【華冠投顧】被動元件反彈，台股站回10800點及年線!

台北股市今日在台積電，傳產股及被動元件族群跌深反彈下，大盤指數上 75 點，以 10824 作收，重新站回 10800 整數及年線之上，價漲量縮格局。

台股昨日受國際貿易戰利空影響，指數帶量大跌 234 點，今日稍微回神，在台積電 (2330)，傳產股及被動元件族群跌深上漲下，加權指數重新站回 10800 整數及年線 10777 位置之上。台積電漲 3 元來到 243.5 元，守住月線。傳產股中的水泥股漲 3.25%，亞泥(1102) 漲 4.76%，台泥 (1101) 漲 2.7%，食品股漲 2.21%，統一 (1216) 漲 3.88%，鋼鐵股漲 2.5%，大成剛 (2027) 漲停，中鴻 (2014) 漲 7.9%，中鋼 (2002) 漲 2.47%。紡織股漲 1.66%，中和 (1439) 漲停，遠東新 (1402) 漲 2.99%。另外被動元件族群跌深反彈，龍頭國巨 (2327) 漲 6.7%，華新科 (2492) 漲 3.2%，大毅 (2478) 漲 8.9%，光頡 (3624) 漲停，九豪 (6127) 漲 8.9%，禾伸堂 (3026) 漲 1.9%，信昌電 (6173) 漲 8.4%，智寶 (2375)，蜜望實(8043) 漲逾 6%，日電貿 (3090) 漲 5.7%。

昨日台股大跌之後，今日出現跌深量縮反彈，但尚未扭轉趨勢頹勢，且跌量增，漲量縮，因此，穩健的人可等待真正落底，積極的人可搶賺跌深反彈，持股多者建議反彈減碼以對。

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