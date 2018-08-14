亞太地區搶攻機器人！2022年機器人投資支出將破1200億美元 成最大市場

調研機構 IDC 今 (14 日) 日公告的最新指南預估，在 2022 年亞太地區 (APEJ) (不含日本) 機器人和無人機投資支出將達到 1254 億美元，成為全球機器人應用的最大市場。

IDC 今日發布《全球半年度機器人和無人機支出指南》最新報告顯示，亞太地區的機器人和無人機支出預計將在 2022 年達到 1254 億美元，約為 2017 年總支出的兩倍。在 2018-2022 年期間預測複合年增長率 (CAGR) 為 25.7％。

亞太地區是機器人應用的最大市場，預計到 2022 年將占全球機器人和無人機市場總額 62%。中國將成為最大的機器人市場。機器人技術支出預計將達 770 億美元，佔亞太地區 2022 年總支出的 61%。

製造和資源產業是消費支出最高的類別。(圖：IDC)

從產業的角度來看，製造和資源產業仍是機器人和無人機支出最高的類別，將占 2022 年亞太地區機器人和無人機支出的 67% 以上，再來是配置和服務產業，以及公共部門，各占 11% 與 10%。

從技術角度來看，亞太地區機器人和無人機系統支出，預計將在 2022 年增長至 800 億美元，包括工業型、服務型和消費型機器人，以及售後硬體。

IDC 世界機器人研究總監 Jing Bing Zhang 博士表示，由於產品品質、交付和大規模訂製協作機器人 (Cobot) 的需求推動下，機器人工業應用正在蓬勃發展，尤其在高複雜、低容量和短循環時間的環境下更需要該應用。

Zhang 補充道：雖然安全是任何 Cobot 的首要前提，但目前市場已推動 5S 的 cobots 發展規範：安全性、安全性、智慧性、簡單性和標準化 (Safety、Security、Smartness、Simplicity、Standardization)。