盤前財經大事搶先讀2018年8月15日

今日操盤前瞻

新股掛牌：全球、商億 - KY

法說會：新纖、美時、偉詮電、神基、鑫創、亞諾法、杰力、群翊、中信金、亞航、貿聯 - KY、橘子、定穎)、奈米醫材、建新國際

除權息：永豐金、晶技、信音、勝麗、光隆、關中、環泰、精成科、啟發電

減資停止買賣：聚亨、正德

增資股上市：先進光、西勝、台微體

A 股入摩台股權重遭雙降 金管會估外資恐流出百億元

MSCI 昨 (14) 日公布最新權重季度調整，本次受中國 A 股入摩排擠，各國家權重幾乎全面下調，台股權重也遭到雙降一持平，對此，金管會預估，這波 A 股入摩影響，預估將導致台股資金流出 100 億，佔台股市值約 0.08%，比起 5 月中 MSCI 第一波調降時預估的 242 億元影響數來得少。閱讀全文...

壽險海外投資設上限 三公司禁止加碼國際板債券

金管會保險局昨 (14 日) 公布修正保險法，將訂定保險業投資國際板債券限額，最高將不能超過保險業可投資資金的 65.25%，同時也提高可發行外幣傳統型保單佔準備金的限額，預計於 10 月中旬上路。依照保險局統計，新制上路後，有 3 家壽險公司不得再新增投資國際板債券部位。閱讀全文...

土耳其總統：我們將抵制美電子產品 棄 iPhone 用三星

土耳其里拉在經歷了數日的劇烈貶值之後，週二 (14 日) 里拉兌美元匯價就在土耳其央行實行資本管制、並承諾給予市場充足流動性的利多之下，週二 (14 日) 應聲反彈近 5% 之多，重新升回 6.5 里拉兌換 1 美元關卡附近。閱讀全文...

〈英業達法說〉下半年展望趨保守 智能裝置將為成長主要動能

英業達 (2356-TW) 昨 (14) 日召開法說，由於上半年成道力道較為強勁墊高基期，加上美中貿易局勢不明朗，公司對下半年展望也較為保守，預期全年走勢與 2016 年相近，而三大產品線來看，公司預估下半年將以智能裝置為主要成長動能，與去年相比可望呈現個位數的年增率表現。閱讀全文...

〈群創財報〉Q3 出貨、價格齊揚 法人看好有機會重回獲利

群創 (3481-TW) 昨 (14) 日針對第 3 季面板展望提出預估，大尺寸出貨及平均銷售單價 (ASP) 同步季增 1-3%，中小尺寸出貨略減 1-3%，但 ASP 季增 1-3%，主要受惠於旺季拉貨力道強勁，看好大尺吋及中小尺吋面板價格全面走升，庫存逐步回復健康水位；法人認為，第 3 季報價回升可望拉高毛利率，單季將可由虧轉盈。閱讀全文...