〈群創財報〉Q3出貨、價格齊揚 法人看好有機會重回獲利

群創 (3481-TW) 今 (14) 日針對第 3 季面板展望提出預估，大尺寸出貨及平均銷售單價 (ASP) 同步季增 1-3%，中小尺寸出貨略減 1-3%，但 ASP 季增 1-3%，主要受惠於旺季拉貨力道強勁，看好大尺吋及中小尺吋面板價格全面走升，庫存逐步回復健康水位；法人認為，第 3 季報價回升可望拉高毛利率，單季將可由虧轉盈。

群創第 2 季本 業雖維持獲利，但包括毛利率及營益率都下滑，稅後轉虧，群創表示，隨著下半年旺季來臨季，品牌客戶的促銷活動逐漸增溫，拉貨力道強勁，大尺吋及中小尺吋面板價格全面走升。

群創表示，預期第 3 季庫存將逐步回復健康水位，未來將繼續聚焦面板先進技術，堅持加值差異化路線，與客戶共同創造更大的價值；根據對當前業務狀況評估，預估第 3 季大尺寸出貨季增 1-3%，平均銷售單價 (ASP) 季增 1-3%；中小尺寸出貨季減 1-3%，平均銷售單價 (ASP) 季增 1-3%。

面板產業第 3 季旺季效益開始顯現，電視面板價格 7 月止跌反彈，部分電視面板價格調漲，由 32 吋帶頭調漲，8 月漲勢擴大到 40、43、55 吋等各尺寸電視面板價格調漲，不過超大尺寸的 65 、75 吋電視面板價格則持平。

研調機構預估，8 月 55 吋以下電視面板全面上漲，預估可望有 2-3 美元漲幅，第 3 季電視面板漲幅約 5-10%。

法人指出，第 3 季電視庫存雖然略高，但是在旺季促銷下是可以接受的範圍，IT 及筆電的庫存正常，在面板報價回升下，可推升群創毛利率的表現，第 3 季將可望由虧轉盈。