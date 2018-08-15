復盛應用Q2匯兌進補純益倍增 可望連4年賺逾一個股本

復盛應用 (6670-TW) 生產精密鍛鑄高爾夫球頭、航太零組件，近日已送件申請上市，第 2 季純益 6.19 億元，年增 1.09 倍，每股純益 5.23 元，上半年稅後純益 9.87 億元，年增率 69.07%，每股純益 8.33 元，今年可望連續第 4 年賺超過一個股本。

復盛應用在 7 月 20 日送件申請上市，第 2 季營收 36.01 億元，毛利率 23.27%，季增 1.79 個百分點，年增 1.7 個百分點，稅後純益為 6.19 億元，季增 68.62%，年增 1.09 倍，每股純益為 5.23 元；累計上半年營收為 78.19 億元，毛利率 22.31%，年減 1.13 個百分點，稅後純益達 9.87 億元，年增率高達 69.07%，每股純益 8.33 元。

復盛應用今年以來毛利率維持平穩的 22% 水準，第 2 季業外亮眼，有高達 1.9 億元匯兌利益，即使扣除第 1 季匯損，今年上半年仍有 6000 萬元匯兌收益，整體獲利由於去年第 2 季比較基期低，因此出現單季獲利成長 1.09 倍。

復盛應用上半年營收 9.87 億元，年增率 69.07%，每股純益 8.33 元，雖然下半年營運走勢以過往來看將低於上半年，但迄今人民幣及新台幣匯率走勢，仍有助整體獲利，因此今年將是連續 4 年賺一個股本。

復盛應用去 (2017) 年全年營收 141.23 億元，年增 4.4%，去年稅後純益 13.84 億元，每股純益 11.68 元。

復盛應用第 3 季進入產業淡季，7 月營收 11.09 億元，月減 1.15%，年減 2.53%，累 1-7 月營收 89.25 億元，年增 22.14%。復盛應用在原有美國航太金屬零組件廠外，日前再以 2.26 億元入股南台灣嘉盛華科技近 7 成股權，除結合公司既有在美國航太零組件廠資源，擴大嘉盛華營運規模，也將有助公司在非高爾夫產品的營收成長。

復盛應用 7 月 20 日送件申請上市，最快今年底前上市掛牌，是類股中唯一的上市掛牌公司，其餘高爾夫球頭廠明安 (8938-TW)、鉅明 (8928-TW) 及大田 (8924-TW) 均是上櫃公司。

復盛應用送上市申請後，也使台股高爾夫球具類股，成為由明安、大田、鉅明與復盛應用四巨頭爭霸的局面，其中復盛應用在高爾夫球具生產規模最大，明安則跨足複合村料生產，並成蘋果認證的前 200 大零組件供應商，大田則跨足給水設備的「水五金」，及自有品牌碳纖自行車「VOLANDO」的生產。