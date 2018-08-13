世界機器人大會來了 分析師看好三大布局標的

2018 世界機器人大會本周將在北京舉行，這回大會上許多最新的機器人產品將首度亮相，其中又以中國軍方的地面無人系統最受矚目，尤其中國人口紅利削減與資訊消費崛起，機器人產業後市可期，分析師更建議可從三大領域著手布局。

世界機器人大會 8 月 15 日到 19 日在北京舉行，這回中國陸軍裝備部主辦的「地面無人系統」會把野外環境引入展區，格外受矚目。預計參加大會的企業及產品有：格力的機器人樂隊、新松機器人、科沃斯、GQY 視訊、達闥科技（富士康參投種子輪和 A 輪融資）等。

《上海證券報》報導，其中新松機器人利用仿生技術，7 月份發布蛇形臂機器人，可滿足核電、航太、國防安全、搶險救援和石油化工或狹小領域勘察等行業應用。至於科沃斯的掃地機器人已囊括中國近一半市佔，這次將展出商用機器人產品線。以重型裝備製造聞名的中信重工，旗下機器人和智慧型裝備領域已深具規模，子公司開誠智能主要專精特種機器人，包括災區偵測機器人、防爆消防滅火偵查機器人等皆獲得國家認證。

《投資快報》報導，尤其機器人產業向來被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」，隨著中國人口紅利消失，製造業自動化提高對中國來說十分迫切。目前中國機器人企業開始以高性價比拉動國內的工業機器人需求，並以國產化核心零組件來降低成本，藉此獲利。太平洋證券預計，未來幾年中國工業機器人市場可望來到 50-60 萬台，中國自製機器人銷量將佔整個市場的 80%。

儘管許多中小企業在去槓桿情況下，目前缺乏買入機器人資金，但需求端最大亮點還是一般製造業，預計中國工業機器人行業今年全年銷量增速會維持在 20% 左右，未來 5-10 年長期趨勢看好。

以全球工業機器人企業發展趨勢來看，全產業鏈模式是最主要的發展趨勢，按照這類模式發展的企業，在技術、獲利能力、市場地位與業務規模較具發展潛力。

廣發證券建議，機器人類股的選股原則可以從三大部分著手：一是工業機器人全產業鏈佈局、實現一體化生產的公司，這類公司有較佳的品牌效應，可關注埃斯頓 (002747-CN)、機器人 (300024-CN) 等；二是核心零部件佔整個生產成本的 70% 左右，看好重點佈局核心零部件、有望實現技術突破的公司，可關注中大力德 (002896-CN)、上海機電 (600835-CN) 等；三是在下游系統集成環節具有規模優勢，並逐步向上游突破的企業，可關注拓斯達 (300607-CN) 等。