加上商億上半年稅後純益衰退 20%，早盤以 116 元開出後，一度破發來到 114.5 元，最高達 117.5 元，多方力守蜜月行情。

商億上半年合併營收 20.8 億元，年減 3.48%，由於成本上揚，使營業毛利來到 8.07 億元，年減 14.5%，毛利率 38.8%，較去年同期下滑 5.02 個百分點，稅後純益 4.35 億元，年減 20.48%，EPS 4.35 元。

商億表示，擁有完整家具生產鏈，切入美國、歐洲與澳洲等地品牌商客製化訂單 (SPO) 銷售金額逐年增加，隨著下半年家具業傳統旺季到來，營運可望逐月攀升。

商億已取得全美前十大中高端家具連鎖品牌商第 7 家客戶下的新訂單，本季將開始出貨。

除站穩北美市場，商億日前也取得澳洲兩大知名連鎖家具、高市占率家居品牌商訂單，今年以來在澳洲地區營收較去年同期成長約 31.6%。

在歐洲，由於去年開始生產的硬式家具產品加入銷售，今年區域成長幅度高達 80.5%，創歷年同期最高成績。

為避免家具產業受美中貿易戰波及，商億正積極持續開拓新客戶及銷售區域，未來也不排除在美國、越南等地設立組裝工廠以降低風險。

此外，商億也看好中國訂製家具比例加速成長，推出自有品牌「珂圖雅居」在杭州開設旗艦店，並評估規劃於中國各地區成立室內家具零售店，深耕中國內銷市場，成為未來另一營運成長動能。