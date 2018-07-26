中華電信7家智慧門市明開幕 推ibobby機器人服務

中華電信 (2412) 今(26)日宣佈中華電信智慧門市將於明 (27) 日正式開幕，將結合 AI 提升操作便利性，透過中華電信智慧機器人 ibobby 提供簡易的受理服務，提升門市整體流動順暢度並降低人力成本。首波開放門市包括大安、東門、信義威秀、內湖、長春、板橋及雙和等七家服務中心，未來也將持續導入新服務以及擴大服務區域。中華電信表示，ibobby 除在門市迎賓，更將實際地受理業務，從門市前端解決簡易的業務流程，節省客戶等待時間；門市人員也可有更優質及細緻的客戶服務，提升效率與服務品質，打造多贏局面。



除加入 ibobby 機器人，中華電信智慧門市將擴大服務項目，如透過智慧監控進行影像辨識與來客分析，了解來客輪廓、動線分析與停留區域，分析後作為門市經營資訊。



中華電信指出，ibobby 除藉由數據分析使用者在門市辦理的項目，提供常用的自助服務功能，將陸續上架「繳費」、「合約查詢」、「國際漫遊優惠申請」、「4G 加價購」、「手機費率異動」、「預付卡儲值」等功能。ibobby 也提供語音自動導頁功能，客戶動口不動手，即可使用相關服務。