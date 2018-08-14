〈英業達法說〉下半年展望趨保守 智能裝置將為成長主要動能

英業達 (2356-TW) 今 (14) 日召開法說，由於上半年成道力道較為強勁墊高基期，加上美中貿易局勢不明朗，公司對下半年展望也較為保守，預期全年走勢與 2016 年相近，而三大產品線來看，公司預估下半年將以智能裝置為主要成長動能，與去年相比可望呈現個位數的年增率表現。

英業達表示，今年主要成長力道集中在上半年，下半年將著重在量的成長，會在毛利絕對值與毛利率取得平衡，預估全年走勢可能會與 2016 年相近。

三大產品線方面，公司指出，智能裝置雖然上半年處於低點，但預期下半年會是推升營收的主要成長力道，該產品線上下半年營收比重 4：6，全年可望較去年呈現個位數的年增率。

而今年負責智能裝置的英華達上海廠、南京廠也積極擴廠擴產，預計明年將投入生產，成為新的營運動能。

伺服器則因客戶資料中心建置告一段落，整機、全系統出貨量下降，產品組合改變，雖產品線整體出貨量看增，但金額無法等比成長。

另外在太陽能事業方面，英業達表示，目前雖然還沒完全好轉，主要是因市場售價等因素，但整體營運來看，不會比去年差。

至於美中貿易戰，美國第三波 2000 億商品名單可能衝擊智慧音箱、伺服器等產品，稅率更可能調升至 25%，英業達指出，將分散生產基地減輕衝擊。

以英華達上海浦東廠為例，該廠產品百分之百外銷，且大部分銷往美國，公司表示，未來不排除將半成品輸回台灣完成加工後再出口，但台灣得先解決缺工的問題。