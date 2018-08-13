因應智慧手機潮流需求 面板廠研發鑽孔式全螢幕面板

智慧手機全螢幕風潮興起，從 16:9 往 18:9，再往 18:9 異形切割發展，但根據 DIGITIMES Research 觀察，異形切割面板設計並未如想像中討喜，智慧手機客戶開始思考其他可能，面板廠因應終端客戶需求，已在研發鑽孔式全螢幕面板，將相機模組安置在孔內，預計今年 11 月導入量產。

DIGITIMES Research 分析師楊仁杰指出，蘋果 iPhone X 原準備導入、但因技術障礙而未採用的面板下指紋辨識技術，各大面板廠也積極展開量產預備。



楊仁杰表示，目前面板下指紋辨識技術暫時僅能用在 AMOLED 面板，除全球 AMOLED 面板最大廠商三星外，中國大陸面板廠也陸續進行該項技術的研發；目前面板下指紋辨識技術可分為光學式及超音波式兩種，但因超音波式技術掌握在美國晶片大廠高通 (Qualcomm) 手中，大陸面板廠都採光學式技術。



至於 VR 眼鏡與智慧型手表等穿戴應用，一度被視為中小尺寸面板最有機會發展的新興應用，過去主要都採 AMOLED 技術，但 TFT LCD 業者近期也開發低耗電、高解析度產品，期待能改變市場由 AMOLED 業者、尤其是三星寡佔的現況。

DIGITIMES Research 認為，以 Mini LED 作為背光模組、或以 Micro OLED 技術製作 VR 眼鏡等新興技術，目前暫時欠缺成本效益，但可視為技術儲備，等待長期發展機會。