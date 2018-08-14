【日盛投顧】短線反彈 惟上檔壓力仍重

◆盤勢分析

1. 美股持續下跌，惟亞股週二早盤普遍呈現上漲，使得週二台股呈現開高格局，惟大型權值電子股財報不佳導致指數開高後遇賣壓呈現震盪，盤面以原物料、內需等非金電表現較佳，電子、金融僅有個股表現，終場指數上漲 75.31 點，漲幅 0.70%，收在 10824.23，成交金額萎縮至 1365.20 億元。

2. 觀察台股技術面，近幾日重挫後，短線出現負乖離、日 KD 指標逐漸修正至相對低檔，以及持續走揚的 240 日均線（年線）支撐在即，再加上週一台股長黑棒過程中，不但量能有明顯放大，且留長下影線，預料極短線台股或有反彈機會。不過，觀察台股上檔壓力，短、中期均線開始下彎，且 7 月下旬、8 月上旬型態壓力頸線在 10919。預料台股即便有短線跌深反彈，反彈空間或將有限，推估 10900 附近即有沈重壓力，操作上僅能採區間策略因應。觀察台股籌碼面，外資 - 4.98 億元、投信 - 4.14 億元、自營商 - 4.21 億元，三大法人合計賣超 13.33 億元。

區間因應 聚焦內需、原物料

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.52%、金融 + 0.45%、非金電 + 1.10%、櫃檯市場 + 1.46%，電子股在大型權值電子股財報表現不佳下，電子股普遍呈現整理，僅有個別族群或個股表現，Apple 概念、PCB、連接線器、通路、部份 IC 設計或可留意；金融股仍是相對抗跌，類股指數於三大區塊中表現最強，權值金融股呈現區間整理，中、小型金融股則是短、中多架構不變；非金電區塊表現優於電子，惟遜於金融，整體區塊呈現個別族群表現，近期以原物料、內需、環保表現較佳，焦點放在水泥、塑膠、紡織、鋼鐵、食品、百貨。