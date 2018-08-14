A股入摩台股權重遭雙降 金管會估外資恐流出百億元

MSCI 今 (14) 日公布最新權重季度調整，本次受中國 A 股入摩排擠，各國家權重幾乎全面下調，台股權重也遭到雙降一持平，對此，金管會預估，這波 A 股入摩影響，預估將導致台股資金流出 100 億，佔台股市值約 0.08%，比起 5 月中 MSCI 第一波調降時預估的 242 億元影響數來得少。

236 檔中國 A 股從 6 月起，分成兩階段納入 MSCI 中國指數及 MSCI 新興市場指數，今天是第二波納入，而受 A 股入摩所排擠，台股本次在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 11.79% 下調至 11.71%，調降幅度為 0.08%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 13.50% 下調至 13.39%，調降幅度為 0.11%，在「MSCI 全球市場指數」權重由持平為 1.35%。

以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加了 0.37%；而本次權重調降最多的國家為台灣，權重被下調 0.08%。

金管會表示，本次中國 A 股入摩為第二波納入，估計台股資金將流出新台幣 100 億元，約佔台股市值約 0.08%，對台灣市場影響不大。

而 5 月底中國 A 股第一波入摩時，台股在 MSCI 新興市場指數權重調降 0.21%，MSCI 亞洲除日本指數權重調降 0.25%，MSCI 全球市場指數權重則調升 0.02%。當時金管會預估，台股資金將流出 242 億台幣，占外資持有市值 0.17%，這次第二次 MSCI 調整權重，下調百分比變少，對台股影響數降低。