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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/13  107/08/10  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.53410   10.53240   0.00170    0.01614
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.95300   10.01280  -0.05980   -0.59724
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.95290   10.01270  -0.05980   -0.59724
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.90640    9.96630  -0.05990   -0.60103
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.90620    9.96610  -0.05990   -0.60104
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.24870    9.30150  -0.05280   -0.56765
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.51380    9.56680  -0.05300   -0.55400
中國信託台灣活力基金                                               14.72000   15.26000  -0.54000   -3.53866
中國信託台灣優勢基金                                               17.37000   17.97000  -0.60000   -3.33890
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.66000    9.74000  -0.08000   -0.82136
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.87240    9.85610   0.01630    0.16538
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.27680    9.26150   0.01530    0.16520
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.26390   10.26430  -0.00040   -0.00390
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.61170    9.61210  -0.00040   -0.00416
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.55090   10.56000  -0.00910   -0.08617
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.21110    9.21890  -0.00780   -0.08461
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.11930   11.09560   0.02370    0.21360
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.03660   10.01520   0.02140    0.21368
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
中國信託智能運動基金-美元                                          10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98450   10.98410   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.48890    9.49610  -0.00720   -0.07582
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.17480    9.18170  -0.00690   -0.07515
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.62710    9.64020  -0.01310   -0.13589
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.30390    9.31660  -0.01270   -0.13632
中國信託精穩基金                                                   18.64610   18.58000   0.06610    0.35576
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.47000   11.50000  -0.03000   -0.26087
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.67000   11.73000  -0.06000   -0.51151
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.35000   11.41000  -0.06000   -0.52585
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元大2001基金                                                       63.17000   65.28000  -2.11000   -3.23223
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.32320   39.15110   0.17210    0.43958
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.42000   18.43000  -0.01000   -0.05426
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.39140   11.39040   0.00100    0.00878
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.47590   10.48200  -0.00610   -0.05820
元大上證50基金                                                     28.13000   28.43000  -0.30000   -1.05522
元大大中華TMT基金-人民幣                                           12.08000   12.06000   0.02000    0.16584
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.72000   13.76000  -0.04000   -0.29070
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.87300   12.94600  -0.07300   -0.56388
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.30300   17.35600  -0.05300   -0.30537
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.73400   10.73300   0.00100    0.00932
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.29600   10.30200  -0.00600   -0.05824
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    3.05000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.58000   13.59000  -0.01000   -0.07358
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.10410   46.27480  -0.17070   -0.36888
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.51680   10.50110   0.01570    0.14951
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.73880    9.72420   0.01460    0.15014
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.64920    9.64120   0.00800    0.08298
元大巴西指數基金                                                    5.48200    5.71700  -0.23500   -4.11055
元大巴菲特基金                                                     28.59000   29.44000  -0.85000   -2.88723
元大日經225基金                                                    27.48000   28.05000  -0.57000   -2.03209
元大台商收成基金                                                   24.40000   24.95000  -0.55000   -2.20441
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.29000   12.07000   0.22000    1.82270
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.66000   40.18000  -1.52000   -3.78298
元大台灣中型100基金                                                33.66000   34.35000  -0.69000   -2.00873
元大台灣加權股價指數基金                                           25.38500   25.94900  -0.56400   -2.17349
元大台灣卓越50基金                                                 83.95000   85.78000  -1.83000   -2.13336
元大台灣金融基金                                                   18.00000   18.24000  -0.24000   -1.31579
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.95000   32.45000  -0.50000   -1.54083
元大台灣高股息基金                                                 27.27000   27.66000  -0.39000   -1.40998
元大台灣電子科技基金                                               36.44000   37.46000  -1.02000   -2.72290
元大全球ETF成長組合基金                                            10.56000   10.62000  -0.06000   -0.56497
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.77000   14.84000  -0.07000   -0.47170
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.61000   13.61000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.41000   13.39000   0.02000    0.14937
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.60600   12.63500  -0.02900   -0.22952
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.82000    6.86000  -0.04000   -0.58309
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.47000    8.49000  -0.02000   -0.23557
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.64000    6.65000  -0.01000   -0.15038
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.61400    9.69200  -0.07800   -0.80479
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.64000   10.70000  -0.06000   -0.56075
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.62000   13.76000  -0.14000   -1.01744
元大全球農業商機基金                                               17.49000   17.62000  -0.13000   -0.73780
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
元大印尼指數基金                                                    8.80500    8.79600   0.00900    0.10232
元大印度指數基金                                                   10.35000   10.39300  -0.04300   -0.41374
元大印度基金                                                       13.07000   13.10000  -0.03000   -0.22901
元大多多基金                                                       19.21000   19.96000  -0.75000   -3.75752
元大多福基金                                                       55.45000   57.33000  -1.88000   -3.27926
元大亞太成長基金                                                    9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.57480    8.57180   0.00300    0.03500
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.06110    7.05860   0.00250    0.03542
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.60600    9.70100  -0.09500   -0.97928
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.10800   10.10500   0.00300    0.02969
元大卓越基金                                                       48.70000   50.30000  -1.60000   -3.18091
元大店頭基金                                                        9.03000    9.43000  -0.40000   -4.24178
元大泛歐成長基金                                                    9.38000    9.54000  -0.16000   -1.67715
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26020   10.25860   0.00160    0.01560
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.58850    9.55460   0.03390    0.35480
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.65560   31.53590   0.11970    0.37957
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.43160   37.87520   0.55640    1.46904
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.96260   19.17590  -0.21330   -1.11233
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.38400   18.94170   0.44230    2.33506
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.84970   38.51190   0.33780    0.87713
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                           20.09860   20.08140   0.01720    0.08565
元大高科技基金                                                     19.89000   20.64000  -0.75000   -3.63372
元大得利貨幣市場基金                                               16.25130   16.25070   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98030   11.97980   0.00050    0.00417
元大富櫃50基金                                                     13.21000   13.89000  -0.68000   -4.89561
元大華夏中小基金                                                    7.59000    7.57000   0.02000    0.26420
元大新中國基金-人民幣                                              10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
元大新中國基金-美元                                                 9.40900    9.41300  -0.00400   -0.04249
元大新中國基金-新台幣                                               9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
元大新主流基金                                                     26.69000   27.79000  -1.10000   -3.95826
元大新東協平衡基金-美元                                             9.47700    9.52900  -0.05200   -0.54570
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.47490   10.48460  -0.00970   -0.09252
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.71980    9.76140  -0.04160   -0.42617
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.39250   10.40910  -0.01660   -0.15948
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.05010    9.06460  -0.01450   -0.15996
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.85390    9.83800   0.01590    0.16162
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.45460    9.43940   0.01520    0.16103
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.96290    9.92030   0.04260    0.42942
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.56320    9.52230   0.04090    0.42952
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.60290    9.58540   0.01750    0.18257
元大新興亞洲基金                                                   11.60000   11.67000  -0.07000   -0.59983
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.08480    9.11990  -0.03510   -0.38487
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.85900    8.89320  -0.03420   -0.38456
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.29610    9.30710  -0.01100   -0.11819
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.06450    9.07520  -0.01070   -0.11790
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.09930   15.09870   0.00060    0.00397
元大經貿基金                                                       39.02000   40.57000  -1.55000   -3.82056
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
元大實質多重資產基金-美元                                           8.96600    9.00500  -0.03900   -0.43309
元大實質多重資產基金-新台幣                                         9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.81000   15.59000   0.22000    1.41116
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.49000   13.86000  -0.37000   -2.66955
元大摩臺基金                                                       38.95000   39.79000  -0.84000   -2.11108
元大標普500基金                                                    26.20000   26.31000  -0.11000   -0.41809
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.07000   12.99000   0.08000    0.61586
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.46000   34.84000  -0.38000   -1.09070
元大標智滬深300基金                                                16.58000   17.41000  -0.83000   -4.76738
元大歐洲50基金                                                     24.58000   25.11000  -0.53000   -2.11071
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.52160    9.53630  -0.01470   -0.15415
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.17760   10.17650   0.00110    0.01081
元大績效基金                                                       55.26000   57.53000  -2.27000   -3.94577
元大韓國KOSPI200基金                                               21.75000   22.01000  -0.26000   -1.18128
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.26000   15.72000  -0.46000   -2.92621
日盛上選基金                                                       34.65000   36.12000  -1.47000   -4.06977
日盛小而美基金                                                     18.62000   19.20000  -0.58000   -3.02083
日盛中國內需動力基金                                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.66510   11.62240   0.04270    0.36739
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.81730    9.78140   0.03590    0.36702
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.66160   11.64570   0.01590    0.13653
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.80840    9.79500   0.01340    0.13680
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59220   10.56470   0.02750    0.26030
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.89360    8.87060   0.02300    0.25928
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
日盛日盛基金                                                       13.81000   14.30000  -0.49000   -3.42657
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
日盛全球抗暖化基金                                                 10.69000   10.77000  -0.08000   -0.74280
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.12110   10.12950  -0.00840   -0.08293
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.53760    9.54550  -0.00790   -0.08276
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.94400    9.94030   0.00370    0.03722
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.37290    9.36950   0.00340    0.03629
日盛全球新興債券基金A                                              10.74580   10.69490   0.05090    0.47593
日盛全球新興債券基金B                                               8.36630    8.32660   0.03970    0.47679
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.42940    2.41750   0.01190    0.49224
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.69440    1.68610   0.00830    0.49226
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36650    0.36600   0.00050    0.13661
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25640    0.25600   0.00040    0.15625
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.17610   12.14150   0.03460    0.28497
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.38060    8.35680   0.02380    0.28480
日盛亞洲機會基金                                                    7.20000    7.22000  -0.02000   -0.27701
日盛首選基金                                                       17.42000   17.99000  -0.57000   -3.16843
日盛高科技基金                                                     18.72000   19.57000  -0.85000   -4.34338
日盛貨幣市場基金                                                   14.76720   14.76670   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                     40.29000   41.81000  -1.52000   -3.63549
日盛精選五虎基金                                                   37.78000   38.81000  -1.03000   -2.65396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48240   13.48190   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                                 31.76000   33.42000  -1.66000   -4.96709
台新MSCI中國基金                                                   20.95000   20.94000   0.01000    0.04776
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.92000   17.60000   0.32000    1.81818
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.25000   23.10000  -0.85000   -3.67965
台新大眾貨幣市場基金                                               14.15890   14.15830   0.00060    0.00424
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.45830   10.43790   0.02040    0.19544
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53440   10.54900  -0.01460   -0.13840
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.07570   10.06270   0.01300    0.12919
台新中國通基金                                                     44.53000   46.50000  -1.97000   -4.23656
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.48970    0.48690   0.00280    0.57507
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.01400   14.88800   0.12600    0.84632
台新中國精選中小基金-美元                                           0.36290    0.36350  -0.00060   -0.16506
台新中國精選中小基金-新台幣                                        11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
台新主流基金                                                       23.37000   24.21000  -0.84000   -3.46964
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.00000   20.12000  -0.12000   -0.59642
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65570    0.66140  -0.00570   -0.86181
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.97000   15.05000  -0.08000   -0.53156
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48930    0.49360  -0.00430   -0.87115
台新台灣中小基金                                                   34.98000   36.44000  -1.46000   -4.00659
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.89310    9.93280  -0.03970   -0.39969
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.21260    9.28500  -0.07240   -0.77975
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.28650   10.36690  -0.08040   -0.77555
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.41880   10.46060  -0.04180   -0.39959
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.20760   11.25270  -0.04510   -0.40079
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
台新印度基金                                                       16.46000   16.58000  -0.12000   -0.72376
台新亞美短期債券基金                                               10.91890   10.91930  -0.00040   -0.00366
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62730    8.60170   0.02560    0.29762
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28680    0.28670   0.00010    0.03488
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.92900   11.89360   0.03540    0.29764
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39110    0.39100   0.00010    0.02558
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.08910   11.08880   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                                 29.84200   30.45700  -0.61500   -2.01924
台新智慧生活基金-美元                                              10.42120   10.48610  -0.06490   -0.61891
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.48320    8.55020  -0.06700   -0.78361
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.63450    8.67940  -0.04490   -0.51732
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.07420    9.14590  -0.07170   -0.78396
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.24410    9.29220  -0.04810   -0.51764
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.48130   10.57750  -0.09620   -0.90948
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33670    0.34070  -0.00400   -1.17405
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.85200    7.92410  -0.07210   -0.90988
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26550    0.26870  -0.00320   -1.19092
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.57000    5.60000  -0.03000   -0.53571
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.89000   20.88000   0.01000    0.04789
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.73400   10.85700  -0.12300   -1.13291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                             19.28000   20.63000  -1.35000   -6.54387
未來資產全球大消費基金                                             15.52000   15.58000  -0.06000   -0.38511
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.82980   11.79090   0.03890    0.32992
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.58950    9.55790   0.03160    0.33062
未來資產亞洲新富基金                                               20.67000   20.77000  -0.10000   -0.48146
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56400   12.56360   0.00040    0.00318
未來資產阿波羅基金                                                 11.98000   12.80000  -0.82000   -6.40625
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71540    8.74420  -0.02880   -0.32936
未來資產新興市場債券基金B                                           6.65990    6.68190  -0.02200   -0.32925
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.08810   11.08720   0.00090    0.00812
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.84900    9.86900  -0.02000   -0.20265
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.35330    9.34380   0.00950    0.10167
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.59640   10.58550   0.01090    0.10297
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.91920    7.93890  -0.01970   -0.24815
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.03390    9.05610  -0.02220   -0.24514
永豐中小基金                                                       53.72000   55.87000  -2.15000   -3.84822
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78240    1.77530   0.00710    0.39993
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34650    2.33720   0.00930    0.39791
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.08740    8.07230   0.01510    0.18706
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.33080   10.31150   0.01930    0.18717
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.95000    4.96000  -0.01000   -0.20161
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.16000   22.24000  -0.08000   -0.35971
永豐主流品牌基金                                                   18.15000   18.49000  -0.34000   -1.83883
永豐永豐基金                                                       36.48000   37.76000  -1.28000   -3.38983
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.92610    9.97420  -0.04810   -0.48224
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.92480    9.97270  -0.04790   -0.48031
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.88650    9.93310  -0.04660   -0.46914
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.88620    9.93280  -0.04660   -0.46915
永豐亞洲民生消費基金                                               11.37000   11.46000  -0.09000   -0.78534
永豐南非幣2021保本基金                                             12.89650   12.92580  -0.02930   -0.22668
永豐高科技基金                                                     23.80000   25.16000  -1.36000   -5.40541
永豐貨幣市場基金                                                   13.88040   13.87990   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.13210    2.13000   0.00210    0.09859
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51190    2.50950   0.00240    0.09564
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.79500    7.80390  -0.00890   -0.11405
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.42080   10.43270  -0.01190   -0.11406
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.10260    7.14790  -0.04530   -0.63375
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.89280   10.96230  -0.06950   -0.63399
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.47000    9.34000   0.13000    1.39186
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.49000    7.41000   0.08000    1.07962
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.18000   16.97000   0.21000    1.23748
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.49000   56.66000  -1.17000   -2.06495
永豐領航科技基金                                                   39.52000   41.18000  -1.66000   -4.03108
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.51000   11.60000  -0.09000   -0.77586
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.15000   11.22000  -0.07000   -0.62389
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.13000   10.43000  -0.30000   -2.87632
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.07000   10.27000  -0.20000   -1.94742
永豐趨勢平衡基金                                                   45.91000   47.32000  -1.41000   -2.97971
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.55930   11.55620   0.00310    0.02683
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.46190    9.45410   0.00780    0.08250
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.71460    9.70670   0.00790    0.08139
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47440    9.46500   0.00940    0.09931
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64590    9.63630   0.00960    0.09962
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.48160    9.47500   0.00660    0.06966
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.86370    9.85680   0.00690    0.07000
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.45580    9.44780   0.00800    0.08468
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70510    9.69680   0.00830    0.08560
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.99000   10.88000   0.11000    1.01103
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.70000    9.62000   0.08000    0.83160
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.37000   10.30000   0.07000    0.67961
兆豐國際中小基金                                                   15.99000   16.40000  -0.41000   -2.50000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.32000   14.28000   0.04000    0.28011
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.96000   18.94000   0.02000    0.10560
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.85000   18.87000  -0.02000   -0.10599
兆豐國際生命科學基金                                               16.45000   16.46000  -0.01000   -0.06075
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.36980   10.41490  -0.04510   -0.43303
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.61340   10.67810  -0.06470   -0.60591
兆豐國際全球基金                                                   31.74000   32.04000  -0.30000   -0.93633
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.26530   10.26380   0.00150    0.01461
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.04400   10.00850   0.03550    0.35470
兆豐國際國民基金                                                   22.65000   23.19000  -0.54000   -2.32859
兆豐國際第一基金                                                   13.28000   13.65000  -0.37000   -2.71062
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.03620   10.01990   0.01630    0.16268
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.99010    7.97710   0.01300    0.16297
兆豐國際萬全基金                                                   20.69000   21.13000  -0.44000   -2.08235
兆豐國際電子基金                                                   25.46000   26.51000  -1.05000   -3.96077
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.34000   22.89000  -0.55000   -2.40280
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.49000   16.22000   0.27000    1.66461
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.38000   33.73000  -0.35000   -1.03765
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50030   12.49990   0.00040    0.00320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.49000   11.71000  -0.22000   -1.87874
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.14700   11.14970  -0.00270   -0.02422
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.99690   12.01600  -0.01910   -0.15895
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.75990   10.77770  -0.01780   -0.16516
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.52710   11.54620  -0.01910   -0.16542
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15160    8.15360  -0.00200   -0.02453
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.49360    9.50820  -0.01460   -0.15355
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.03990    9.05490  -0.01500   -0.16566
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.97110    8.98720  -0.01610   -0.17914
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31480    9.33020  -0.01540   -0.16506
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.31000   11.39000  -0.08000   -0.70237
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.58000   10.66000  -0.08000   -0.75047
合庫全球新興市場基金                                                9.18000    9.31000  -0.13000   -1.39635
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
合庫貨幣市場基金                                                   10.12800   10.12770   0.00030    0.00296
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.45550    9.51500  -0.05950   -0.62533
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.73050    9.77880  -0.04830   -0.49393
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.03360   10.07410  -0.04050   -0.40202
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.46320   11.51850  -0.05530   -0.48010
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.39240   13.44510  -0.05270   -0.39196
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.79140    8.84900  -0.05760   -0.65092
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.46650    9.51340  -0.04690   -0.49299
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.88940    7.92130  -0.03190   -0.40271
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.77860    8.82070  -0.04210   -0.47729
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.00050   10.03940  -0.03890   -0.38747
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.96740   10.96630   0.00110    0.01003
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.90670    9.95860  -0.05190   -0.52116
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.71980    9.74470  -0.02490   -0.25552
安聯中國東協基金                                                   15.60000   15.68000  -0.08000   -0.51020
安聯中國策略基金                                                   14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.11000   14.14000  -0.03000   -0.21216
安聯中華新思路基金-美元                                            13.15000   13.26000  -0.11000   -0.82956
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.29000   12.36000  -0.07000   -0.56634
安聯台灣大壩基金                                                   28.06000   28.74000  -0.68000   -2.36604
安聯台灣科技基金                                                   46.36000   47.99000  -1.63000   -3.39654
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.48940   12.48900   0.00040    0.00320
安聯台灣智慧基金                                                   30.92000   31.79000  -0.87000   -2.73671
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15250   10.15150   0.00100    0.00985
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.10320   15.10030   0.00290    0.01920
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67220    9.67030   0.00190    0.01965
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.47000   11.56000  -0.09000   -0.77855
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.70000   11.77000  -0.07000   -0.59473
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.37000   12.36040   0.00960    0.07767
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16240   10.16580  -0.00340   -0.03345
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.27210   12.27660  -0.00450   -0.03666
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53160    9.53420  -0.00260   -0.02727
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.37650    9.37960  -0.00310   -0.03305
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05390    9.05720  -0.00330   -0.03644
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.49000   11.58000  -0.09000   -0.77720
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.33000   11.41000  -0.08000   -0.70114
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.78000   10.83000  -0.05000   -0.46168
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.05790   12.06740  -0.00950   -0.07872
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.96000   10.98100  -0.02100   -0.19124
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.63020   10.64830  -0.01810   -0.16998
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.93580    8.95040  -0.01460   -0.16312
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.71820    8.73490  -0.01670   -0.19119
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.43020    8.44460  -0.01440   -0.17052
安聯全球人口趨勢基金                                               11.75000   11.80000  -0.05000   -0.42373
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.21000   37.20000   0.01000    0.02688
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.86000    8.91000  -0.05000   -0.56117
安聯全球計量平衡基金                                               12.88000   12.93000  -0.05000   -0.38670
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.03610   12.02660   0.00950    0.07899
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.43400   10.42580   0.00820    0.07865
安聯全球新興市場基金                                               17.52000   17.76000  -0.24000   -1.35135
安聯全球農金趨勢基金                                                9.61000    9.72000  -0.11000   -1.13169
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
安聯亞洲動態策略基金                                               23.40000   23.57000  -0.17000   -0.72126
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05480   10.04230   0.01250    0.12447
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81110    9.79890   0.01220    0.12450
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.84730   83.65440   0.19290    0.23059
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.46100   12.44110   0.01990    0.15995
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.75830   65.62080   0.13750    0.20954
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.69340    9.67790   0.01550    0.16016
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57680    2.57420   0.00260    0.10100
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.46530   10.44000   0.02530    0.24234
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19510    2.19120   0.00390    0.17798
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.68510    8.66480   0.02030    0.23428
宏利台灣動力基金                                                   31.45000   32.75000  -1.30000   -3.96947
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.19850   10.26940  -0.07090   -0.69040
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.96440   10.00620  -0.04180   -0.41774
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.03390    8.08980  -0.05590   -0.69099
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.99280    8.03160  -0.03880   -0.48309
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.81000   10.91000  -0.10000   -0.91659
宏利全球債券組合基金                                               13.06210   13.06100   0.00110    0.00842
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78410    2.78400   0.00010    0.00359
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.73980   11.73110   0.00870    0.07416
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70520    8.70200   0.00320    0.03677
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43820    2.43280   0.00540    0.22197
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.92240   10.88780   0.03460    0.31779
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.90080    3.94590  -0.04510   -1.14296
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.63010    0.63720  -0.00710   -1.11425
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       18.25000   18.43000  -0.18000   -0.97667
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.79290   11.79930  -0.00640   -0.05424
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.49280   10.49970  -0.00690   -0.06572
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.17610   10.17370   0.00240    0.02359
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.96410    8.97120  -0.00710   -0.07914
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.55530    8.56100  -0.00570   -0.06658
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.47140    8.46820   0.00320    0.03779
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.48180    8.52180  -0.04000   -0.46938
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.74890    2.77260  -0.02370   -0.85479
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39890    0.40240  -0.00350   -0.86978
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.11530   12.21040  -0.09510   -0.77884
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90940    0.91770  -0.00830   -0.90444
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36620    7.42450  -0.05830   -0.78524
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03670    2.05470  -0.01800   -0.87604
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29300    0.29550  -0.00250   -0.84602
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.03030    9.10160  -0.07130   -0.78338
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32960    0.33240  -0.00280   -0.84236
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.63980   13.63940   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.69000    2.71000  -0.02000   -0.73801
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           12.21000   12.27000  -0.06000   -0.48900
宏利臺灣股息收益基金                                               27.55000   28.52000  -0.97000   -3.40112
宏利澳幣保本基金                                                   12.06570   12.05720   0.00850    0.07050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.17000   11.27000  -0.10000   -0.88731
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.81000   11.88000  -0.07000   -0.58923
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.27120   10.18050   0.09070    0.89092
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.53070    9.50750   0.02320    0.24402
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92170    8.87340   0.04830    0.54432
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.61190   10.55430   0.05760    0.54575
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
貝萊德新台幣基金                                                   12.93260   12.93230   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     26.49000   27.06000  -0.57000   -2.10643
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20490   11.20680  -0.00190   -0.01695
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83110    9.85350  -0.02240   -0.22733
保德信大中華基金-人民幣                                             9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
保德信大中華基金-美元                                               9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
保德信大中華基金-新台幣                                            29.08000   29.13000  -0.05000   -0.17164
保德信中小型股基金                                                 45.55000   47.61000  -2.06000   -4.32682
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.31000    9.25000   0.06000    0.64865
保德信中國中小基金-美元                                             8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.63000    8.60000   0.03000    0.34884
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.23770    9.22520   0.01250    0.13550
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.30220    9.28300   0.01920    0.20683
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.36990    9.35510   0.01480    0.15820
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.08960   10.07360   0.01600    0.15883
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                             8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
保德信台商全方位基金                                               35.68000   36.81000  -1.13000   -3.06982
保德信全球中小基金                                                 30.17000   30.34000  -0.17000   -0.56032
保德信全球消費商機基金                                             18.39000   18.53000  -0.14000   -0.75553
保德信全球基礎建設基金                                             12.54000   12.60000  -0.06000   -0.47619
保德信全球資源基金                                                  8.18000    8.24000  -0.06000   -0.72816
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.22000   33.23000  -0.01000   -0.03009
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.79480    9.83660  -0.04180   -0.42494
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.57530   10.61990  -0.04460   -0.41997
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.25870    9.27300  -0.01430   -0.15421
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.98180    9.99710  -0.01530   -0.15304
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.24170    8.25120  -0.00950   -0.11513
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.82330   10.83580  -0.01250   -0.11536
保德信亞太基金                                                     21.69000   21.85000  -0.16000   -0.73227
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.55310    8.53020   0.02290    0.26846
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.28610   11.25590   0.03020    0.26830
保德信店頭市場基金                                                 33.17000   34.65000  -1.48000   -4.27128
保德信拉丁美洲基金                                                  6.69000    6.89000  -0.20000   -2.90276
保德信金平衡基金                                                   30.06000   30.53000  -0.47000   -1.53947
保德信金滿意基金                                                   42.80000   44.09000  -1.29000   -2.92583
保德信科技島基金                                                   26.45000   27.31000  -0.86000   -3.14903
保德信高成長基金                                                   93.30000   95.59000  -2.29000   -2.39565
保德信第一基金                                                     26.37000   27.29000  -0.92000   -3.37120
保德信貨幣市場基金                                                 15.76580   15.76520   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.57040   10.63720  -0.06680   -0.62798
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.70050   10.73940  -0.03890   -0.36222
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.81990   10.88090  -0.06100   -0.56062
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.25560   10.28600  -0.03040   -0.29555
保德信新世紀基金                                                   10.50000   10.65000  -0.15000   -1.40845
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.06950    8.07880  -0.00930   -0.11512
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.85030   10.86290  -0.01260   -0.11599
保德信新興趨勢組合基金                                             11.10000   11.29000  -0.19000   -1.68291
保德信瑞騰基金                                                     15.54440   15.54410   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                 10.38000   10.59000  -0.21000   -1.98300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.72440    9.75170  -0.02730   -0.27995
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.95210    9.98010  -0.02800   -0.28056
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.66550    9.68890  -0.02340   -0.24151
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.77550    9.79900  -0.02350   -0.23982
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.89000    9.92290  -0.03290   -0.33156
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.88880    9.92290  -0.03410   -0.34365
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72200    9.75800  -0.03600   -0.36893
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.72490    9.76090  -0.03600   -0.36882
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.00950   10.03670  -0.02720   -0.27101
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05190   10.08810  -0.03620   -0.35884
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05110   10.08730  -0.03620   -0.35887
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.91580    9.95510  -0.03930   -0.39477
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.91580    9.95510  -0.03930   -0.39477
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.61710    9.67220  -0.05510   -0.56967
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.44670    9.50460  -0.05790   -0.60918
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95910    1.95480   0.00430    0.21997
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66760    2.66190   0.00570    0.21413
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29480    0.29500  -0.00020   -0.06780
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43580    0.43610  -0.00030   -0.06879
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43240    8.43020   0.00220    0.02610
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.69480   11.68870   0.00610    0.05219
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.51740    9.50920   0.00820    0.08623
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.64670   11.63520   0.01150    0.09884
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62380    8.64080  -0.01700   -0.19674
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.57610   10.59690  -0.02080   -0.19628
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07780   10.13140  -0.05360   -0.52905
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.00110   10.05050  -0.04940   -0.49152
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.04780   10.07460  -0.02680   -0.26602
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.60530   10.63340  -0.02810   -0.26426
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95920    9.98320  -0.02400   -0.24040
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.75800    9.78600  -0.02800   -0.28612
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06040   10.08930  -0.02890   -0.28644
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.73600    9.75910  -0.02310   -0.23670
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93170    9.95950  -0.02780   -0.27913
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.53510   10.60950  -0.07440   -0.70126
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.18020    6.23800  -0.05780   -0.92658
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.60910   10.70840  -0.09930   -0.92731
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64790   11.64770   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.51000   20.15000  -0.64000   -3.17618
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4446.88000 4593.52000 -146.64000  -3.19232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.32530   10.31460   0.01070    0.10374
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.34640   11.35490  -0.00850   -0.07486
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.58380   10.59440  -0.01060   -0.10005
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.18510    9.17550   0.00960    0.10463
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.61310    9.62030  -0.00720   -0.07484
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.41910    9.42860  -0.00950   -0.10076
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.52720   10.51620   0.01100    0.10460
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.08040   11.08870  -0.00830   -0.07485
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.01870   11.02980  -0.01110   -0.10064
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.49000    6.53000  -0.04000   -0.61256
柏瑞巨人基金                                                       13.08000   13.42000  -0.34000   -2.53353
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65240   13.65200   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.19000   16.33000  -0.14000   -0.85732
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.44710   13.49500  -0.04790   -0.35495
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.82030   11.87720  -0.05690   -0.47907
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.42470   12.48600  -0.06130   -0.49095
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.87710    8.90870  -0.03160   -0.35471
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77630    6.80050  -0.02420   -0.35586
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75930    8.80140  -0.04210   -0.47833
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45310    8.45680  -0.00370   -0.04375
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.73960   10.79250  -0.05290   -0.49016
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.33640    8.34250  -0.00610   -0.07312
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.99560   12.05330  -0.05770   -0.47871
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.64950   11.69100  -0.04150   -0.35497
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.77400   11.77910  -0.00510   -0.04330
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.31040   11.36610  -0.05570   -0.49005
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.98000    9.01200  -0.03200   -0.35508
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.78700    9.83410  -0.04710   -0.47895
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.66210    9.66630  -0.00420   -0.04345
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55170    9.59880  -0.04710   -0.49069
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.42330    9.43020  -0.00690   -0.07317
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.26980   10.27030  -0.00050   -0.00487
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.12960   10.14230  -0.01270   -0.12522
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01340   10.02670  -0.01330   -0.13265
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.09220   10.10670  -0.01450   -0.14347
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.02390   10.02440  -0.00050   -0.00499
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.82020    9.83250  -0.01230   -0.12510
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.77000    9.78300  -0.01300   -0.13288
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.84940    9.86360  -0.01420   -0.14396
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.25070   10.25120  -0.00050   -0.00488
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.12960   10.14220  -0.01260   -0.12423
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01340   10.02670  -0.01330   -0.13265
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.09230   10.10680  -0.01450   -0.14347
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.02390   10.02440  -0.00050   -0.00499
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.82030    9.83260  -0.01230   -0.12509
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.77000    9.78300  -0.01300   -0.13288
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.84940    9.86360  -0.01420   -0.14396
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.71460   10.68210   0.03250    0.30425
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.90320   11.88030   0.02290    0.19276
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.30780   11.28870   0.01910    0.16920
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.09470    9.06710   0.02760    0.30440
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.79230    9.77350   0.01880    0.19236
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65440    9.63800   0.01640    0.17016
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.42610   10.39450   0.03160    0.30401
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.08320   11.06190   0.02130    0.19255
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.92460   10.90610   0.01850    0.16963
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.09490    9.06730   0.02760    0.30439
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.79270    9.77390   0.01880    0.19235
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.65480    9.63840   0.01640    0.17015
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.21000   13.30000  -0.09000   -0.67669
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.12000   14.26000  -0.14000   -0.98177
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.27000    9.36000  -0.09000   -0.96154
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.71000    8.77000  -0.06000   -0.68415
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.71000    9.80000  -0.09000   -0.91837
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.49000   11.57000  -0.08000   -0.69144
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.63000   11.74000  -0.11000   -0.93697
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.86000   11.97000  -0.11000   -0.91896
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.28000   13.39000  -0.11000   -0.82151
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.42000   13.49000  -0.07000   -0.51890
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.20000    9.50000  -0.30000   -3.15789
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.45030   11.40880   0.04150    0.36375
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.50190    7.47470   0.02720    0.36389
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.40580   11.42710  -0.02130   -0.18640
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.06690   11.09810  -0.03120   -0.28113
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.18950   10.22010  -0.03060   -0.29941
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.36000    8.37560  -0.01560   -0.18626
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.40530    9.43180  -0.02650   -0.28096
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.42770    9.45610  -0.02840   -0.30034
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.64570   10.67580  -0.03010   -0.28195
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.01630   10.03500  -0.01870   -0.18635
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.17290   10.20350  -0.03060   -0.29990
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.74390    9.77140  -0.02750   -0.28143
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.03300    9.04980  -0.01680   -0.18564
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.91880    8.92760  -0.00880   -0.09857
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.45190    9.48040  -0.02850   -0.30062
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.74350   11.86970  -0.12620   -1.06321
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.21060   11.34580  -0.13520   -1.19163
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.64560   10.77500  -0.12940   -1.20093
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.00170    7.07690  -0.07520   -1.06261
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76120    8.86680  -0.10560   -1.19096
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.35750    9.47120  -0.11370   -1.20048
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.09490   10.20340  -0.10850   -1.06337
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.66260   10.79220  -0.12960   -1.20087
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.48190    9.59620  -0.11430   -1.19110
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.92860    9.02460  -0.09600   -1.06376
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55680    9.67290  -0.11610   -1.20026
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.24190   11.19850   0.04340    0.38755
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.81500   11.78070   0.03430    0.29115
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.83700   10.80840   0.02860    0.26461
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.19220    9.15680   0.03540    0.38660
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.72720    9.69890   0.02830    0.29179
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71700    9.69140   0.02560    0.26415
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.13630   11.10390   0.03240    0.29179
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.03030    9.99150   0.03880    0.38833
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.32600   10.29880   0.02720    0.26411
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.56070    9.52380   0.03690    0.38745
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.34670    9.31070   0.03600    0.38665
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.94850    9.91950   0.02900    0.29235
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47750    9.45250   0.02500    0.26448
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.26000   18.42000  -0.16000   -0.86862
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.11000   17.27000  -0.16000   -0.92646
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.90130   12.92710  -0.02580   -0.19958
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.75150   10.83470  -0.08320   -0.76790
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.67550   11.76170  -0.08620   -0.73289
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.25790   12.35430  -0.09640   -0.78030
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.18670   11.27620  -0.08950   -0.79371
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.77960    9.85530  -0.07570   -0.76811
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.31880   10.39500  -0.07620   -0.73304
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.20570   10.28600  -0.08030   -0.78067
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.19920   10.28080  -0.08160   -0.79371
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.91940    9.99620  -0.07680   -0.76829
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.11520   10.18990  -0.07470   -0.73308
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.75330   11.84570  -0.09240   -0.78003
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.14050   10.22160  -0.08110   -0.79342
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.52000   14.31000   0.21000    1.46751
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        25.73000   26.47000  -0.74000   -2.79562
國泰大中華基金                                                     20.41000   21.12000  -0.71000   -3.36174
國泰小龍基金                                                       15.72000   16.11000  -0.39000   -2.42086
國泰中小成長基金                                                   44.05000   45.63000  -1.58000   -3.46263
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.18870    4.18130   0.00740    0.17698
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.73000   18.71000   0.02000    0.10689
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.70520    0.70630  -0.00110   -0.15574
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.66620    0.66730  -0.00110   -0.16484
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20510    2.19770   0.00740    0.33672
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.67390    9.65510   0.01880    0.19472
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.21310    8.19710   0.01600    0.19519
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31660    0.31660   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.49120   11.49010   0.00110    0.00957
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66910    1.67450  -0.00540   -0.32248
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.94600    9.95650  -0.01050   -0.10546
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32890    0.33010  -0.00120   -0.36353
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.45730    4.43960   0.01770    0.39868
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.92000   19.85000   0.07000    0.35264
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.64330    0.64290   0.00040    0.06222
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.30160    3.27690   0.02470    0.75376
國泰中港台基金台幣級別                                             14.76000   14.66000   0.10000    0.68213
國泰中港台基金美元級別                                              0.48240    0.48040   0.00200    0.41632
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.76000   27.32000  -0.56000   -2.04978
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.92000   12.70000   0.22000    1.73228
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.29000   35.51000  -1.22000   -3.43565
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.33790   10.31640   0.02150    0.20841
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.33810   10.31660   0.02150    0.20840
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.33830   10.31690   0.02140    0.20743
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33630    0.33650  -0.00020   -0.05944
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33630    0.33650  -0.00020   -0.05944
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33630    0.33650  -0.00020   -0.05944
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41030   12.40990   0.00040    0.00322
國泰平衡基金                                                       27.55000   28.39000  -0.84000   -2.95879
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.46140    2.47520  -0.01380   -0.55753
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.02000   11.09000  -0.07000   -0.63120
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35860    0.36190  -0.00330   -0.91185
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49390    0.49320   0.00070    0.14193
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.49000   13.52000  -0.03000   -0.22189
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46700    0.46920  -0.00220   -0.46888
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.87000    5.91000  -0.04000   -0.67682
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18820    0.19020  -0.00200   -1.05152
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41260    0.41480  -0.00220   -0.53038
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37300    0.37500  -0.00200   -0.53333
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43720    0.43950  -0.00230   -0.52332
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.06000   11.11000  -0.05000   -0.45005
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51120    0.50860   0.00260    0.51121
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.71000   20.83000  -0.12000   -0.57609
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.84000   22.14000  -0.30000   -1.35501
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.50960    2.52240  -0.01280   -0.50745
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.27550   11.34730  -0.07180   -0.63275
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.13980   10.20430  -0.06450   -0.63209
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36660    0.36970  -0.00310   -0.83852
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32970    0.33250  -0.00280   -0.84211
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50170    0.50070   0.00100    0.19972
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.40060    0.40150  -0.00090   -0.22416
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.80000   18.89000  -0.09000   -0.47644
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61230    0.61690  -0.00460   -0.74566
國泰科技生化基金                                                   35.41000   36.93000  -1.52000   -4.11589
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.97000   27.10000  -0.13000   -0.47970
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.47000   13.39000   0.08000    0.59746
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.65380   39.08720   0.56660    1.44958
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   19.40000   19.61710  -0.21710   -1.10669
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   19.65980   19.21530   0.44450    2.31326
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.21550   40.00620   0.20930    0.52317
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.82380   40.55040   0.27340    0.67422
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.13840   43.07870   0.05970    0.13858
國泰紐幣2021保本基金                                               12.18070   12.15790   0.02280    0.18753
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.47770   12.45050   0.02720    0.21847
國泰紐幣保本基金                                                   12.41020   12.40630   0.00390    0.03144
國泰高科技基金                                                     12.94000   13.50000  -0.56000   -4.14815
國泰國泰基金台幣I級別                                              24.01000   24.69000  -0.68000   -2.75415
國泰國泰基金台幣級別                                               24.01000   24.69000  -0.68000   -2.75415
國泰富時中國A50基金                                                18.10000   18.29000  -0.19000   -1.03882
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33580    0.33650  -0.00070   -0.20802
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46930    0.46550   0.00380    0.81633
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.40000   11.47000  -0.07000   -0.61029
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.36960    0.37280  -0.00320   -0.85837
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51680    0.51580   0.00100    0.19387
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34860    0.35090  -0.00230   -0.65546
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48720    0.48550   0.00170    0.35015
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.57140   10.62420  -0.05280   -0.49698
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.58930    7.62710  -0.03780   -0.49560
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35710    0.35910  -0.00200   -0.55695
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25440    0.25580  -0.00140   -0.54730
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.23940    2.23740   0.00200    0.08939
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.97310    9.97100   0.00210    0.02106
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32380    0.32460  -0.00080   -0.24646
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.08370   40.17370  -0.09000   -0.22403
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.47000   19.48000  -0.01000   -0.05133
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.86000   11.91000  -0.05000   -0.41982
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38630    0.38900  -0.00270   -0.69409
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25880    2.26120  -0.00240   -0.10614
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48850    1.49010  -0.00160   -0.10738
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33920    0.34070  -0.00150   -0.44027
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36520    0.36680  -0.00160   -0.43621
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22580    0.22680  -0.00100   -0.44092
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.41110   10.45150  -0.04040   -0.38655
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.73200    6.75810  -0.02610   -0.38620
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.91000   13.67000   0.24000    1.75567
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.87000   37.24000  -1.37000   -3.67884
國泰價值卓越基金                                                   15.41000   16.02000  -0.61000   -3.80774
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.98000   11.17000  -0.19000   -1.70098
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37580    0.38360  -0.00780   -2.03337
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.68030   38.72330  -0.04300   -0.11104
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.84000   20.93000  -0.09000   -0.43000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.52000   19.76000  -0.24000   -1.21457
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.18000   19.58000  -0.40000   -2.04290
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.09540   12.09360   0.00180    0.01488
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39660    0.39680  -0.00020   -0.05040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.66210    9.64420   0.01790    0.18560
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.29470    8.29630  -0.00160   -0.01929
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.73960   10.71970   0.01990    0.18564
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.32600    9.32780  -0.00180   -0.01930
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17560   11.17490   0.00070    0.00626
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.78130    9.80360  -0.02230   -0.22747
第一金大中華基金                                                   27.68000   28.44000  -0.76000   -2.67229
第一金小型精選基金                                                 37.94000   39.89000  -1.95000   -4.88844
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.50000   13.39000   0.11000    0.82151
第一金中國世紀基金-美元                                             8.43770    8.41490   0.02280    0.27095
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.43860    8.41580   0.02280    0.27092
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
第一金中概平衡基金                                                 26.14000   26.87000  -0.73000   -2.71678
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.24910   15.24850   0.00060    0.00393
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.82900  177.82300   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.00100    9.99850   0.00250    0.02500
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.00100    9.99850   0.00250    0.02500
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.23680   14.31290  -0.07610   -0.53169
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.23730   14.31350  -0.07620   -0.53236
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.61000   13.65000  -0.04000   -0.29304
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.62000   13.65000  -0.03000   -0.21978
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.81070    9.86450  -0.05380   -0.54539
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.81420    9.86790  -0.05370   -0.54419
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.46260    9.50140  -0.03880   -0.40836
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.48740    9.52640  -0.03900   -0.40939
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.28550   10.34180  -0.05630   -0.54439
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.93060    9.97140  -0.04080   -0.40917
第一金全球大趨勢基金                                               23.42000   23.56000  -0.14000   -0.59423
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.16930    8.25670  -0.08740   -1.05853
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.80940    5.87150  -0.06210   -1.05765
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.60050    9.65360  -0.05310   -0.55005
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.60170    9.65480  -0.05310   -0.54999
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.96620   10.02140  -0.05520   -0.55082
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.96770   10.02270  -0.05500   -0.54875
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.61310    8.66070  -0.04760   -0.54961
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.17930   10.23560  -0.05630   -0.55004
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.69500    9.70320  -0.00820   -0.08451
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.69420    9.70240  -0.00820   -0.08452
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.97340    7.98460  -0.01120   -0.14027
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.84810    8.85160  -0.00350   -0.03954
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.84850    8.85200  -0.00350   -0.03954
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.19080   11.20030  -0.00950   -0.08482
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.19170   11.20120  -0.00950   -0.08481
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.00460   10.01870  -0.01410   -0.14074
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.80070   14.80650  -0.00580   -0.03917
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.99770   14.10990  -0.11220   -0.79519
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.01500   14.12750  -0.11250   -0.79632
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.15000   13.22000  -0.07000   -0.52950
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.18000   13.25000  -0.07000   -0.52830
第一金亞洲科技基金                                                 19.48000   19.62000  -0.14000   -0.71356
第一金亞洲新興市場基金                                             13.49000   13.64000  -0.15000   -1.09971
第一金店頭市場基金                                                  9.58000   10.11000  -0.53000   -5.24233
第一金創新趨勢基金                                                 24.44000   25.54000  -1.10000   -4.30697
第一金電子基金                                                     34.62000   35.82000  -1.20000   -3.35008
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.41000   21.04000  -0.63000   -2.99430
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.24000   18.89000   0.35000    1.85283
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.09000    9.03000   0.06000    0.66445
統一大中華中小基金(美元)                                            8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.26000   12.20000   0.06000    0.49180
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
統一大滿貫基金-A類型                                               35.24000   36.36000  -1.12000   -3.08031
統一大滿貫基金-I類型                                               35.24000   36.36000  -1.12000   -3.08031
統一大龍印基金                                                     15.34000   15.38000  -0.04000   -0.26008
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
統一中小基金                                                       26.29000   27.33000  -1.04000   -3.80534
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.87570    9.81270   0.06300    0.64203
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.22890    9.21570   0.01320    0.14323
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.93940    8.91450   0.02490    0.27932
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.73350   11.65860   0.07490    0.64244
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.89250   10.87680   0.01570    0.14434
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.54580   10.51640   0.02940    0.27956
統一台灣動力基金                                                   17.33000   18.19000  -0.86000   -4.72787
統一全天候基金-A類型                                              112.80000  116.31000  -3.51000   -3.01780
統一全天候基金-I類型                                              112.80000  116.31000  -3.51000   -3.01780
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             9.05640    9.07000  -0.01360   -0.14994
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.76830    8.82520  -0.05690   -0.64474
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.73070    8.77890  -0.04820   -0.54904
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.36780    9.38190  -0.01410   -0.15029
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               9.06960    9.12850  -0.05890   -0.64523
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             9.03070    9.08060  -0.04990   -0.54952
統一全球債券組合基金                                               11.97130   11.98410  -0.01280   -0.10681
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.08000   16.13000  -0.05000   -0.30998
統一全球新科技基金(美元)                                           15.17000   15.28000  -0.11000   -0.71990
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.47000   14.54000  -0.07000   -0.48143
統一亞太基金                                                       26.32000   26.51000  -0.19000   -0.71671
統一亞洲大金磚基金                                                 12.94000   12.96000  -0.02000   -0.15432
統一奔騰基金                                                       60.62000   62.73000  -2.11000   -3.36362
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65740   16.65680   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                               10.79000   10.71000   0.08000    0.74697
統一強漢基金(美元)                                                  9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
統一強漢基金(新台幣)                                               25.50000   25.37000   0.13000    0.51242
統一統信基金                                                       32.08000   33.45000  -1.37000   -4.09567
統一黑馬基金                                                       60.74000   62.79000  -2.05000   -3.26485
統一新亞洲科技能源基金                                             18.90000   19.05000  -0.15000   -0.78740
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.00040    8.00670  -0.00630   -0.07868
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.16310   10.17110  -0.00800   -0.07865
統一經建基金                                                       47.65000   49.14000  -1.49000   -3.03215
統一龍馬基金                                                       71.17000   73.98000  -2.81000   -3.79832
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.73000   23.09000  -1.36000   -5.89000
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.13000   49.90000  -1.77000   -3.54709
野村中國機會基金                                                   13.52000   13.55000  -0.03000   -0.22140
野村巴西基金                                                        5.27000    5.46000  -0.19000   -3.47985
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.17000   12.24000  -0.07000   -0.57190
野村台灣高股息基金                                                 23.40000   23.71000  -0.31000   -1.30747
野村台灣運籌基金                                                   36.80000   37.94000  -1.14000   -3.00474
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.56130    9.56350  -0.00220   -0.02300
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.50690    9.51500  -0.00810   -0.08513
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.55900    9.56480  -0.00580   -0.06064
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.76830    9.77060  -0.00230   -0.02354
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.66490    9.67310  -0.00820   -0.08477
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.62770    9.63370  -0.00600   -0.06228
野村平衡基金                                                       19.20000   19.71000  -0.51000   -2.58752
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.19000    9.27000  -0.08000   -0.86300
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.29000   13.41000  -0.12000   -0.89485
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.05000   11.10000  -0.05000   -0.45045
野村全球生技醫療基金                                               17.86000   17.90000  -0.04000   -0.22346
野村全球品牌基金                                                   28.01000   28.43000  -0.42000   -1.47731
野村全球氣候變遷基金                                                8.51000    8.63000  -0.12000   -1.39050
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.15000   13.28000  -0.13000   -0.97892
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.26000   11.39000  -0.13000   -1.14135
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.66000   19.86000  -0.20000   -1.00705
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.38000   12.52000  -0.14000   -1.11821
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.03850   10.04570  -0.00720   -0.07167
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.46190   10.47860  -0.01670   -0.15937
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.36900   10.37680  -0.00780   -0.07517
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.56820    9.59690  -0.02870   -0.29905
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.31700    9.34800  -0.03100   -0.33162
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.90470    8.92280  -0.01810   -0.20285
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.25710   11.29120  -0.03410   -0.30201
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.74150   10.77720  -0.03570   -0.33125
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.32820   10.34940  -0.02120   -0.20484
野村成長基金                                                       29.30000   29.89000  -0.59000   -1.97390
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.97720    9.02410  -0.04690   -0.51972
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.97790    9.03230  -0.05440   -0.60228
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.13270    9.16740  -0.03470   -0.37852
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.46230    9.51160  -0.04930   -0.51831
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.36740    9.42410  -0.05670   -0.60165
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.53070    9.56690  -0.03620   -0.37839
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.83000    8.87000  -0.04000   -0.45096
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.65000   12.70000  -0.05000   -0.39370
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47860    9.48930  -0.01070   -0.11276
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.52760    9.55070  -0.02310   -0.24187
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.63030    9.63470  -0.00440   -0.04567
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.02410   10.03960  -0.01550   -0.15439
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.98740   10.01170  -0.02430   -0.24272
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.10110   10.10560  -0.00450   -0.04453
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.63110    8.63710  -0.00600   -0.06947
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.22120    9.23610  -0.01490   -0.16132
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.08190    9.10220  -0.02030   -0.22302
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.14870   13.15790  -0.00920   -0.06992
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.18100   12.20080  -0.01980   -0.16228
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.91710    9.93930  -0.02220   -0.22336
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.20590   10.22240  -0.01650   -0.16141
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.85930    9.87850  -0.01920   -0.19436
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.40880    9.41470  -0.00590   -0.06267
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.23170   11.23880  -0.00710   -0.06317
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.15080   10.20030  -0.04950   -0.48528
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.20740   11.27400  -0.06660   -0.59074
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.70360   10.77250  -0.06890   -0.63959
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.47930   10.53030  -0.05100   -0.48432
野村泰國基金                                                       41.45000   41.96000  -0.51000   -1.21544
野村高科技基金                                                     11.23000   11.90000  -0.67000   -5.63025
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.19090   10.25920  -0.06830   -0.66574
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.34520   10.42880  -0.08360   -0.80163
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.65920   10.61580   0.04340    0.40882
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.69220    9.77980  -0.08760   -0.89572
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.60880    9.67400  -0.06520   -0.67397
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.50790    9.56540  -0.05750   -0.60112
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.90310   11.99870  -0.09560   -0.79675
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.24910   13.15520   0.09390    0.71379
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.82900   10.92690  -0.09790   -0.89595
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.74260   10.81550  -0.07290   -0.67403
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.88430   10.95120  -0.06690   -0.61089
野村貨幣市場基金                                                   16.26470   16.26410   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                       16.07000   16.23000  -0.16000   -0.98583
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.08300   10.06520   0.01780    0.17685
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.96540    9.97620  -0.01080   -0.10826
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96760    9.94370   0.02390    0.24035
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.87080    9.85360   0.01720    0.17456
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.81890    9.81190   0.00700    0.07134
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.81810    9.80570   0.01240    0.12646
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.87080    9.85360   0.01720    0.17456
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81890    9.81190   0.00700    0.07134
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.81810    9.80570   0.01240    0.12646
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.88740    9.97920  -0.09180   -0.91991
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.82970    9.93290  -0.10320   -1.03897
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.81860    9.90940  -0.09080   -0.91630
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.88740    9.97920  -0.09180   -0.91991
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.82970    9.93290  -0.10320   -1.03897
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.81860    9.90940  -0.09080   -0.91630
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.10750   10.10950  -0.00200   -0.01978
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95700    7.95960  -0.00260   -0.03266
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.79490   11.79870  -0.00380   -0.03221
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.11000    7.25000  -0.14000   -1.93103
野村精選貨幣市場基金                                               12.07800   12.07770   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.37000   12.48000  -0.11000   -0.88141
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.48000   11.61000  -0.13000   -1.11972
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.07000   11.28000  -0.21000   -1.86170
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.89000    8.09000  -0.20000   -2.47219
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.17000   11.47000  -0.30000   -2.61552
野村積極成長基金                                                   12.36000   12.61000  -0.25000   -1.98255
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.25000    9.55000  -0.30000   -3.14136
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.75000   34.83000  -1.08000   -3.10078
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.29750   10.30150  -0.00400   -0.03883
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.60860    8.61590  -0.00730   -0.08473
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.93530    7.94810  -0.01280   -0.16104
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.86480    7.86950  -0.00470   -0.05972
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.68350   11.69420  -0.01070   -0.09150
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.52050   10.53750  -0.01700   -0.16133
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.45960   10.46590  -0.00630   -0.06020
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
野村環球基金-人民幣計價                                            16.20000   16.30000  -0.10000   -0.61350
野村環球基金-美元計價                                              12.63000   12.72000  -0.09000   -0.70755
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.61000   17.69000  -0.08000   -0.45223
野村鴻利基金                                                       22.29000   22.83000  -0.54000   -2.36531
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85790   16.85760   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                       20.01000   20.64000  -0.63000   -3.05233
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.16000   14.17000  -0.01000   -0.07057
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.84000   14.91000  -0.07000   -0.46948
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.15130   10.15050   0.00080    0.00788
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.31960   13.31830   0.00130    0.00976
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.53130    9.59340  -0.06210   -0.64732
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.51450    9.58050  -0.06600   -0.68890
凱基台商天下基金                                                   13.30000   13.34000  -0.04000   -0.29985
凱基台灣精五門基金                                                 20.48000   21.01000  -0.53000   -2.52261
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.73190   10.80950  -0.07760   -0.71789
凱基亞太高股息基金                                                 12.82000   12.91000  -0.09000   -0.69713
凱基亞洲四金磚基金                                                 17.25000   17.29000  -0.04000   -0.23135
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.89000   13.91000  -0.02000   -0.14378
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.59620   12.66420  -0.06800   -0.53695
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.37000   12.41000  -0.04000   -0.32232
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54190   11.54150   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                       27.02000   27.56000  -0.54000   -1.95936
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.48000   22.45000   0.03000    0.13363
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.86120   21.88770  -0.02650   -0.12107
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.59000   17.70000  -0.11000   -0.62147
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.85630   17.01570  -0.15940   -0.93678
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.67000    7.76000  -0.09000   -1.15979
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.12000   12.17000  -0.05000   -0.41085
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.85560   11.95270  -0.09710   -0.81237
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.69370   11.74470  -0.05100   -0.43424
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.25000   13.36000  -0.11000   -0.82335
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.02130   13.16790  -0.14660   -1.11331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.60000   13.51000   0.09000    0.66617
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.79000   36.24000  -0.45000   -1.24172
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.14000   31.29000  -0.15000   -0.47939
富邦上証180基金                                                    27.71000   27.91000  -0.20000   -0.71659
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20310    0.20440  -0.00130   -0.63601
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.24000    6.26000  -0.02000   -0.31949
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.88000    7.77000   0.11000    1.41570
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   35.55000   36.53000  -0.98000   -2.68273
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.45780   11.46430  -0.00650   -0.05670
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.58020   10.59550  -0.01530   -0.14440
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.14400   10.15430  -0.01030   -0.10143
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.01150   10.01720  -0.00570   -0.05690
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.17050    9.18370  -0.01320   -0.14373
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.79960    8.80860  -0.00900   -0.10217
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.33380   20.36800  -0.03420   -0.16791
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.32960   11.32850   0.00110    0.00971
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.33070   10.33700  -0.00630   -0.06095
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.93810   12.91090   0.02720    0.21067
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.90310    1.89990   0.00320    0.16843
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43050    9.41060   0.01990    0.21146
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43540    1.43300   0.00240    0.16748
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.75500   11.74460   0.01040    0.08855
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71200    1.71270  -0.00070   -0.04087
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.14920   10.14020   0.00900    0.08876
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49690    1.49750  -0.00060   -0.04007
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.05000   14.73000   0.32000    2.17244
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.97000   22.97000  -1.00000   -4.35350
富邦日本東証基金                                                   21.57000   22.04000  -0.47000   -2.13249
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.09000   44.69000  -0.60000   -1.34258
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.42000   49.57000  -1.15000   -2.31995
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.95000   53.09000  -1.14000   -2.14730
富邦台灣心基金                                                     22.32000   23.11000  -0.79000   -3.41843
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.41000   49.47000  -1.06000   -2.14271
富邦台灣科技指數基金                                               54.00000   55.20000  -1.20000   -2.17391
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.40570   41.16340   0.24230    0.58863
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.39830   41.30520   0.09310    0.22540
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29390    0.29670  -0.00280   -0.94371
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52230    2.51240   0.00990    0.39405
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33890    0.33890   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.52900   10.53240  -0.00340   -0.03228
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18810    2.17950   0.00860    0.39459
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32460    0.32460   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.07500    9.07790  -0.00290   -0.03195
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.54000   24.73000  -0.19000   -0.76830
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.90000   13.82000   0.08000    0.57887
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.01000   33.27000  -0.26000   -0.78148
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63830   15.63770   0.00060    0.00384
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.87610   39.97070  -0.09460   -0.23667
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.08310   40.03630   0.04680    0.11689
富邦長紅基金                                                       64.03000   66.53000  -2.50000   -3.75770
富邦科技基金                                                       24.60000   25.64000  -1.04000   -4.05616
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.45500   40.24000   0.21500    0.53429
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.26790   39.68530   0.58260    1.46805
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.42350   39.07090   0.35260    0.90246
富邦恒生國企ETF基金                                                20.32000   20.58000  -0.26000   -1.26336
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.17000   13.94000   0.23000    1.64993
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.78000   28.64000  -0.86000   -3.00279
富邦高成長基金                                                     24.55000   25.42000  -0.87000   -3.42250
富邦深証100基金                                                     9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.54000   20.95000  -0.41000   -1.95704
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41200    0.41160   0.00040    0.09718
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.31700   12.32460  -0.00760   -0.06167
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.52360    9.52950  -0.00590   -0.06191
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30550    0.30520   0.00030    0.09830
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.86100    8.86650  -0.00550   -0.06203
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.53030    9.55570  -0.02540   -0.26581
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.02100   10.02090   0.00010    0.00100
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.41420    9.43920  -0.02500   -0.26485
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.88880    9.88860   0.00020    0.00202
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.64000   21.04000  -0.40000   -1.90114
富邦精準基金                                                       46.20000   47.86000  -1.66000   -3.46845
富邦精銳中小基金                                                   11.64000   12.05000  -0.41000   -3.40249
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.17000   19.81000  -0.64000   -3.23069
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.87000   22.25000  -0.38000   -1.70787
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.55000    7.42000   0.13000    1.75202
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.49000   16.09000  -0.60000   -3.72902
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.85000   19.80000   0.05000    0.25253
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.45540   10.46860  -0.01320   -0.12609
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.30780   10.36790  -0.06010   -0.57967
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.41210   10.43960  -0.02750   -0.26342
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.17090   10.18370  -0.01280   -0.12569
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.98220   10.04040  -0.05820   -0.57966
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.06510   10.09160  -0.02650   -0.26259
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.64000   31.37000  -0.73000   -2.32706
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.81330    8.79150   0.02180    0.24797
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.28710    9.26620   0.02090    0.22555
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     9.02150    9.00140   0.02010    0.22330
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.81060    9.78760   0.02300    0.23499
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.75120    9.72930   0.02190    0.22509
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.47440    9.45310   0.02130    0.22532
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.54580    9.52400   0.02180    0.22890
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.56390    8.53070   0.03320    0.38918
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.53270    9.49730   0.03540    0.37274
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.02480    8.99220   0.03260    0.36254
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.64350   10.60150   0.04200    0.39617
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.32960   10.29120   0.03840    0.37313
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.85240    9.81590   0.03650    0.37185
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.14710    9.11280   0.03430    0.37639
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.67980    9.64320   0.03660    0.37954
富達卓越領航全球組合基金                                           15.27000   15.43000  -0.16000   -1.03694
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.74700    8.72790   0.01910    0.21884
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.39170    9.37270   0.01900    0.20272
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.08780    9.06990   0.01790    0.19736
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.95600    9.93430   0.02170    0.21844
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.84860    9.82870   0.01990    0.20247
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.56640    9.54810   0.01830    0.19166
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.17700    9.15820   0.01880    0.20528
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.63450    9.61490   0.01960    0.20385
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.74040    9.71200   0.02840    0.29242
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.19430    9.17910   0.01520    0.16559
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.80120    8.77560   0.02560    0.29172
富蘭克林華美中華基金                                               13.27000   13.32000  -0.05000   -0.37538
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.00000   21.70000  -0.70000   -3.22581
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.32000   20.84000  -0.52000   -2.49520
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.06000   11.22000  -0.16000   -1.42602
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.70000   10.82000  -0.12000   -1.10906
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.87650    7.89500  -0.01850   -0.23433
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.00070    9.03110  -0.03040   -0.33661
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.67710    9.70970  -0.03260   -0.33575
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.22480    9.24640  -0.02160   -0.23360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.10530   11.12350  -0.01820   -0.16362
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.77260    8.78690  -0.01430   -0.16274
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.19990    9.21500  -0.01510   -0.16386
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.24350   13.25870  -0.01520   -0.11464
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.26980   10.28160  -0.01180   -0.11477
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.14080   10.15670  -0.01590   -0.15655
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.69020    7.70230  -0.01210   -0.15710
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.16120    9.17560  -0.01440   -0.15694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.72010   10.72190  -0.00180   -0.01679
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59170    7.59300  -0.00130   -0.01712
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.06280    9.06440  -0.00160   -0.01765
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.42930   10.45100  -0.02170   -0.20764
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.73120    7.74730  -0.01610   -0.20781
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.18320    8.19950  -0.01630   -0.19879
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.18920    9.21590  -0.02670   -0.28972
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.96110    9.99010  -0.02900   -0.29029
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.59170   12.61670  -0.02500   -0.19815
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.07000    8.88000   0.19000    2.13964
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.64000   11.39000   0.25000    2.19491
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.29000    9.35000  -0.06000   -0.64171
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.48000   10.55000  -0.07000   -0.66351
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.70000    8.73000  -0.03000   -0.34364
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.22640   13.31430  -0.08790   -0.66019
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.77000    9.90000  -0.13000   -1.31313
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.96000   10.06000  -0.10000   -0.99404
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.58000    9.72000  -0.14000   -1.44033
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.76000    9.87000  -0.11000   -1.11449
富蘭克林華美第一富基金                                             39.98000   41.78000  -1.80000   -4.30828
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30200   10.30160   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.56000    9.65000  -0.09000   -0.93264
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.96000   10.05000  -0.09000   -0.89552
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.74000    9.80000  -0.06000   -0.61224
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.14000   10.21000  -0.07000   -0.68560
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.30000   14.38000  -0.08000   -0.55633
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.31000   13.43000  -0.12000   -0.89352
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.38000   15.48000  -0.10000   -0.64599
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.90240    7.94210  -0.03970   -0.49987
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.91030   10.97410  -0.06380   -0.58137
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.62400    9.66590  -0.04190   -0.43348
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.03450   11.08260  -0.04810   -0.43401
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.90220    6.93930  -0.03710   -0.53464
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.08900    9.14330  -0.05430   -0.59388
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.17420   10.23500  -0.06080   -0.59404
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.56800   10.62490  -0.05690   -0.53553
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.42000   20.38000   0.04000    0.19627
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.61820   11.61580   0.00240    0.02066
復華人生目標基金                                                   38.11050   39.08040  -0.96990   -2.48181
復華大中華中小策略基金                                              9.37000    9.44000  -0.07000   -0.74153
復華中小精選基金                                                   73.95000   77.51000  -3.56000   -4.59296
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.29000    8.25000   0.04000    0.48485
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.93000   11.97000  -0.04000   -0.33417
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
復華台灣智能基金                                                   12.06000   12.25000  -0.19000   -1.55102
復華全方位基金                                                     30.89000   32.35000  -1.46000   -4.51314
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.66000   13.81000  -0.15000   -1.08617
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.34000   21.52000  -0.18000   -0.83643
復華全球平衡基金-美元                                               9.62000    9.67000  -0.05000   -0.51706
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.38000   20.42000  -0.04000   -0.19589
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.77000   16.93000  -0.16000   -0.94507
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.05000   16.16000  -0.11000   -0.68069
復華全球原物料基金                                                  9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.54000   13.65000  -0.11000   -0.80586
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47940   11.46850   0.01090    0.09504
復華全球債券基金                                                   13.48580   13.42020   0.06560    0.48882
復華全球債券組合基金                                               14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.66000   14.70000  -0.04000   -0.27211
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
復華有利貨幣市場基金                                               13.43460   13.43410   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                   12.48000   12.60000  -0.12000   -0.95238
復華亞太成長基金                                                   15.11000   15.33000  -0.22000   -1.43509
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.91000   10.08000  -0.17000   -1.68651
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.45000   10.60000  -0.15000   -1.41509
復華東協世紀基金                                                   12.53000   12.66000  -0.13000   -1.02686
復華南非幣長期收益基金A                                            13.05000   13.22000  -0.17000   -1.28593
復華南非幣長期收益基金B                                             8.09000    8.20000  -0.11000   -1.34146
復華南非幣短期收益基金A                                            13.49000   13.53000  -0.04000   -0.29564
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
復華美國新星基金-美元                                              12.86000   13.00000  -0.14000   -1.07692
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.93000   13.03000  -0.10000   -0.76746
復華恒生基金                                                       20.94000   21.18000  -0.24000   -1.13314
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.78000    8.67000   0.11000    1.26874
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.32000   32.09000  -0.77000   -2.39950
復華神盾基金                                                       25.56440   26.29380  -0.72940   -2.77404
復華高成長基金                                                     66.24000   69.14000  -2.90000   -4.19439
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39540   14.39490   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           19.39000   19.38000   0.01000    0.05160
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.05000   52.86000  -0.81000   -1.53235
復華復華基金                                                       20.73000   21.69000  -0.96000   -4.42600
復華華人世紀基金                                                   17.64000   17.84000  -0.20000   -1.12108
復華傳家二號基金                                                   30.40280   30.99880  -0.59600   -1.92266
復華傳家基金                                                       24.12990   25.21480  -1.08490   -4.30263
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.87000   14.90000  -0.03000   -0.20134
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.62000   11.70000  -0.08000   -0.68376
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.21000   14.29000  -0.08000   -0.55983
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
復華新興人民幣債券基金A                                            11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
復華新興人民幣債券基金B                                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.34000   19.32000   0.02000    0.10352
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.57000    5.59000  -0.02000   -0.35778
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.24000   12.30000  -0.06000   -0.48780
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.40000   12.47000  -0.07000   -0.56135
復華新興市場短期收益基金                                           10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
復華滬深300 A股基金                                                20.71000   20.83000  -0.12000   -0.57609
復華數位經濟基金                                                   57.15000   60.89000  -3.74000   -6.14222
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.73620    9.76420  -0.02800   -0.28676
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.57820    9.60230  -0.02410   -0.25098
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.89000    9.91840  -0.02840   -0.28634
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.69950    9.72390  -0.02440   -0.25093
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.61030    9.65060  -0.04030   -0.41759
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.07130   10.08660  -0.01530   -0.15169
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.59450    9.65130  -0.05680   -0.58852
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.05560   10.08810  -0.03250   -0.32216
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.59360    9.65040  -0.05680   -0.58858
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.05820   10.09070  -0.03250   -0.32208
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.92460    9.94110  -0.01650   -0.16598
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.45640   10.23480   0.22160    2.16516
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.88570    9.95600  -0.07030   -0.70611
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.92470    9.94110  -0.01640   -0.16497
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.45650   10.23480   0.22170    2.16614
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.88570    9.95600  -0.07030   -0.70611
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.88640    9.93000  -0.04360   -0.43907
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.31470    9.30120   0.01350    0.14514
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.39970    8.43330  -0.03360   -0.39842
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.33670    8.34780  -0.01110   -0.13297
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.58490   11.56830   0.01660    0.14350
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.46780   10.50970  -0.04190   -0.39868
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.51120   10.52510  -0.01390   -0.13207
景順主流基金                                                       18.11000   18.83000  -0.72000   -3.82369
景順台灣科技基金                                                   31.67000   33.03000  -1.36000   -4.11747
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.12000   11.17000  -0.05000   -0.44763
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
景順全球科技基金                                                   22.65000   22.76000  -0.11000   -0.48330
景順全球康健基金                                                   19.04000   19.11000  -0.07000   -0.36630
景順貨幣市場基金                                                   15.93550   15.93500   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                       33.24000   34.62000  -1.38000   -3.98614
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.97000   15.04000  -0.07000   -0.46543
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.93000   13.96000  -0.03000   -0.21490
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.90000   10.97000  -0.07000   -0.63810
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.11000   11.18000  -0.07000   -0.62612
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.24000   11.29000  -0.05000   -0.44287
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.69390    8.69240   0.00150    0.01726
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96810    7.96920  -0.00110   -0.01380
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.13290   11.13100   0.00190    0.01707
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.18200   10.18350  -0.00150   -0.01473
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.85000    7.85000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.57000    7.59000  -0.02000   -0.26350
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.37330    9.40250  -0.02920   -0.31056
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.52260    9.52670  -0.00410   -0.04304
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.65830    9.68830  -0.03000   -0.30965
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.81460    9.81890  -0.00430   -0.04379
華南永昌永昌基金                                                   19.19000   19.85000  -0.66000   -3.32494
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.29920   14.31460  -0.01540   -0.10758
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.10000   10.25000  -0.15000   -1.46341
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
華南永昌全球精品基金                                               16.12000   16.31000  -0.19000   -1.16493
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.54000   11.67000  -0.13000   -1.11397
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.46000   11.55000  -0.09000   -0.77922
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.81000   13.96000  -0.15000   -1.07450
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.64000   13.75000  -0.11000   -0.80000
華南永昌物聯網精選基金                                             11.91000   12.43000  -0.52000   -4.18343
華南永昌策略報酬基金                                               10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20200   16.20130   0.00070    0.00432
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.20490   24.90310  -0.69820   -2.80367
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93570   11.93520   0.00050    0.00419
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17210   10.16370   0.00840    0.08265
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.04510   10.04350   0.00160    0.01593
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.82910    9.82110   0.00800    0.08146
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.67390    9.67250   0.00140    0.01447
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99840    9.99010   0.00830    0.08308
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.81390    9.81220   0.00170    0.01733
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75510    9.74700   0.00810    0.08310
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.56880    9.56720   0.00160    0.01672
華頓中小型基金                                                     26.69000   27.68000  -0.99000   -3.57659
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.89370   11.88330   0.01040    0.08752
華頓台灣基金                                                       27.75000   29.26000  -1.51000   -5.16063
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51800   11.51760   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               17.32000   17.41000  -0.09000   -0.51694
華頓全球高收益債券基金A                                            13.40010   13.43290  -0.03280   -0.24418
華頓全球高收益債券基金B                                             8.30650    8.32680  -0.02030   -0.24379
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.87000    5.84000   0.03000    0.51370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.66610    2.65570   0.01040    0.39161
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.91830   11.89930   0.01900    0.15967
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38810    0.38850  -0.00040   -0.10296
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.44350   11.40770   0.03580    0.31382
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.42310   10.38620   0.03690    0.35528
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.17020   10.16160   0.00860    0.08463
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.18060    9.17280   0.00780    0.08503
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.42360   10.44260  -0.01900   -0.18195
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.44850    9.47000  -0.02150   -0.22703
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.46000   11.39000   0.07000    0.61457
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.51090    2.50140   0.00950    0.37979
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.06870    2.05820   0.01050    0.51015
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.71910   11.73640  -0.01730   -0.14740
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.51360    9.52760  -0.01400   -0.14694
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36490    0.36530  -0.00040   -0.10950
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30240    0.30320  -0.00080   -0.26385
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.43000    3.42000   0.01000    0.29240
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.32000   15.31000   0.01000    0.06532
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.44000   25.09000  -0.65000   -2.59067
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.50000   12.61000  -0.11000   -0.87232
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.34000    8.45000  -0.11000   -1.30178
匯豐安富基金                                                       25.66000   26.07000  -0.41000   -1.57269
匯豐成功基金                                                       41.40000   41.79000  -0.39000   -0.93324
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.31000   11.36000  -0.05000   -0.44014
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.44000   11.48000  -0.04000   -0.34843
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.12000   11.19000  -0.07000   -0.62556
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.59520    2.58340   0.01180    0.45676
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36650    2.35460   0.01190    0.50539
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.55970   11.55360   0.00610    0.05280
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.93200    7.92570   0.00630    0.07949
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37850    0.37870  -0.00020   -0.05281
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33720    0.33740  -0.00020   -0.05928
匯豐金磚動力基金                                                   14.13000   14.22000  -0.09000   -0.63291
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.97960   14.97930   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.90000    4.96000  -0.06000   -1.20968
匯豐新鑽動力基金                                                   10.92000   11.08000  -0.16000   -1.44404
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.37560    5.45020  -0.07460   -1.36876
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.97520    9.05000  -0.07480   -0.82652
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.58000   54.01000  -1.43000   -2.64766
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.58000   54.01000  -1.43000   -2.64766
匯豐龍騰電子基金                                                   36.87000   38.34000  -1.47000   -3.83412
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.20320   12.23970  -0.03650   -0.29821
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.21000   19.80000  -0.59000   -2.97980
新光中國成長基金(人民幣)                                           10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
新光中國成長基金(美元)                                             10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
新光中國成長基金(新臺幣)                                           10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.47570   10.51890  -0.04320   -0.41069
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.67030    9.73980  -0.06950   -0.71357
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.94340    9.98460  -0.04120   -0.41264
新光台灣富貴基金                                                   23.29000   23.80000  -0.51000   -2.14286
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.05000   12.13000  -0.08000   -0.65952
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.71000   11.75000  -0.04000   -0.34043
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.03520   10.02670   0.00850    0.08477
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.78010    9.74200   0.03810    0.39109
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.66840    9.66040   0.00800    0.08281
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.41180    9.37520   0.03660    0.39039
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.03000    9.14000  -0.11000   -1.20350
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44180   15.44130   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                      10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.19000    9.24000  -0.05000   -0.54113
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
新光亞洲精選基金-美金                                              22.56000   22.87000  -0.31000   -1.35549
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.80000   23.04000  -0.24000   -1.04167
新光兩岸優勢基金                                                   12.07000   12.03000   0.04000    0.33250
新光店頭基金                                                       25.51000   26.45000  -0.94000   -3.55388
新光南非幣保本基金                                                 11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
新光特選內需收益ETF基金                                            20.17000   20.35000  -0.18000   -0.88452
新光創新科技基金                                                   15.11000   15.63000  -0.52000   -3.32694
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.84030    9.80810   0.03220    0.32830
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.09610   10.06910   0.02700    0.26815
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.74650    9.71640   0.03010    0.30979
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.31570    9.28520   0.03050    0.32848
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.56480    9.53920   0.02560    0.26837
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.23080    9.20260   0.02820    0.30644
新光澳幣八年期保本基金                                             10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
新光澳幣保本基金                                                   11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.11380   10.11750  -0.00370   -0.03657
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.78810    9.79230  -0.00420   -0.04289
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.73910    9.73490   0.00420    0.04314
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.00580   10.00160   0.00420    0.04199
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.95190    9.95610  -0.00420   -0.04219
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.68410    9.68810  -0.00400   -0.04129
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.66020    9.66110  -0.00090   -0.00932
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92730    9.92810  -0.00080   -0.00806
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.56000    7.62000  -0.06000   -0.78740
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.92000    8.99000  -0.07000   -0.77864
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.84020    9.81720   0.02300    0.23428
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.40830    9.38640   0.02190    0.23332
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.77170    9.74840   0.02330    0.23901
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.39670    9.37570   0.02100    0.22398
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.47350    9.44740   0.02610    0.27627
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.91450    9.88780   0.02670    0.27003
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.86310   13.80860   0.05450    0.39468
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.51710    8.48360   0.03350    0.39488
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.78100   37.62650   0.15450    0.41061
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.70720   38.41610   0.29110    0.75776
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.75000   39.49780   0.25220    0.63852
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18230   11.18150   0.00080    0.00715
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.93500    9.95770  -0.02270   -0.22796
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.23190   13.18560   0.04630    0.35114
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.91290    9.92830  -0.01540   -0.15511
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
群益大印度基金-人民幣                                              14.50450   14.53320  -0.02870   -0.19748
群益大印度基金-美元                                                13.67270   13.76920  -0.09650   -0.70084
群益大印度基金-新臺幣                                              12.91000   12.96000  -0.05000   -0.38580
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.68550   12.84680  -0.16130   -1.25557
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.26170   12.48050  -0.21880   -1.75313
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.47000   11.64000  -0.17000   -1.46048
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.72580   11.87490  -0.14910   -1.25559
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.34270   10.52730  -0.18460   -1.75354
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.70000    9.84000  -0.14000   -1.42276
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.18000   10.30950  -0.12950   -1.25612
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.01510    9.17600  -0.16090   -1.75349
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.49000    9.63000  -0.14000   -1.45379
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.79270    9.91720  -0.12450   -1.25539
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.96270    9.12260  -0.15990   -1.75279
群益中小型股基金                                                   46.95000   49.60000  -2.65000   -5.34274
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.88480    9.84980   0.03500    0.35534
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.19830    9.21210  -0.01380   -0.14980
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.59000    8.57990   0.01010    0.11772
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.70850    8.67760   0.03090    0.35609
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.10320    8.11540  -0.01220   -0.15033
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.56800    7.55910   0.00890    0.11774
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.00040   10.97970   0.02070    0.18853
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.65630   10.63990   0.01640    0.15414
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.83970    9.83650   0.00320    0.03253
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.96460    8.97310  -0.00850   -0.09473
群益中國新機會基金N-美元                                            8.25070    8.30030  -0.04960   -0.59757
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.95030    7.95780  -0.00750   -0.09425
群益中國新機會基金-美元                                             8.82200    8.87500  -0.05300   -0.59718
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.38000    8.41000  -0.03000   -0.35672
群益平衡王基金                                                     19.26930   19.56890  -0.29960   -1.53100
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.22000    8.25000  -0.03000   -0.36364
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.93000    5.96000  -0.03000   -0.50336
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.02880   11.09290  -0.06410   -0.57785
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.55150   10.66660  -0.11510   -1.07907
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.96000   10.04000  -0.08000   -0.79681
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.89030    9.94770  -0.05740   -0.57702
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.46200    9.56520  -0.10320   -1.07891
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.06300   10.07180  -0.00880   -0.08737
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.85760    9.86530  -0.00770   -0.07805
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.41100    9.41920  -0.00820   -0.08706
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.32280    9.33000  -0.00720   -0.07717
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.12130   10.13010  -0.00880   -0.08687
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.16680   10.17470  -0.00790   -0.07764
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.57670    9.58510  -0.00840   -0.08764
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.97470    9.98250  -0.00780   -0.07814
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.14520   10.15630  -0.01110   -0.10929
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.34590    7.35400  -0.00810   -0.11014
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.14000   10.15080  -0.01080   -0.10640
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.04590   10.05360  -0.00770   -0.07659
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.19390   10.19210   0.00180    0.01766
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02170   10.03240  -0.01070   -0.10665
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94550    9.95320  -0.00770   -0.07736
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09210   10.09030   0.00180    0.01784
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.14000   10.15080  -0.01080   -0.10640
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.04590   10.05360  -0.00770   -0.07659
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.19390   10.19210   0.00180    0.01766
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02170   10.03240  -0.01070   -0.10665
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94550    9.95320  -0.00770   -0.07736
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09210   10.09030   0.00180    0.01784
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.88320   15.96350  -0.08030   -0.50302
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.60000   15.63000  -0.03000   -0.19194
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.98000   11.19000  -0.21000   -1.87668
群益印度中小基金N-美元                                             10.08470   10.17250  -0.08780   -0.86311
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
群益印度中小基金-人民幣                                            16.22560   16.28430  -0.05870   -0.36047
群益印度中小基金-美元                                              14.42380   14.54940  -0.12560   -0.86327
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.60000   16.70000  -0.10000   -0.59880
群益多利策略組合基金                                               11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
群益多重收益組合基金                                               13.59000   13.59000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.50000   15.54000  -0.04000   -0.25740
群益安家基金                                                       25.56530   26.31800  -0.75270   -2.86002
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08220   16.08170   0.00050    0.00311
群益那斯達克生技基金                                               23.94000   23.98000  -0.04000   -0.16681
群益亞太中小基金                                                   12.35000   12.55000  -0.20000   -1.59363
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.77000   16.85000  -0.08000   -0.47478
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.72810    9.70790   0.02020    0.20808
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.47110    7.45560   0.01550    0.20790
群益店頭市場基金                                                  102.27000  105.53000  -3.26000   -3.08917
群益東方盛世基金                                                    9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
群益東協成長基金-人民幣                                            13.35950   13.52790  -0.16840   -1.24483
群益東協成長基金-美元                                              11.75340   11.96190  -0.20850   -1.74303
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.57000   11.74000  -0.17000   -1.44804
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.25510   11.30230  -0.04720   -0.41761
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.68280   10.72880  -0.04600   -0.42875
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.14260   10.17320  -0.03060   -0.30079
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.85200    9.89340  -0.04140   -0.41846
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.35420    9.39450  -0.04030   -0.42897
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.87900    8.90590  -0.02690   -0.30205
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.64130    9.68180  -0.04050   -0.41831
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.52070    9.56170  -0.04100   -0.42879
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.91930    9.94930  -0.03000   -0.30153
群益長安基金                                                       28.61000   29.98000  -1.37000   -4.56971
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.03630   10.08500  -0.04870   -0.48290
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.18220   15.25580  -0.07360   -0.48244
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.59000   14.63000  -0.04000   -0.27341
群益真善美基金                                                     16.92390   17.11710  -0.19320   -1.12870
群益馬拉松基金                                                    122.89000  126.98000  -4.09000   -3.22098
群益深証中小板基金                                                 12.64000   12.56000   0.08000    0.63694
群益創新科技基金                                                   32.44000   33.59000  -1.15000   -3.42364
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.57540    9.63480  -0.05940   -0.61652
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.83290    8.93270  -0.09980   -1.11724
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.16000    9.24000  -0.08000   -0.86580
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.42750   10.49230  -0.06480   -0.61760
群益華夏盛世基金-美元                                               9.73950    9.84970  -0.11020   -1.11882
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.99000   16.13000  -0.14000   -0.86795
群益奧斯卡基金                                                     27.29000   28.17000  -0.88000   -3.12389
群益新興金鑽基金-美元                                              11.80360   12.12650  -0.32290   -2.66276
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.98000    9.20000  -0.22000   -2.39130
群益葛萊美基金                                                     23.59000   24.27000  -0.68000   -2.80181
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.20000   20.32000  -0.12000   -0.59055
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.24000    8.09000   0.15000    1.85414
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.62000   14.15000  -0.53000   -3.74558
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.76990   11.75900   0.01090    0.09269
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.26770   11.30770  -0.04000   -0.35374
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.19990   11.22230  -0.02240   -0.19960
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.57940    8.57140   0.00800    0.09333
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.09680    9.12920  -0.03240   -0.35491
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.36000    8.37000  -0.01000   -0.11947
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.71150    8.72890  -0.01740   -0.19934
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.10610   10.14200  -0.03590   -0.35397
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.55000    9.71000  -0.16000   -1.64779
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.01000   10.18000  -0.17000   -1.66994
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
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德信大發基金                                                       29.11000   30.28000  -1.17000   -3.86394
德信中國精選成長基金                                               11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
德信台灣主流中小基金                                               19.00000   19.93000  -0.93000   -4.66633
德信新興股票組合基金                                               11.02000   11.10000  -0.08000   -0.72072
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93150   11.93110   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                       10.78170   10.75840   0.02330    0.21657
德信數位時代基金                                                   28.11000   28.80000  -0.69000   -2.39583
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.65990   11.65950   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.09000   16.62000  -0.53000   -3.18893
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.26000   19.45000  -0.19000   -0.97686
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.50940   10.45610   0.05330    0.50975
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.03920   14.96310   0.07610    0.50858
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.17590    8.14000   0.03590    0.44103
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.07480   11.05660   0.01820    0.16461
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.38510   11.36570   0.01940    0.17069
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.10820   13.05050   0.05770    0.44213
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.13000   18.50000  -0.37000   -2.00000
摩根中小基金                                                       23.84000   24.86000  -1.02000   -4.10298
摩根中國A股基金                                                    13.30000   13.22000   0.08000    0.60514
摩根中國A股基金(美元)                                              10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
摩根中國亮點基金                                                   13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.08300   11.10270  -0.01970   -0.17743
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.29710   12.30270  -0.00560   -0.04552
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.41300    9.44380  -0.03080   -0.32614
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.43770   12.45980  -0.02210   -0.17737
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.29140   14.29760  -0.00620   -0.04336
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.56000   21.32000  -0.76000   -3.56473
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.56000   21.32000  -0.76000   -3.56473
摩根台灣增長基金                                                   51.53000   52.95000  -1.42000   -2.68178
摩根平衡基金                                                       28.49000   28.95000  -0.46000   -1.58895
摩根全球α基金                                                     19.42000   19.56000  -0.14000   -0.71575
摩根全球平衡基金                                                   15.16430   15.25520  -0.09090   -0.59586
摩根全球發現基金                                                   12.70000   12.84000  -0.14000   -1.09034
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.71020    9.76260  -0.05240   -0.53674
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.70140   10.73890  -0.03750   -0.34920
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10430   10.15050  -0.04620   -0.45515
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.39230   11.45410  -0.06180   -0.53954
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.00950   10.05520  -0.04570   -0.45449
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.63870   10.68530  -0.04660   -0.43611
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.60730   13.66690  -0.05960   -0.43609
摩根亞洲基金                                                       56.99000   57.27000  -0.28000   -0.48891
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.48940    8.48550   0.00390    0.04596
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.89310    9.88340   0.00970    0.09814
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.75610    8.75380   0.00230    0.02627
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.31140   12.30540   0.00600    0.04876
摩根東方內需機會基金                                               18.05000   18.14000  -0.09000   -0.49614
摩根東方科技基金                                                   34.42000   34.78000  -0.36000   -1.03508
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.22000   10.32000  -0.10000   -0.96899
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.66000    9.75000  -0.09000   -0.92308
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.57000   11.65000  -0.08000   -0.68670
摩根金龍收成基金                                                   22.13000   22.12000   0.01000    0.04521
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07700   15.07660   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                   14.55000   14.75000  -0.20000   -1.35593
摩根新金磚五國基金                                                 11.24000   11.45000  -0.21000   -1.83406
摩根新絲路基金                                                      9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
摩根新興35基金                                                     13.22000   13.44000  -0.22000   -1.63690
摩根新興日本基金                                                   24.61000   24.87000  -0.26000   -1.04544
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.29500    7.40560  -0.11060   -1.49346
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.53780    9.66780  -0.13000   -1.34467
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.28320    9.41590  -0.13270   -1.40932
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.47810   10.63690  -0.15880   -1.49292
摩根新興科技基金                                                   56.78000   59.19000  -2.41000   -4.07163
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.33520    8.33700  -0.00180   -0.02159
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.56280   10.56500  -0.00220   -0.02082
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.51840    8.62520  -0.10680   -1.23823
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.27170    9.40270  -0.13100   -1.39322
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.72330    8.85210  -0.12880   -1.45502
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.77050    9.89300  -0.12250   -1.23825
摩根龍揚基金                                                       33.07000   33.05000   0.02000    0.06051
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.22000   10.34000  -0.12000   -1.16054
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.96000   11.11000  -0.15000   -1.35014
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.71000   10.87000  -0.16000   -1.47194
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.27000   11.40000  -0.13000   -1.14035
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31880    9.33810  -0.01930   -0.20668
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.24830   11.27160  -0.02330   -0.20671
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聯邦中國龍基金                                                     24.49000   25.30000  -0.81000   -3.20158
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.83760   11.81130   0.02630    0.22267
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.08710   11.06540   0.02170    0.19611
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.05740   10.01800   0.03940    0.39329
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.34280   10.31980   0.02300    0.22287
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.73780    9.71860   0.01920    0.19756
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.82770    8.79310   0.03460    0.39349
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.30120   10.36710  -0.06590   -0.63566
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.31810   10.35640  -0.03830   -0.36982
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.71720    9.79140  -0.07420   -0.75781
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.82510    9.87370  -0.04860   -0.49222
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.50080    9.57340  -0.07260   -0.75835
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.60590    9.65350  -0.04760   -0.49309
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.28120   11.32110  -0.03990   -0.35244
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.06620   11.10390  -0.03770   -0.33952
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.19400   10.20570  -0.01170   -0.11464
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.72760   10.76550  -0.03790   -0.35205
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.50670   10.54250  -0.03580   -0.33958
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.68150    9.69250  -0.01100   -0.11349
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.04770   23.71300  -0.66530   -2.80563
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.70460    9.74490  -0.04030   -0.41355
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.97880    9.99360  -0.01480   -0.14809
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.70460    9.74490  -0.04030   -0.41355
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.97880    9.99360  -0.01480   -0.14809
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16150   13.16100   0.00050    0.00380
聯邦精選科技基金                                                   12.37000   12.78000  -0.41000   -3.20814
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.07950   16.06740   0.01210    0.07531
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.77380   12.81290  -0.03910   -0.30516
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.31370   12.37710  -0.06340   -0.51224
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.82740   11.88820  -0.06080   -0.51143
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.79750   11.78110   0.01640    0.13921
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.06510   11.03760   0.02750    0.24915
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57150   10.55680   0.01470    0.13925
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.65490    8.63340   0.02150    0.24903
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聯博大利基金                                                       37.05000   38.25000  -1.20000   -3.13725
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.54000   15.59000  -0.05000   -0.32072
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.56000   12.60000  -0.04000   -0.31746
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.24000   13.28000  -0.04000   -0.30120
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.43000   12.47000  -0.04000   -0.32077
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.97000    7.99000  -0.02000   -0.25031
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.08000   12.12000  -0.04000   -0.33003
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.41000   11.49000  -0.08000   -0.69626
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.93000   12.09000  -0.16000   -1.32341
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.36000   15.48000  -0.12000   -0.77519
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.33000   15.45000  -0.12000   -0.77670
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.05000   10.18000  -0.13000   -1.27701
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.59000   20.74000  -0.15000   -0.72324
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.73000   18.86000  -0.13000   -0.68929
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.92000   12.99000  -0.07000   -0.53888
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.57000   15.68000  -0.11000   -0.70153
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.30000   16.42000  -0.12000   -0.73082
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.38000   15.48000  -0.10000   -0.64599
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.21000   10.27000  -0.06000   -0.58423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.55000   15.66000  -0.11000   -0.70243
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.95000   14.04000  -0.09000   -0.64103
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.96000   14.06000  -0.10000   -0.71124
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.63000   14.73000  -0.10000   -0.67889
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.42000   18.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.28000   17.29000  -0.01000   -0.05784
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.42000   13.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.20000   13.21000  -0.01000   -0.07570
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.58000   14.61000  -0.03000   -0.20534
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.57000   14.59000  -0.02000   -0.13708
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
聯博貨幣市場基金                                                   14.99500   14.99470   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.43510   10.45750  -0.02240   -0.21420
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.73420   13.78020  -0.04600   -0.33381
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.55010    7.56630  -0.01620   -0.21411
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.00000   13.98000   0.02000    0.14306
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.05000   14.03000   0.02000    0.14255
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   22.72000   23.45000  -0.73000   -3.11301
瀚亞中國基金-人民幣                                                12.02000   11.98000   0.04000    0.33389
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
瀚亞巴西基金                                                        4.53000    4.68000  -0.15000   -3.20513
瀚亞外銷基金                                                       43.54000   44.78000  -1.24000   -2.76909
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.13000   11.21000  -0.08000   -0.71365
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.63110   10.66190  -0.03080   -0.28888
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.31790   10.36050  -0.04260   -0.41118
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.22630   12.26680  -0.04050   -0.33016
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.14330   10.12090   0.02240    0.22132
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.50860    7.52980  -0.02120   -0.28155
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00630    8.03940  -0.03310   -0.41172
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10620    8.13310  -0.02690   -0.33075
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.15510    7.13940   0.01570    0.21991
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.86310    8.89250  -0.02940   -0.33062
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.23780    9.26390  -0.02610   -0.28174
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35930    9.39800  -0.03870   -0.41179
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.23830    9.26900  -0.03070   -0.33121
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.59000   11.64000  -0.05000   -0.42955
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.28000   11.39000  -0.11000   -0.96576
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.90000   10.98000  -0.08000   -0.72860
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.57000   10.67000  -0.10000   -0.93721
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.99590    9.99290   0.00300    0.03002
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            10.02870    9.99910   0.02960    0.29603
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.96610    9.98970  -0.02360   -0.23624
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.99590    9.99290   0.00300    0.03002
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.85000   14.89000  -0.04000   -0.26864
瀚亞印度基金-美元                                                  14.05000   14.16000  -0.11000   -0.77684
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.04000   31.21000  -0.17000   -0.54470
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.16000   12.22000  -0.06000   -0.49100
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.04000   12.08000  -0.04000   -0.33113
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.82000   10.91000  -0.09000   -0.82493
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.21000   15.30000  -0.09000   -0.58824
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.32000    9.39000  -0.07000   -0.74547
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.74000   11.82000  -0.08000   -0.67682
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.94580   11.94220   0.00360    0.03015
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.43820   13.22220   0.21600    1.63362
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.94030   10.97610  -0.03580   -0.32616
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.70740   10.72060  -0.01320   -0.12313
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.86250   11.73720   0.12530    1.06755
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.24450    9.24230   0.00220    0.02380
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.90680    9.76630   0.14050    1.43862
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.11620    9.14610  -0.02990   -0.32692
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.91200    8.92300  -0.01100   -0.12328
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.28450    9.18330   0.10120    1.10200
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.52480   14.57630  -0.05150   -0.35331
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.88530   10.88860  -0.00330   -0.03031
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.73850   10.79980  -0.06130   -0.56760
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69590   12.74100  -0.04510   -0.35398
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.55000   11.41000   0.14000    1.22699
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                21.10000   21.62000  -0.52000   -2.40518
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56060   13.56010   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                                 27.24000   27.39000  -0.15000   -0.54765
瀚亞高科技基金                                                     59.80000   61.55000  -1.75000   -2.84322
瀚亞理財通基金                                                     27.59000   28.10000  -0.51000   -1.81495
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.99000    9.04000  -0.05000   -0.55310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
瀚亞菁華基金                                                       23.87000   24.51000  -0.64000   -2.61118
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.03150   13.16320  -0.13170   -1.00052
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.19110    9.28390  -0.09280   -0.99958
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.55990   10.62290  -0.06300   -0.59306
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.66130   10.44710   0.21420    2.05033
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.41910   10.51420  -0.09510   -0.90449
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.80330    9.86640  -0.06310   -0.63954
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.02450    9.94550   0.07900    0.79433
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.42140    8.47180  -0.05040   -0.59491
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.17170    8.00750   0.16420    2.05058
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.93790    9.01950  -0.08160   -0.90471
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.29530    8.34870  -0.05340   -0.63962
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.93320    7.87070   0.06250    0.79408
瀚亞電通網基金                                                     15.39000   15.84000  -0.45000   -2.84091
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.69940   13.70900  -0.00960   -0.07003
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.47630   10.46300   0.01330    0.12711
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94450    9.96720  -0.02270   -0.22775
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.51080   11.51900  -0.00820   -0.07119
瀚亞歐洲基金                                                       11.68000   11.91000  -0.23000   -1.93115
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