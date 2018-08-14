【華冠投顧】台股反彈+75點!後勢如何看待?!

武傑關注個股: 4994 傳奇、3515 華擎、6180 橘子、5371 中光電、9958 世紀鋼。

◆ 台股盤勢分析:

區間震盪

在昨日大跌後，今日台股展開反彈，早盤上漲 + 49 點開出，在鴻海第二季財報三率三降的情況下；早盤加權指數震盪，市場觀望氣氛較濃，盤中一度只漲 + 6 點；但近午盤後由這波修正幅度較大的被動元件族群開始拉升，指數漲幅也擴大，終場上漲 + 75 點作收，收在 10824 點，成交量 1356 億。

武傑昨日建議投資朋友要積極面對，『多殺多』的格局，所以投資人應該準備…『拾便宜』!! 今天台股也如預期中的反彈，三大法人僅僅小賣 12 億，目前看來『黑手心態』才是影響台股的主要因素。在今日被動元件族群有稍做止穩反彈的跡象看來，黑手並未要放手多頭，加上年底即將到來選舉，只要不要有國際的重大訊息，估計指數目前還是持續區間震盪，我們中性看待即可。最後武傑依舊會繼續幫大家找好股賺獲利，請大家跟緊訊息操作即可。

◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2425 承啟、2027 大成鋼、5480 統盟、6180 橘子、2327 國巨、8155 博智… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1526 日馳、6150 撼訊、6451 訊芯 KY、5299 杰力、6271 同欣電、4943 康控 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估