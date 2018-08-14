[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/13 107/08/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.53410 10.53240 0.00170 0.01614 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.95300 10.01280 -0.05980 -0.59724 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.95290 10.01270 -0.05980 -0.59724 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.90640 9.96630 -0.05990 -0.60103 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.90620 9.96610 -0.05990 -0.60104 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.24870 9.30150 -0.05280 -0.56765 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.51380 9.56680 -0.05300 -0.55400 中國信託台灣活力基金 14.72000 15.26000 -0.54000 -3.53866 中國信託台灣優勢基金 17.37000 17.97000 -0.60000 -3.33890 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.87240 9.85610 0.01630 0.16538 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.27680 9.26150 0.01530 0.16520 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26390 10.26430 -0.00040 -0.00390 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.61170 9.61210 -0.00040 -0.00416 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55090 10.56000 -0.00910 -0.08617 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.21110 9.21890 -0.00780 -0.08461 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11930 11.09560 0.02370 0.21360 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03660 10.01520 0.02140 0.21368 中國信託智能運動基金-台幣 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199 中國信託智能運動基金-美元 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98450 10.98410 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48890 9.49610 -0.00720 -0.07582 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.17480 9.18170 -0.00690 -0.07515 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.62710 9.64020 -0.01310 -0.13589 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.30390 9.31660 -0.01270 -0.13632 中國信託精穩基金 18.64610 18.58000 0.06610 0.35576 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.67000 11.73000 -0.06000 -0.51151 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.35000 11.41000 -0.06000 -0.52585 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 63.17000 65.28000 -2.11000 -3.23223 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.32320 39.15110 0.17210 0.43958 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.42000 18.43000 -0.01000 -0.05426 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39140 11.39040 0.00100 0.00878 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47590 10.48200 -0.00610 -0.05820 元大上證50基金 28.13000 28.43000 -0.30000 -1.05522 元大大中華TMT基金-人民幣 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584 元大大中華TMT基金-新台幣 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.72000 13.76000 -0.04000 -0.29070 元大大中華價值指數基金-美元 12.87300 12.94600 -0.07300 -0.56388 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.30300 17.35600 -0.05300 -0.30537 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.73400 10.73300 0.00100 0.00932 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.29600 10.30200 -0.00600 -0.05824 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.05000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.10410 46.27480 -0.17070 -0.36888 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51680 10.50110 0.01570 0.14951 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.73880 9.72420 0.01460 0.15014 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64920 9.64120 0.00800 0.08298 元大巴西指數基金 5.48200 5.71700 -0.23500 -4.11055 元大巴菲特基金 28.59000 29.44000 -0.85000 -2.88723 元大日經225基金 27.48000 28.05000 -0.57000 -2.03209 元大台商收成基金 24.40000 24.95000 -0.55000 -2.20441 元大台灣50單日反向1倍基金 12.29000 12.07000 0.22000 1.82270 元大台灣50單日正向2倍基金 38.66000 40.18000 -1.52000 -3.78298 元大台灣中型100基金 33.66000 34.35000 -0.69000 -2.00873 元大台灣加權股價指數基金 25.38500 25.94900 -0.56400 -2.17349 元大台灣卓越50基金 83.95000 85.78000 -1.83000 -2.13336 元大台灣金融基金 18.00000 18.24000 -0.24000 -1.31579 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.95000 32.45000 -0.50000 -1.54083 元大台灣高股息基金 27.27000 27.66000 -0.39000 -1.40998 元大台灣電子科技基金 36.44000 37.46000 -1.02000 -2.72290 元大全球ETF成長組合基金 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497 元大全球ETF穩健組合基金 14.77000 14.84000 -0.07000 -0.47170 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937 元大全球不動產證券化基金-美元 12.60600 12.63500 -0.02900 -0.22952 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.82000 6.86000 -0.04000 -0.58309 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.64000 6.65000 -0.01000 -0.15038 元大全球股票入息基金-美元配息 9.61400 9.69200 -0.07800 -0.80479 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 元大全球新興市場精選組合基金 13.62000 13.76000 -0.14000 -1.01744 元大全球農業商機基金 17.49000 17.62000 -0.13000 -0.73780 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 元大印尼指數基金 8.80500 8.79600 0.00900 0.10232 元大印度指數基金 10.35000 10.39300 -0.04300 -0.41374 元大印度基金 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901 元大多多基金 19.21000 19.96000 -0.75000 -3.75752 元大多福基金 55.45000 57.33000 -1.88000 -3.27926 元大亞太成長基金 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57480 8.57180 0.00300 0.03500 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06110 7.05860 0.00250 0.03542 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.60600 9.70100 -0.09500 -0.97928 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.10800 10.10500 0.00300 0.02969 元大卓越基金 48.70000 50.30000 -1.60000 -3.18091 元大店頭基金 9.03000 9.43000 -0.40000 -4.24178 元大泛歐成長基金 9.38000 9.54000 -0.16000 -1.67715 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26020 10.25860 0.00160 0.01560 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.58850 9.55460 0.03390 0.35480 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.65560 31.53590 0.11970 0.37957 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.43160 37.87520 0.55640 1.46904 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.96260 19.17590 -0.21330 -1.11233 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.38400 18.94170 0.44230 2.33506 元大美國政府7至10年期債券基金 38.84970 38.51190 0.33780 0.87713 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.09860 20.08140 0.01720 0.08565 元大高科技基金 19.89000 20.64000 -0.75000 -3.63372 元大得利貨幣市場基金 16.25130 16.25070 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.98030 11.97980 0.00050 0.00417 元大富櫃50基金 13.21000 13.89000 -0.68000 -4.89561 元大華夏中小基金 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420 元大新中國基金-人民幣 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 元大新中國基金-美元 9.40900 9.41300 -0.00400 -0.04249 元大新中國基金-新台幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 元大新主流基金 26.69000 27.79000 -1.10000 -3.95826 元大新東協平衡基金-美元 9.47700 9.52900 -0.05200 -0.54570 元大新東協平衡基金-新台幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.47490 10.48460 -0.00970 -0.09252 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.71980 9.76140 -0.04160 -0.42617 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.39250 10.40910 -0.01660 -0.15948 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.05010 9.06460 -0.01450 -0.15996 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.85390 9.83800 0.01590 0.16162 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45460 9.43940 0.01520 0.16103 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.96290 9.92030 0.04260 0.42942 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.56320 9.52230 0.04090 0.42952 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.60290 9.58540 0.01750 0.18257 元大新興亞洲基金 11.60000 11.67000 -0.07000 -0.59983 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.08480 9.11990 -0.03510 -0.38487 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.85900 8.89320 -0.03420 -0.38456 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.29610 9.30710 -0.01100 -0.11819 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.06450 9.07520 -0.01070 -0.11790 元大萬泰貨幣市場基金 15.09930 15.09870 0.00060 0.00397 元大經貿基金 39.02000 40.57000 -1.55000 -3.82056 元大實質多重資產基金-人民幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 元大實質多重資產基金-美元 8.96600 9.00500 -0.03900 -0.43309 元大實質多重資產基金-新台幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 元大滬深300單日反向1倍基金 15.81000 15.59000 0.22000 1.41116 元大滬深300單日正向2倍基金 13.49000 13.86000 -0.37000 -2.66955 元大摩臺基金 38.95000 39.79000 -0.84000 -2.11108 元大標普500基金 26.20000 26.31000 -0.11000 -0.41809 元大標普500單日反向1倍基金 13.07000 12.99000 0.08000 0.61586 元大標普500單日正向2倍基金 34.46000 34.84000 -0.38000 -1.09070 元大標智滬深300基金 16.58000 17.41000 -0.83000 -4.76738 元大歐洲50基金 24.58000 25.11000 -0.53000 -2.11071 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.52160 9.53630 -0.01470 -0.15415 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17760 10.17650 0.00110 0.01081 元大績效基金 55.26000 57.53000 -2.27000 -3.94577 元大韓國KOSPI200基金 21.75000 22.01000 -0.26000 -1.18128 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.26000 15.72000 -0.46000 -2.92621 日盛上選基金 34.65000 36.12000 -1.47000 -4.06977 日盛小而美基金 18.62000 19.20000 -0.58000 -3.02083 日盛中國內需動力基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66510 11.62240 0.04270 0.36739 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81730 9.78140 0.03590 0.36702 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.66160 11.64570 0.01590 0.13653 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.80840 9.79500 0.01340 0.13680 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59220 10.56470 0.02750 0.26030 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89360 8.87060 0.02300 0.25928 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 日盛日盛基金 13.81000 14.30000 -0.49000 -3.42657 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 日盛全球抗暖化基金 10.69000 10.77000 -0.08000 -0.74280 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.12110 10.12950 -0.00840 -0.08293 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53760 9.54550 -0.00790 -0.08276 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.94400 9.94030 0.00370 0.03722 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.37290 9.36950 0.00340 0.03629 日盛全球新興債券基金A 10.74580 10.69490 0.05090 0.47593 日盛全球新興債券基金B 8.36630 8.32660 0.03970 0.47679 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42940 2.41750 0.01190 0.49224 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69440 1.68610 0.00830 0.49226 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36650 0.36600 0.00050 0.13661 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25640 0.25600 0.00040 0.15625 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.17610 12.14150 0.03460 0.28497 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.38060 8.35680 0.02380 0.28480 日盛亞洲機會基金 7.20000 7.22000 -0.02000 -0.27701 日盛首選基金 17.42000 17.99000 -0.57000 -3.16843 日盛高科技基金 18.72000 19.57000 -0.85000 -4.34338 日盛貨幣市場基金 14.76720 14.76670 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 40.29000 41.81000 -1.52000 -3.63549 日盛精選五虎基金 37.78000 38.81000 -1.03000 -2.65396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48240 13.48190 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 31.76000 33.42000 -1.66000 -4.96709 台新MSCI中國基金 20.95000 20.94000 0.01000 0.04776 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.92000 17.60000 0.32000 1.81818 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.25000 23.10000 -0.85000 -3.67965 台新大眾貨幣市場基金 14.15890 14.15830 0.00060 0.00424 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.45830 10.43790 0.02040 0.19544 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53440 10.54900 -0.01460 -0.13840 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07570 10.06270 0.01300 0.12919 台新中國通基金 44.53000 46.50000 -1.97000 -4.23656 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48970 0.48690 0.00280 0.57507 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.01400 14.88800 0.12600 0.84632 台新中國精選中小基金-美元 0.36290 0.36350 -0.00060 -0.16506 台新中國精選中小基金-新台幣 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 台新主流基金 23.37000 24.21000 -0.84000 -3.46964 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.00000 20.12000 -0.12000 -0.59642 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65570 0.66140 -0.00570 -0.86181 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.97000 15.05000 -0.08000 -0.53156 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48930 0.49360 -0.00430 -0.87115 台新台灣中小基金 34.98000 36.44000 -1.46000 -4.00659 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.89310 9.93280 -0.03970 -0.39969 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.21260 9.28500 -0.07240 -0.77975 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.28650 10.36690 -0.08040 -0.77555 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.41880 10.46060 -0.04180 -0.39959 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.20760 11.25270 -0.04510 -0.40079 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 台新印度基金 16.46000 16.58000 -0.12000 -0.72376 台新亞美短期債券基金 10.91890 10.91930 -0.00040 -0.00366 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62730 8.60170 0.02560 0.29762 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28680 0.28670 0.00010 0.03488 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.92900 11.89360 0.03540 0.29764 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39110 0.39100 0.00010 0.02558 台新真吉利貨幣市場基金 11.08910 11.08880 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 29.84200 30.45700 -0.61500 -2.01924 台新智慧生活基金-美元 10.42120 10.48610 -0.06490 -0.61891 台新智慧生活基金-新台幣 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.48320 8.55020 -0.06700 -0.78361 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.63450 8.67940 -0.04490 -0.51732 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.07420 9.14590 -0.07170 -0.78396 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.24410 9.29220 -0.04810 -0.51764 台新新興市場債券基金(A類型) 10.48130 10.57750 -0.09620 -0.90948 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33670 0.34070 -0.00400 -1.17405 台新新興市場債券基金(B類型) 7.85200 7.92410 -0.07210 -0.90988 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26550 0.26870 -0.00320 -1.19092 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.57000 5.60000 -0.03000 -0.53571 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.89000 20.88000 0.01000 0.04789 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.73400 10.85700 -0.12300 -1.13291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 19.28000 20.63000 -1.35000 -6.54387 未來資產全球大消費基金 15.52000 15.58000 -0.06000 -0.38511 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82980 11.79090 0.03890 0.32992 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.58950 9.55790 0.03160 0.33062 未來資產亞洲新富基金 20.67000 20.77000 -0.10000 -0.48146 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56400 12.56360 0.00040 0.00318 未來資產阿波羅基金 11.98000 12.80000 -0.82000 -6.40625 未來資產新興市場債券基金A 8.71540 8.74420 -0.02880 -0.32936 未來資產新興市場債券基金B 6.65990 6.68190 -0.02200 -0.32925 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.08810 11.08720 0.00090 0.00812 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.84900 9.86900 -0.02000 -0.20265 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.35330 9.34380 0.00950 0.10167 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59640 10.58550 0.01090 0.10297 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.91920 7.93890 -0.01970 -0.24815 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.03390 9.05610 -0.02220 -0.24514 永豐中小基金 53.72000 55.87000 -2.15000 -3.84822 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78240 1.77530 0.00710 0.39993 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34650 2.33720 0.00930 0.39791 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.08740 8.07230 0.01510 0.18706 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.33080 10.31150 0.01930 0.18717 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.95000 4.96000 -0.01000 -0.20161 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.16000 22.24000 -0.08000 -0.35971 永豐主流品牌基金 18.15000 18.49000 -0.34000 -1.83883 永豐永豐基金 36.48000 37.76000 -1.28000 -3.38983 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.92610 9.97420 -0.04810 -0.48224 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.92480 9.97270 -0.04790 -0.48031 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.88650 9.93310 -0.04660 -0.46914 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.88620 9.93280 -0.04660 -0.46915 永豐亞洲民生消費基金 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534 永豐南非幣2021保本基金 12.89650 12.92580 -0.02930 -0.22668 永豐高科技基金 23.80000 25.16000 -1.36000 -5.40541 永豐貨幣市場基金 13.88040 13.87990 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.13210 2.13000 0.00210 0.09859 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51190 2.50950 0.00240 0.09564 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79500 7.80390 -0.00890 -0.11405 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.42080 10.43270 -0.01190 -0.11406 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.10260 7.14790 -0.04530 -0.63375 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89280 10.96230 -0.06950 -0.63399 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.47000 9.34000 0.13000 1.39186 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.49000 7.41000 0.08000 1.07962 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.18000 16.97000 0.21000 1.23748 永豐臺灣加權ETF基金 55.49000 56.66000 -1.17000 -2.06495 永豐領航科技基金 39.52000 41.18000 -1.66000 -4.03108 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.13000 10.43000 -0.30000 -2.87632 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.07000 10.27000 -0.20000 -1.94742 永豐趨勢平衡基金 45.91000 47.32000 -1.41000 -2.97971 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.55930 11.55620 0.00310 0.02683 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.46190 9.45410 0.00780 0.08250 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.71460 9.70670 0.00790 0.08139 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47440 9.46500 0.00940 0.09931 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64590 9.63630 0.00960 0.09962 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48160 9.47500 0.00660 0.06966 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86370 9.85680 0.00690 0.07000 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45580 9.44780 0.00800 0.08468 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70510 9.69680 0.00830 0.08560 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961 兆豐國際中小基金 15.99000 16.40000 -0.41000 -2.50000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.32000 14.28000 0.04000 0.28011 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.96000 18.94000 0.02000 0.10560 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.85000 18.87000 -0.02000 -0.10599 兆豐國際生命科學基金 16.45000 16.46000 -0.01000 -0.06075 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.36980 10.41490 -0.04510 -0.43303 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.61340 10.67810 -0.06470 -0.60591 兆豐國際全球基金 31.74000 32.04000 -0.30000 -0.93633 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26530 10.26380 0.00150 0.01461 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04400 10.00850 0.03550 0.35470 兆豐國際國民基金 22.65000 23.19000 -0.54000 -2.32859 兆豐國際第一基金 13.28000 13.65000 -0.37000 -2.71062 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03620 10.01990 0.01630 0.16268 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.99010 7.97710 0.01300 0.16297 兆豐國際萬全基金 20.69000 21.13000 -0.44000 -2.08235 兆豐國際電子基金 25.46000 26.51000 -1.05000 -3.96077 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.34000 22.89000 -0.55000 -2.40280 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.49000 16.22000 0.27000 1.66461 兆豐國際豐台灣基金 33.38000 33.73000 -0.35000 -1.03765 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50030 12.49990 0.00040 0.00320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.49000 11.71000 -0.22000 -1.87874 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14700 11.14970 -0.00270 -0.02422 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.99690 12.01600 -0.01910 -0.15895 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75990 10.77770 -0.01780 -0.16516 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52710 11.54620 -0.01910 -0.16542 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15160 8.15360 -0.00200 -0.02453 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.49360 9.50820 -0.01460 -0.15355 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03990 9.05490 -0.01500 -0.16566 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.97110 8.98720 -0.01610 -0.17914 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31480 9.33020 -0.01540 -0.16506 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.31000 11.39000 -0.08000 -0.70237 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047 合庫全球新興市場基金 9.18000 9.31000 -0.13000 -1.39635 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 合庫貨幣市場基金 10.12800 10.12770 0.00030 0.00296 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.45550 9.51500 -0.05950 -0.62533 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.73050 9.77880 -0.04830 -0.49393 合庫新興多重收益基金A類型 10.03360 10.07410 -0.04050 -0.40202 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.46320 11.51850 -0.05530 -0.48010 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.39240 13.44510 -0.05270 -0.39196 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.79140 8.84900 -0.05760 -0.65092 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.46650 9.51340 -0.04690 -0.49299 合庫新興多重收益基金B類型 7.88940 7.92130 -0.03190 -0.40271 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.77860 8.82070 -0.04210 -0.47729 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00050 10.03940 -0.03890 -0.38747 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96740 10.96630 0.00110 0.01003 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.90670 9.95860 -0.05190 -0.52116 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71980 9.74470 -0.02490 -0.25552 安聯中國東協基金 15.60000 15.68000 -0.08000 -0.51020 安聯中國策略基金 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 14.11000 14.14000 -0.03000 -0.21216 安聯中華新思路基金-美元 13.15000 13.26000 -0.11000 -0.82956 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.29000 12.36000 -0.07000 -0.56634 安聯台灣大壩基金 28.06000 28.74000 -0.68000 -2.36604 安聯台灣科技基金 46.36000 47.99000 -1.63000 -3.39654 安聯台灣貨幣市場基金 12.48940 12.48900 0.00040 0.00320 安聯台灣智慧基金 30.92000 31.79000 -0.87000 -2.73671 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15250 10.15150 0.00100 0.00985 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10320 15.10030 0.00290 0.01920 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67220 9.67030 0.00190 0.01965 安聯四季成長組合基金-美元 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.70000 11.77000 -0.07000 -0.59473 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.37000 12.36040 0.00960 0.07767 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16240 10.16580 -0.00340 -0.03345 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27210 12.27660 -0.00450 -0.03666 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53160 9.53420 -0.00260 -0.02727 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37650 9.37960 -0.00310 -0.03305 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05390 9.05720 -0.00330 -0.03644 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.58000 -0.09000 -0.77720 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.33000 11.41000 -0.08000 -0.70114 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.05790 12.06740 -0.00950 -0.07872 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96000 10.98100 -0.02100 -0.19124 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63020 10.64830 -0.01810 -0.16998 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.93580 8.95040 -0.01460 -0.16312 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.71820 8.73490 -0.01670 -0.19119 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.43020 8.44460 -0.01440 -0.17052 安聯全球人口趨勢基金 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.21000 37.20000 0.01000 0.02688 安聯全球油礦金趨勢基金 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117 安聯全球計量平衡基金 12.88000 12.93000 -0.05000 -0.38670 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03610 12.02660 0.00950 0.07899 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43400 10.42580 0.00820 0.07865 安聯全球新興市場基金 17.52000 17.76000 -0.24000 -1.35135 安聯全球農金趨勢基金 9.61000 9.72000 -0.11000 -1.13169 安聯全球綠能趨勢基金 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 安聯亞洲動態策略基金 23.40000 23.57000 -0.17000 -0.72126 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05480 10.04230 0.01250 0.12447 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81110 9.79890 0.01220 0.12450 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.84730 83.65440 0.19290 0.23059 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.46100 12.44110 0.01990 0.15995 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.75830 65.62080 0.13750 0.20954 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.69340 9.67790 0.01550 0.16016 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57680 2.57420 0.00260 0.10100 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.46530 10.44000 0.02530 0.24234 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19510 2.19120 0.00390 0.17798 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.68510 8.66480 0.02030 0.23428 宏利台灣動力基金 31.45000 32.75000 -1.30000 -3.96947 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.19850 10.26940 -0.07090 -0.69040 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96440 10.00620 -0.04180 -0.41774 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03390 8.08980 -0.05590 -0.69099 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.99280 8.03160 -0.03880 -0.48309 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.81000 10.91000 -0.10000 -0.91659 宏利全球債券組合基金 13.06210 13.06100 0.00110 0.00842 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78410 2.78400 0.00010 0.00359 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73980 11.73110 0.00870 0.07416 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70520 8.70200 0.00320 0.03677 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43820 2.43280 0.00540 0.22197 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.92240 10.88780 0.03460 0.31779 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.90080 3.94590 -0.04510 -1.14296 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63010 0.63720 -0.00710 -1.11425 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.25000 18.43000 -0.18000 -0.97667 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79290 11.79930 -0.00640 -0.05424 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.49280 10.49970 -0.00690 -0.06572 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17610 10.17370 0.00240 0.02359 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.96410 8.97120 -0.00710 -0.07914 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55530 8.56100 -0.00570 -0.06658 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47140 8.46820 0.00320 0.03779 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.48180 8.52180 -0.04000 -0.46938 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74890 2.77260 -0.02370 -0.85479 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39890 0.40240 -0.00350 -0.86978 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.11530 12.21040 -0.09510 -0.77884 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90940 0.91770 -0.00830 -0.90444 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36620 7.42450 -0.05830 -0.78524 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03670 2.05470 -0.01800 -0.87604 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29300 0.29550 -0.00250 -0.84602 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03030 9.10160 -0.07130 -0.78338 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32960 0.33240 -0.00280 -0.84236 宏利萬利貨幣市場基金 13.63980 13.63940 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.69000 2.71000 -0.02000 -0.73801 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.21000 12.27000 -0.06000 -0.48900 宏利臺灣股息收益基金 27.55000 28.52000 -0.97000 -3.40112 宏利澳幣保本基金 12.06570 12.05720 0.00850 0.07050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.17000 11.27000 -0.10000 -0.88731 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.81000 11.88000 -0.07000 -0.58923 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.27120 10.18050 0.09070 0.89092 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.53070 9.50750 0.02320 0.24402 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92170 8.87340 0.04830 0.54432 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.61190 10.55430 0.05760 0.54575 貝萊德亞美利加收益基金 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 貝萊德新台幣基金 12.93260 12.93230 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 26.49000 27.06000 -0.57000 -2.10643 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20490 11.20680 -0.00190 -0.01695 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83110 9.85350 -0.02240 -0.22733 保德信大中華基金-人民幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 保德信大中華基金-美元 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 保德信大中華基金-新台幣 29.08000 29.13000 -0.05000 -0.17164 保德信中小型股基金 45.55000 47.61000 -2.06000 -4.32682 保德信中國中小基金-人民幣 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865 保德信中國中小基金-美元 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 保德信中國中小基金-新臺幣 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.23770 9.22520 0.01250 0.13550 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.30220 9.28300 0.01920 0.20683 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.36990 9.35510 0.01480 0.15820 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.08960 10.07360 0.01600 0.15883 保德信中國品牌基金-人民幣 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 保德信台商全方位基金 35.68000 36.81000 -1.13000 -3.06982 保德信全球中小基金 30.17000 30.34000 -0.17000 -0.56032 保德信全球消費商機基金 18.39000 18.53000 -0.14000 -0.75553 保德信全球基礎建設基金 12.54000 12.60000 -0.06000 -0.47619 保德信全球資源基金 8.18000 8.24000 -0.06000 -0.72816 保德信全球醫療生化基金-美元 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.22000 33.23000 -0.01000 -0.03009 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79480 9.83660 -0.04180 -0.42494 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57530 10.61990 -0.04460 -0.41997 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25870 9.27300 -0.01430 -0.15421 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98180 9.99710 -0.01530 -0.15304 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24170 8.25120 -0.00950 -0.11513 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82330 10.83580 -0.01250 -0.11536 保德信亞太基金 21.69000 21.85000 -0.16000 -0.73227 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.55310 8.53020 0.02290 0.26846 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.28610 11.25590 0.03020 0.26830 保德信店頭市場基金 33.17000 34.65000 -1.48000 -4.27128 保德信拉丁美洲基金 6.69000 6.89000 -0.20000 -2.90276 保德信金平衡基金 30.06000 30.53000 -0.47000 -1.53947 保德信金滿意基金 42.80000 44.09000 -1.29000 -2.92583 保德信科技島基金 26.45000 27.31000 -0.86000 -3.14903 保德信高成長基金 93.30000 95.59000 -2.29000 -2.39565 保德信第一基金 26.37000 27.29000 -0.92000 -3.37120 保德信貨幣市場基金 15.76580 15.76520 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.57040 10.63720 -0.06680 -0.62798 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.70050 10.73940 -0.03890 -0.36222 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.81990 10.88090 -0.06100 -0.56062 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.25560 10.28600 -0.03040 -0.29555 保德信新世紀基金 10.50000 10.65000 -0.15000 -1.40845 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.06950 8.07880 -0.00930 -0.11512 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85030 10.86290 -0.01260 -0.11599 保德信新興趨勢組合基金 11.10000 11.29000 -0.19000 -1.68291 保德信瑞騰基金 15.54440 15.54410 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.38000 10.59000 -0.21000 -1.98300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.72440 9.75170 -0.02730 -0.27995 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95210 9.98010 -0.02800 -0.28056 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66550 9.68890 -0.02340 -0.24151 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77550 9.79900 -0.02350 -0.23982 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89000 9.92290 -0.03290 -0.33156 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88880 9.92290 -0.03410 -0.34365 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72200 9.75800 -0.03600 -0.36893 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.72490 9.76090 -0.03600 -0.36882 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.00950 10.03670 -0.02720 -0.27101 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05190 10.08810 -0.03620 -0.35884 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05110 10.08730 -0.03620 -0.35887 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.91580 9.95510 -0.03930 -0.39477 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.91580 9.95510 -0.03930 -0.39477 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.61710 9.67220 -0.05510 -0.56967 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.44670 9.50460 -0.05790 -0.60918 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95910 1.95480 0.00430 0.21997 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66760 2.66190 0.00570 0.21413 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29480 0.29500 -0.00020 -0.06780 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43580 0.43610 -0.00030 -0.06879 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43240 8.43020 0.00220 0.02610 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.69480 11.68870 0.00610 0.05219 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51740 9.50920 0.00820 0.08623 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64670 11.63520 0.01150 0.09884 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62380 8.64080 -0.01700 -0.19674 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57610 10.59690 -0.02080 -0.19628 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07780 10.13140 -0.05360 -0.52905 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00110 10.05050 -0.04940 -0.49152 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04780 10.07460 -0.02680 -0.26602 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.60530 10.63340 -0.02810 -0.26426 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95920 9.98320 -0.02400 -0.24040 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.75800 9.78600 -0.02800 -0.28612 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06040 10.08930 -0.02890 -0.28644 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73600 9.75910 -0.02310 -0.23670 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93170 9.95950 -0.02780 -0.27913 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.53510 10.60950 -0.07440 -0.70126 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.18020 6.23800 -0.05780 -0.92658 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.60910 10.70840 -0.09930 -0.92731 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64790 11.64770 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 19.51000 20.15000 -0.64000 -3.17618 施羅德樂活中小基金-I類型 4446.88000 4593.52000 -146.64000 -3.19232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.32530 10.31460 0.01070 0.10374 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.34640 11.35490 -0.00850 -0.07486 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.58380 10.59440 -0.01060 -0.10005 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.18510 9.17550 0.00960 0.10463 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.61310 9.62030 -0.00720 -0.07484 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.41910 9.42860 -0.00950 -0.10076 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.52720 10.51620 0.01100 0.10460 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.08040 11.08870 -0.00830 -0.07485 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.01870 11.02980 -0.01110 -0.10064 柏瑞五國金勢力建設基金 6.49000 6.53000 -0.04000 -0.61256 柏瑞巨人基金 13.08000 13.42000 -0.34000 -2.53353 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65240 13.65200 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.19000 16.33000 -0.14000 -0.85732 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.44710 13.49500 -0.04790 -0.35495 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82030 11.87720 -0.05690 -0.47907 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.42470 12.48600 -0.06130 -0.49095 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.87710 8.90870 -0.03160 -0.35471 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77630 6.80050 -0.02420 -0.35586 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75930 8.80140 -0.04210 -0.47833 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45310 8.45680 -0.00370 -0.04375 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.73960 10.79250 -0.05290 -0.49016 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.33640 8.34250 -0.00610 -0.07312 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99560 12.05330 -0.05770 -0.47871 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.64950 11.69100 -0.04150 -0.35497 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77400 11.77910 -0.00510 -0.04330 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.31040 11.36610 -0.05570 -0.49005 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98000 9.01200 -0.03200 -0.35508 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78700 9.83410 -0.04710 -0.47895 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66210 9.66630 -0.00420 -0.04345 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.55170 9.59880 -0.04710 -0.49069 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.42330 9.43020 -0.00690 -0.07317 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.26980 10.27030 -0.00050 -0.00487 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12960 10.14230 -0.01270 -0.12522 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01340 10.02670 -0.01330 -0.13265 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.09220 10.10670 -0.01450 -0.14347 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02390 10.02440 -0.00050 -0.00499 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.82020 9.83250 -0.01230 -0.12510 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.77000 9.78300 -0.01300 -0.13288 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.84940 9.86360 -0.01420 -0.14396 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.25070 10.25120 -0.00050 -0.00488 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12960 10.14220 -0.01260 -0.12423 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01340 10.02670 -0.01330 -0.13265 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.09230 10.10680 -0.01450 -0.14347 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02390 10.02440 -0.00050 -0.00499 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.82030 9.83260 -0.01230 -0.12509 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.77000 9.78300 -0.01300 -0.13288 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.84940 9.86360 -0.01420 -0.14396 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.71460 10.68210 0.03250 0.30425 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90320 11.88030 0.02290 0.19276 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.30780 11.28870 0.01910 0.16920 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.09470 9.06710 0.02760 0.30440 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79230 9.77350 0.01880 0.19236 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.65440 9.63800 0.01640 0.17016 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.42610 10.39450 0.03160 0.30401 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.08320 11.06190 0.02130 0.19255 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.92460 10.90610 0.01850 0.16963 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.09490 9.06730 0.02760 0.30439 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79270 9.77390 0.01880 0.19235 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.65480 9.63840 0.01640 0.17015 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.12000 14.26000 -0.14000 -0.98177 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.27000 9.36000 -0.09000 -0.96154 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.71000 8.77000 -0.06000 -0.68415 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.63000 11.74000 -0.11000 -0.93697 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.86000 11.97000 -0.11000 -0.91896 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.28000 13.39000 -0.11000 -0.82151 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.42000 13.49000 -0.07000 -0.51890 柏瑞拉丁美洲基金 9.20000 9.50000 -0.30000 -3.15789 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.45030 11.40880 0.04150 0.36375 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.50190 7.47470 0.02720 0.36389 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.40580 11.42710 -0.02130 -0.18640 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.06690 11.09810 -0.03120 -0.28113 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18950 10.22010 -0.03060 -0.29941 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.36000 8.37560 -0.01560 -0.18626 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.40530 9.43180 -0.02650 -0.28096 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.42770 9.45610 -0.02840 -0.30034 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.64570 10.67580 -0.03010 -0.28195 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01630 10.03500 -0.01870 -0.18635 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17290 10.20350 -0.03060 -0.29990 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.74390 9.77140 -0.02750 -0.28143 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.03300 9.04980 -0.01680 -0.18564 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.91880 8.92760 -0.00880 -0.09857 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.45190 9.48040 -0.02850 -0.30062 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.74350 11.86970 -0.12620 -1.06321 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.21060 11.34580 -0.13520 -1.19163 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.64560 10.77500 -0.12940 -1.20093 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.00170 7.07690 -0.07520 -1.06261 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76120 8.86680 -0.10560 -1.19096 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.35750 9.47120 -0.11370 -1.20048 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.09490 10.20340 -0.10850 -1.06337 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.66260 10.79220 -0.12960 -1.20087 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48190 9.59620 -0.11430 -1.19110 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.92860 9.02460 -0.09600 -1.06376 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.55680 9.67290 -0.11610 -1.20026 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.24190 11.19850 0.04340 0.38755 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.81500 11.78070 0.03430 0.29115 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83700 10.80840 0.02860 0.26461 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.19220 9.15680 0.03540 0.38660 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72720 9.69890 0.02830 0.29179 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71700 9.69140 0.02560 0.26415 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13630 11.10390 0.03240 0.29179 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03030 9.99150 0.03880 0.38833 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.32600 10.29880 0.02720 0.26411 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.56070 9.52380 0.03690 0.38745 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.34670 9.31070 0.03600 0.38665 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94850 9.91950 0.02900 0.29235 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47750 9.45250 0.02500 0.26448 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.26000 18.42000 -0.16000 -0.86862 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.11000 17.27000 -0.16000 -0.92646 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90130 12.92710 -0.02580 -0.19958 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.75150 10.83470 -0.08320 -0.76790 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.67550 11.76170 -0.08620 -0.73289 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.25790 12.35430 -0.09640 -0.78030 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.18670 11.27620 -0.08950 -0.79371 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.77960 9.85530 -0.07570 -0.76811 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.31880 10.39500 -0.07620 -0.73304 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20570 10.28600 -0.08030 -0.78067 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.19920 10.28080 -0.08160 -0.79371 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.91940 9.99620 -0.07680 -0.76829 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.11520 10.18990 -0.07470 -0.73308 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.75330 11.84570 -0.09240 -0.78003 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.14050 10.22160 -0.08110 -0.79342 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.52000 14.31000 0.21000 1.46751 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.73000 26.47000 -0.74000 -2.79562 國泰大中華基金 20.41000 21.12000 -0.71000 -3.36174 國泰小龍基金 15.72000 16.11000 -0.39000 -2.42086 國泰中小成長基金 44.05000 45.63000 -1.58000 -3.46263 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.18870 4.18130 0.00740 0.17698 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.73000 18.71000 0.02000 0.10689 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70520 0.70630 -0.00110 -0.15574 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66620 0.66730 -0.00110 -0.16484 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20510 2.19770 0.00740 0.33672 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.67390 9.65510 0.01880 0.19472 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.21310 8.19710 0.01600 0.19519 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31660 0.31660 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.49120 11.49010 0.00110 0.00957 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66910 1.67450 -0.00540 -0.32248 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94600 9.95650 -0.01050 -0.10546 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32890 0.33010 -0.00120 -0.36353 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.45730 4.43960 0.01770 0.39868 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.92000 19.85000 0.07000 0.35264 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.64330 0.64290 0.00040 0.06222 國泰中港台基金人民幣級別 3.30160 3.27690 0.02470 0.75376 國泰中港台基金台幣級別 14.76000 14.66000 0.10000 0.68213 國泰中港台基金美元級別 0.48240 0.48040 0.00200 0.41632 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.76000 27.32000 -0.56000 -2.04978 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.92000 12.70000 0.22000 1.73228 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.29000 35.51000 -1.22000 -3.43565 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.33790 10.31640 0.02150 0.20841 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.33810 10.31660 0.02150 0.20840 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.33830 10.31690 0.02140 0.20743 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33630 0.33650 -0.00020 -0.05944 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33630 0.33650 -0.00020 -0.05944 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33630 0.33650 -0.00020 -0.05944 國泰台灣貨幣市場基金 12.41030 12.40990 0.00040 0.00322 國泰平衡基金 27.55000 28.39000 -0.84000 -2.95879 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.46140 2.47520 -0.01380 -0.55753 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35860 0.36190 -0.00330 -0.91185 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49390 0.49320 0.00070 0.14193 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.49000 13.52000 -0.03000 -0.22189 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46700 0.46920 -0.00220 -0.46888 國泰全球資源基金台幣級別 5.87000 5.91000 -0.04000 -0.67682 國泰全球資源基金美元級別 0.18820 0.19020 -0.00200 -1.05152 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41260 0.41480 -0.00220 -0.53038 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37300 0.37500 -0.00200 -0.53333 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43720 0.43950 -0.00230 -0.52332 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51120 0.50860 0.00260 0.51121 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.71000 20.83000 -0.12000 -0.57609 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.84000 22.14000 -0.30000 -1.35501 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50960 2.52240 -0.01280 -0.50745 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.27550 11.34730 -0.07180 -0.63275 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.13980 10.20430 -0.06450 -0.63209 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36660 0.36970 -0.00310 -0.83852 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32970 0.33250 -0.00280 -0.84211 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50170 0.50070 0.00100 0.19972 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40060 0.40150 -0.00090 -0.22416 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.80000 18.89000 -0.09000 -0.47644 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61230 0.61690 -0.00460 -0.74566 國泰科技生化基金 35.41000 36.93000 -1.52000 -4.11589 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.97000 27.10000 -0.13000 -0.47970 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.47000 13.39000 0.08000 0.59746 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.65380 39.08720 0.56660 1.44958 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.40000 19.61710 -0.21710 -1.10669 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.65980 19.21530 0.44450 2.31326 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.21550 40.00620 0.20930 0.52317 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.82380 40.55040 0.27340 0.67422 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.13840 43.07870 0.05970 0.13858 國泰紐幣2021保本基金 12.18070 12.15790 0.02280 0.18753 國泰紐幣八年期保本基金 12.47770 12.45050 0.02720 0.21847 國泰紐幣保本基金 12.41020 12.40630 0.00390 0.03144 國泰高科技基金 12.94000 13.50000 -0.56000 -4.14815 國泰國泰基金台幣I級別 24.01000 24.69000 -0.68000 -2.75415 國泰國泰基金台幣級別 24.01000 24.69000 -0.68000 -2.75415 國泰富時中國A50基金 18.10000 18.29000 -0.19000 -1.03882 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33580 0.33650 -0.00070 -0.20802 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46930 0.46550 0.00380 0.81633 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36960 0.37280 -0.00320 -0.85837 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51680 0.51580 0.00100 0.19387 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34860 0.35090 -0.00230 -0.65546 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48720 0.48550 0.00170 0.35015 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57140 10.62420 -0.05280 -0.49698 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.58930 7.62710 -0.03780 -0.49560 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35710 0.35910 -0.00200 -0.55695 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25440 0.25580 -0.00140 -0.54730 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23940 2.23740 0.00200 0.08939 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.97310 9.97100 0.00210 0.02106 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32380 0.32460 -0.00080 -0.24646 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.08370 40.17370 -0.09000 -0.22403 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.47000 19.48000 -0.01000 -0.05133 國泰新興市場基金台幣級別 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 國泰新興市場基金美元級別 0.38630 0.38900 -0.00270 -0.69409 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25880 2.26120 -0.00240 -0.10614 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48850 1.49010 -0.00160 -0.10738 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33920 0.34070 -0.00150 -0.44027 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36520 0.36680 -0.00160 -0.43621 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22580 0.22680 -0.00100 -0.44092 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.41110 10.45150 -0.04040 -0.38655 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.73200 6.75810 -0.02610 -0.38620 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.91000 13.67000 0.24000 1.75567 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.87000 37.24000 -1.37000 -3.67884 國泰價值卓越基金 15.41000 16.02000 -0.61000 -3.80774 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.98000 11.17000 -0.19000 -1.70098 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37580 0.38360 -0.00780 -2.03337 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.68030 38.72330 -0.04300 -0.11104 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.84000 20.93000 -0.09000 -0.43000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.52000 19.76000 -0.24000 -1.21457 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.18000 19.58000 -0.40000 -2.04290 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09540 12.09360 0.00180 0.01488 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39660 0.39680 -0.00020 -0.05040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66210 9.64420 0.01790 0.18560 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29470 8.29630 -0.00160 -0.01929 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73960 10.71970 0.01990 0.18564 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32600 9.32780 -0.00180 -0.01930 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17560 11.17490 0.00070 0.00626 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78130 9.80360 -0.02230 -0.22747 第一金大中華基金 27.68000 28.44000 -0.76000 -2.67229 第一金小型精選基金 37.94000 39.89000 -1.95000 -4.88844 第一金中國世紀基金-人民幣 13.50000 13.39000 0.11000 0.82151 第一金中國世紀基金-美元 8.43770 8.41490 0.02280 0.27095 第一金中國世紀基金-美元-N 8.43860 8.41580 0.02280 0.27092 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 第一金中概平衡基金 26.14000 26.87000 -0.73000 -2.71678 第一金台灣貨幣市場基金 15.24910 15.24850 0.00060 0.00393 第一金全家福貨幣市場基金 177.82900 177.82300 0.00600 0.00337 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.00100 9.99850 0.00250 0.02500 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.00100 9.99850 0.00250 0.02500 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.23680 14.31290 -0.07610 -0.53169 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.23730 14.31350 -0.07620 -0.53236 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.61000 13.65000 -0.04000 -0.29304 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.62000 13.65000 -0.03000 -0.21978 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.81070 9.86450 -0.05380 -0.54539 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.81420 9.86790 -0.05370 -0.54419 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46260 9.50140 -0.03880 -0.40836 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48740 9.52640 -0.03900 -0.40939 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.28550 10.34180 -0.05630 -0.54439 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.93060 9.97140 -0.04080 -0.40917 第一金全球大趨勢基金 23.42000 23.56000 -0.14000 -0.59423 第一金全球不動產證券化基金A 8.16930 8.25670 -0.08740 -1.05853 第一金全球不動產證券化基金B 5.80940 5.87150 -0.06210 -1.05765 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.60050 9.65360 -0.05310 -0.55005 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.60170 9.65480 -0.05310 -0.54999 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.96620 10.02140 -0.05520 -0.55082 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.96770 10.02270 -0.05500 -0.54875 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61310 8.66070 -0.04760 -0.54961 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17930 10.23560 -0.05630 -0.55004 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69500 9.70320 -0.00820 -0.08451 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69420 9.70240 -0.00820 -0.08452 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97340 7.98460 -0.01120 -0.14027 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84810 8.85160 -0.00350 -0.03954 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84850 8.85200 -0.00350 -0.03954 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.19080 11.20030 -0.00950 -0.08482 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.19170 11.20120 -0.00950 -0.08481 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00460 10.01870 -0.01410 -0.14074 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80070 14.80650 -0.00580 -0.03917 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.99770 14.10990 -0.11220 -0.79519 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.01500 14.12750 -0.11250 -0.79632 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.15000 13.22000 -0.07000 -0.52950 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.18000 13.25000 -0.07000 -0.52830 第一金亞洲科技基金 19.48000 19.62000 -0.14000 -0.71356 第一金亞洲新興市場基金 13.49000 13.64000 -0.15000 -1.09971 第一金店頭市場基金 9.58000 10.11000 -0.53000 -5.24233 第一金創新趨勢基金 24.44000 25.54000 -1.10000 -4.30697 第一金電子基金 34.62000 35.82000 -1.20000 -3.35008 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.41000 21.04000 -0.63000 -2.99430 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.24000 18.89000 0.35000 1.85283 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445 統一大中華中小基金(美元) 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 統一大中華中小基金(新台幣) 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 統一大東協高股息基金(美元) 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 統一大滿貫基金-A類型 35.24000 36.36000 -1.12000 -3.08031 統一大滿貫基金-I類型 35.24000 36.36000 -1.12000 -3.08031 統一大龍印基金 15.34000 15.38000 -0.04000 -0.26008 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 統一大龍騰中國基金(美元) 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 統一中小基金 26.29000 27.33000 -1.04000 -3.80534 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.87570 9.81270 0.06300 0.64203 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.22890 9.21570 0.01320 0.14323 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.93940 8.91450 0.02490 0.27932 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.73350 11.65860 0.07490 0.64244 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.89250 10.87680 0.01570 0.14434 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54580 10.51640 0.02940 0.27956 統一台灣動力基金 17.33000 18.19000 -0.86000 -4.72787 統一全天候基金-A類型 112.80000 116.31000 -3.51000 -3.01780 統一全天候基金-I類型 112.80000 116.31000 -3.51000 -3.01780 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.05640 9.07000 -0.01360 -0.14994 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.76830 8.82520 -0.05690 -0.64474 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.73070 8.77890 -0.04820 -0.54904 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.36780 9.38190 -0.01410 -0.15029 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.06960 9.12850 -0.05890 -0.64523 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.03070 9.08060 -0.04990 -0.54952 統一全球債券組合基金 11.97130 11.98410 -0.01280 -0.10681 統一全球新科技基金(人民幣) 16.08000 16.13000 -0.05000 -0.30998 統一全球新科技基金(美元) 15.17000 15.28000 -0.11000 -0.71990 統一全球新科技基金(新台幣) 14.47000 14.54000 -0.07000 -0.48143 統一亞太基金 26.32000 26.51000 -0.19000 -0.71671 統一亞洲大金磚基金 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 統一奔騰基金 60.62000 62.73000 -2.11000 -3.36362 統一強棒貨幣市場基金 16.65740 16.65680 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 統一強漢基金(美元) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 統一強漢基金(新台幣) 25.50000 25.37000 0.13000 0.51242 統一統信基金 32.08000 33.45000 -1.37000 -4.09567 統一黑馬基金 60.74000 62.79000 -2.05000 -3.26485 統一新亞洲科技能源基金 18.90000 19.05000 -0.15000 -0.78740 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.00040 8.00670 -0.00630 -0.07868 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16310 10.17110 -0.00800 -0.07865 統一經建基金 47.65000 49.14000 -1.49000 -3.03215 統一龍馬基金 71.17000 73.98000 -2.81000 -3.79832 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.73000 23.09000 -1.36000 -5.89000 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.13000 49.90000 -1.77000 -3.54709 野村中國機會基金 13.52000 13.55000 -0.03000 -0.22140 野村巴西基金 5.27000 5.46000 -0.19000 -3.47985 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190 野村台灣高股息基金 23.40000 23.71000 -0.31000 -1.30747 野村台灣運籌基金 36.80000 37.94000 -1.14000 -3.00474 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.56130 9.56350 -0.00220 -0.02300 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.50690 9.51500 -0.00810 -0.08513 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.55900 9.56480 -0.00580 -0.06064 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76830 9.77060 -0.00230 -0.02354 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.66490 9.67310 -0.00820 -0.08477 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.62770 9.63370 -0.00600 -0.06228 野村平衡基金 19.20000 19.71000 -0.51000 -2.58752 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.19000 9.27000 -0.08000 -0.86300 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.29000 13.41000 -0.12000 -0.89485 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045 野村全球生技醫療基金 17.86000 17.90000 -0.04000 -0.22346 野村全球品牌基金 28.01000 28.43000 -0.42000 -1.47731 野村全球氣候變遷基金 8.51000 8.63000 -0.12000 -1.39050 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.15000 13.28000 -0.13000 -0.97892 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.26000 11.39000 -0.13000 -1.14135 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.66000 19.86000 -0.20000 -1.00705 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.38000 12.52000 -0.14000 -1.11821 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.03850 10.04570 -0.00720 -0.07167 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46190 10.47860 -0.01670 -0.15937 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36900 10.37680 -0.00780 -0.07517 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.56820 9.59690 -0.02870 -0.29905 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.31700 9.34800 -0.03100 -0.33162 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.90470 8.92280 -0.01810 -0.20285 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.25710 11.29120 -0.03410 -0.30201 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.74150 10.77720 -0.03570 -0.33125 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.32820 10.34940 -0.02120 -0.20484 野村成長基金 29.30000 29.89000 -0.59000 -1.97390 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.97720 9.02410 -0.04690 -0.51972 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.97790 9.03230 -0.05440 -0.60228 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.13270 9.16740 -0.03470 -0.37852 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.46230 9.51160 -0.04930 -0.51831 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.36740 9.42410 -0.05670 -0.60165 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.53070 9.56690 -0.03620 -0.37839 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.65000 12.70000 -0.05000 -0.39370 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47860 9.48930 -0.01070 -0.11276 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52760 9.55070 -0.02310 -0.24187 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.63030 9.63470 -0.00440 -0.04567 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.02410 10.03960 -0.01550 -0.15439 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.98740 10.01170 -0.02430 -0.24272 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.10110 10.10560 -0.00450 -0.04453 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.63110 8.63710 -0.00600 -0.06947 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.22120 9.23610 -0.01490 -0.16132 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.08190 9.10220 -0.02030 -0.22302 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.14870 13.15790 -0.00920 -0.06992 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.18100 12.20080 -0.01980 -0.16228 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.91710 9.93930 -0.02220 -0.22336 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.20590 10.22240 -0.01650 -0.16141 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85930 9.87850 -0.01920 -0.19436 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40880 9.41470 -0.00590 -0.06267 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.23170 11.23880 -0.00710 -0.06317 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15080 10.20030 -0.04950 -0.48528 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.20740 11.27400 -0.06660 -0.59074 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.70360 10.77250 -0.06890 -0.63959 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47930 10.53030 -0.05100 -0.48432 野村泰國基金 41.45000 41.96000 -0.51000 -1.21544 野村高科技基金 11.23000 11.90000 -0.67000 -5.63025 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.19090 10.25920 -0.06830 -0.66574 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.34520 10.42880 -0.08360 -0.80163 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.65920 10.61580 0.04340 0.40882 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.69220 9.77980 -0.08760 -0.89572 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60880 9.67400 -0.06520 -0.67397 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.50790 9.56540 -0.05750 -0.60112 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.90310 11.99870 -0.09560 -0.79675 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.24910 13.15520 0.09390 0.71379 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.82900 10.92690 -0.09790 -0.89595 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74260 10.81550 -0.07290 -0.67403 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.88430 10.95120 -0.06690 -0.61089 野村貨幣市場基金 16.26470 16.26410 0.00060 0.00369 野村新馬基金 16.07000 16.23000 -0.16000 -0.98583 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.08300 10.06520 0.01780 0.17685 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.96540 9.97620 -0.01080 -0.10826 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96760 9.94370 0.02390 0.24035 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.87080 9.85360 0.01720 0.17456 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81890 9.81190 0.00700 0.07134 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81810 9.80570 0.01240 0.12646 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.87080 9.85360 0.01720 0.17456 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81890 9.81190 0.00700 0.07134 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81810 9.80570 0.01240 0.12646 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.88740 9.97920 -0.09180 -0.91991 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.82970 9.93290 -0.10320 -1.03897 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.81860 9.90940 -0.09080 -0.91630 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.88740 9.97920 -0.09180 -0.91991 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.82970 9.93290 -0.10320 -1.03897 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.81860 9.90940 -0.09080 -0.91630 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10750 10.10950 -0.00200 -0.01978 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95700 7.95960 -0.00260 -0.03266 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79490 11.79870 -0.00380 -0.03221 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.11000 7.25000 -0.14000 -1.93103 野村精選貨幣市場基金 12.07800 12.07770 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.37000 12.48000 -0.11000 -0.88141 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.48000 11.61000 -0.13000 -1.11972 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.07000 11.28000 -0.21000 -1.86170 野村歐洲高股息基金季配型 7.89000 8.09000 -0.20000 -2.47219 野村歐洲高股息基金累積型 11.17000 11.47000 -0.30000 -2.61552 野村積極成長基金 12.36000 12.61000 -0.25000 -1.98255 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.25000 9.55000 -0.30000 -3.14136 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.75000 34.83000 -1.08000 -3.10078 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.29750 10.30150 -0.00400 -0.03883 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60860 8.61590 -0.00730 -0.08473 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93530 7.94810 -0.01280 -0.16104 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.86480 7.86950 -0.00470 -0.05972 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.68350 11.69420 -0.01070 -0.09150 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52050 10.53750 -0.01700 -0.16133 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45960 10.46590 -0.00630 -0.06020 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 野村環球基金-人民幣計價 16.20000 16.30000 -0.10000 -0.61350 野村環球基金-美元計價 12.63000 12.72000 -0.09000 -0.70755 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.61000 17.69000 -0.08000 -0.45223 野村鴻利基金 22.29000 22.83000 -0.54000 -2.36531 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85790 16.85760 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 20.01000 20.64000 -0.63000 -3.05233 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.84000 14.91000 -0.07000 -0.46948 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15130 10.15050 0.00080 0.00788 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.31960 13.31830 0.00130 0.00976 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.53130 9.59340 -0.06210 -0.64732 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.51450 9.58050 -0.06600 -0.68890 凱基台商天下基金 13.30000 13.34000 -0.04000 -0.29985 凱基台灣精五門基金 20.48000 21.01000 -0.53000 -2.52261 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.73190 10.80950 -0.07760 -0.71789 凱基亞太高股息基金 12.82000 12.91000 -0.09000 -0.69713 凱基亞洲四金磚基金 17.25000 17.29000 -0.04000 -0.23135 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.89000 13.91000 -0.02000 -0.14378 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.59620 12.66420 -0.06800 -0.53695 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.37000 12.41000 -0.04000 -0.32232 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54190 11.54150 0.00040 0.00347 凱基開創基金 27.02000 27.56000 -0.54000 -1.95936 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.48000 22.45000 0.03000 0.13363 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.86120 21.88770 -0.02650 -0.12107 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.59000 17.70000 -0.11000 -0.62147 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.85630 17.01570 -0.15940 -0.93678 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.67000 7.76000 -0.09000 -1.15979 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.12000 12.17000 -0.05000 -0.41085 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.85560 11.95270 -0.09710 -0.81237 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.69370 11.74470 -0.05100 -0.43424 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 凱基護城河基金-台幣計價A 13.25000 13.36000 -0.11000 -0.82335 凱基護城河基金-美元計價B 13.02130 13.16790 -0.14660 -1.11331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.60000 13.51000 0.09000 0.66617 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.79000 36.24000 -0.45000 -1.24172 富邦NASDAQ-100基金 31.14000 31.29000 -0.15000 -0.47939 富邦上証180基金 27.71000 27.91000 -0.20000 -0.71659 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20310 0.20440 -0.00130 -0.63601 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.24000 6.26000 -0.02000 -0.31949 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.88000 7.77000 0.11000 1.41570 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.55000 36.53000 -0.98000 -2.68273 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.45780 11.46430 -0.00650 -0.05670 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.58020 10.59550 -0.01530 -0.14440 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.14400 10.15430 -0.01030 -0.10143 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01150 10.01720 -0.00570 -0.05690 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.17050 9.18370 -0.01320 -0.14373 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.79960 8.80860 -0.00900 -0.10217 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.33380 20.36800 -0.03420 -0.16791 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.32960 11.32850 0.00110 0.00971 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33070 10.33700 -0.00630 -0.06095 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.93810 12.91090 0.02720 0.21067 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90310 1.89990 0.00320 0.16843 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43050 9.41060 0.01990 0.21146 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43540 1.43300 0.00240 0.16748 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.75500 11.74460 0.01040 0.08855 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71200 1.71270 -0.00070 -0.04087 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14920 10.14020 0.00900 0.08876 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49690 1.49750 -0.00060 -0.04007 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.05000 14.73000 0.32000 2.17244 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.97000 22.97000 -1.00000 -4.35350 富邦日本東証基金 21.57000 22.04000 -0.47000 -2.13249 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.09000 44.69000 -0.60000 -1.34258 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.42000 49.57000 -1.15000 -2.31995 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.95000 53.09000 -1.14000 -2.14730 富邦台灣心基金 22.32000 23.11000 -0.79000 -3.41843 富邦台灣釆吉50基金 48.41000 49.47000 -1.06000 -2.14271 富邦台灣科技指數基金 54.00000 55.20000 -1.20000 -2.17391 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.40570 41.16340 0.24230 0.58863 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.39830 41.30520 0.09310 0.22540 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29390 0.29670 -0.00280 -0.94371 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52230 2.51240 0.00990 0.39405 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33890 0.33890 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52900 10.53240 -0.00340 -0.03228 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18810 2.17950 0.00860 0.39459 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32460 0.32460 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07500 9.07790 -0.00290 -0.03195 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.54000 24.73000 -0.19000 -0.76830 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.90000 13.82000 0.08000 0.57887 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.01000 33.27000 -0.26000 -0.78148 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63830 15.63770 0.00060 0.00384 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.87610 39.97070 -0.09460 -0.23667 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.08310 40.03630 0.04680 0.11689 富邦長紅基金 64.03000 66.53000 -2.50000 -3.75770 富邦科技基金 24.60000 25.64000 -1.04000 -4.05616 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.45500 40.24000 0.21500 0.53429 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.26790 39.68530 0.58260 1.46805 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.42350 39.07090 0.35260 0.90246 富邦恒生國企ETF基金 20.32000 20.58000 -0.26000 -1.26336 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.17000 13.94000 0.23000 1.64993 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.78000 28.64000 -0.86000 -3.00279 富邦高成長基金 24.55000 25.42000 -0.87000 -3.42250 富邦深証100基金 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 富邦富時歐洲ETF基金 20.54000 20.95000 -0.41000 -1.95704 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41200 0.41160 0.00040 0.09718 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31700 12.32460 -0.00760 -0.06167 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52360 9.52950 -0.00590 -0.06191 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30550 0.30520 0.00030 0.09830 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86100 8.86650 -0.00550 -0.06203 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.53030 9.55570 -0.02540 -0.26581 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.02100 10.02090 0.00010 0.00100 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.41420 9.43920 -0.02500 -0.26485 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88880 9.88860 0.00020 0.00202 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.64000 21.04000 -0.40000 -1.90114 富邦精準基金 46.20000 47.86000 -1.66000 -3.46845 富邦精銳中小基金 11.64000 12.05000 -0.41000 -3.40249 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.17000 19.81000 -0.64000 -3.23069 富邦臺灣公司治理100基金 21.87000 22.25000 -0.38000 -1.70787 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.55000 7.42000 0.13000 1.75202 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.49000 16.09000 -0.60000 -3.72902 富邦標普美國特別股ETF基金 19.85000 19.80000 0.05000 0.25253 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.45540 10.46860 -0.01320 -0.12609 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.30780 10.36790 -0.06010 -0.57967 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.41210 10.43960 -0.02750 -0.26342 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.17090 10.18370 -0.01280 -0.12569 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.98220 10.04040 -0.05820 -0.57966 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.06510 10.09160 -0.02650 -0.26259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.64000 31.37000 -0.73000 -2.32706 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.81330 8.79150 0.02180 0.24797 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.28710 9.26620 0.02090 0.22555 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02150 9.00140 0.02010 0.22330 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.81060 9.78760 0.02300 0.23499 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.75120 9.72930 0.02190 0.22509 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47440 9.45310 0.02130 0.22532 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54580 9.52400 0.02180 0.22890 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56390 8.53070 0.03320 0.38918 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.53270 9.49730 0.03540 0.37274 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02480 8.99220 0.03260 0.36254 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.64350 10.60150 0.04200 0.39617 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.32960 10.29120 0.03840 0.37313 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85240 9.81590 0.03650 0.37185 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.14710 9.11280 0.03430 0.37639 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.67980 9.64320 0.03660 0.37954 富達卓越領航全球組合基金 15.27000 15.43000 -0.16000 -1.03694 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.74700 8.72790 0.01910 0.21884 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.39170 9.37270 0.01900 0.20272 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08780 9.06990 0.01790 0.19736 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.95600 9.93430 0.02170 0.21844 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.84860 9.82870 0.01990 0.20247 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.56640 9.54810 0.01830 0.19166 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.17700 9.15820 0.01880 0.20528 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.63450 9.61490 0.01960 0.20385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.74040 9.71200 0.02840 0.29242 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.19430 9.17910 0.01520 0.16559 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.80120 8.77560 0.02560 0.29172 富蘭克林華美中華基金 13.27000 13.32000 -0.05000 -0.37538 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.00000 21.70000 -0.70000 -3.22581 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.32000 20.84000 -0.52000 -2.49520 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.06000 11.22000 -0.16000 -1.42602 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.70000 10.82000 -0.12000 -1.10906 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.87650 7.89500 -0.01850 -0.23433 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.00070 9.03110 -0.03040 -0.33661 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.67710 9.70970 -0.03260 -0.33575 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.22480 9.24640 -0.02160 -0.23360 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.10530 11.12350 -0.01820 -0.16362 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77260 8.78690 -0.01430 -0.16274 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.19990 9.21500 -0.01510 -0.16386 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.24350 13.25870 -0.01520 -0.11464 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.26980 10.28160 -0.01180 -0.11477 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.14080 10.15670 -0.01590 -0.15655 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.69020 7.70230 -0.01210 -0.15710 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16120 9.17560 -0.01440 -0.15694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.72010 10.72190 -0.00180 -0.01679 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59170 7.59300 -0.00130 -0.01712 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06280 9.06440 -0.00160 -0.01765 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42930 10.45100 -0.02170 -0.20764 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.73120 7.74730 -0.01610 -0.20781 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.18320 8.19950 -0.01630 -0.19879 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.18920 9.21590 -0.02670 -0.28972 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96110 9.99010 -0.02900 -0.29029 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.59170 12.61670 -0.02500 -0.19815 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.07000 8.88000 0.19000 2.13964 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.64000 11.39000 0.25000 2.19491 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.22640 13.31430 -0.08790 -0.66019 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.77000 9.90000 -0.13000 -1.31313 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.58000 9.72000 -0.14000 -1.44033 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449 富蘭克林華美第一富基金 39.98000 41.78000 -1.80000 -4.30828 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30200 10.30160 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.56000 9.65000 -0.09000 -0.93264 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.30000 14.38000 -0.08000 -0.55633 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.31000 13.43000 -0.12000 -0.89352 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.38000 15.48000 -0.10000 -0.64599 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.90240 7.94210 -0.03970 -0.49987 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.91030 10.97410 -0.06380 -0.58137 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62400 9.66590 -0.04190 -0.43348 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.03450 11.08260 -0.04810 -0.43401 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.90220 6.93930 -0.03710 -0.53464 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.08900 9.14330 -0.05430 -0.59388 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.17420 10.23500 -0.06080 -0.59404 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.56800 10.62490 -0.05690 -0.53553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.42000 20.38000 0.04000 0.19627 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 復華人民幣貨幣市場基金 11.61820 11.61580 0.00240 0.02066 復華人生目標基金 38.11050 39.08040 -0.96990 -2.48181 復華大中華中小策略基金 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153 復華中小精選基金 73.95000 77.51000 -3.56000 -4.59296 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 復華六年到期新興市場債券基金 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 復華台灣智能基金 12.06000 12.25000 -0.19000 -1.55102 復華全方位基金 30.89000 32.35000 -1.46000 -4.51314 復華全球大趨勢基金-美元 13.66000 13.81000 -0.15000 -1.08617 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.34000 21.52000 -0.18000 -0.83643 復華全球平衡基金-美元 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 復華全球平衡基金-新臺幣 20.38000 20.42000 -0.04000 -0.19589 復華全球物聯網科技基金-美元 16.77000 16.93000 -0.16000 -0.94507 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.05000 16.16000 -0.11000 -0.68069 復華全球原物料基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 復華全球消費基金-新臺幣 13.54000 13.65000 -0.11000 -0.80586 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47940 11.46850 0.01090 0.09504 復華全球債券基金 13.48580 13.42020 0.06560 0.48882 復華全球債券組合基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.66000 14.70000 -0.04000 -0.27211 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 復華全球戰略配置強基金-美元 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 復華有利貨幣市場基金 13.43460 13.43410 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 12.48000 12.60000 -0.12000 -0.95238 復華亞太成長基金 15.11000 15.33000 -0.22000 -1.43509 復華亞太神龍科技基金-美元 9.91000 10.08000 -0.17000 -1.68651 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.45000 10.60000 -0.15000 -1.41509 復華東協世紀基金 12.53000 12.66000 -0.13000 -1.02686 復華南非幣長期收益基金A 13.05000 13.22000 -0.17000 -1.28593 復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.20000 -0.11000 -1.34146 復華南非幣短期收益基金A 13.49000 13.53000 -0.04000 -0.29564 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 復華美國新星基金-美元 12.86000 13.00000 -0.14000 -1.07692 復華美國新星基金-新臺幣 12.93000 13.03000 -0.10000 -0.76746 復華恒生基金 20.94000 21.18000 -0.24000 -1.13314 復華恒生單日反向一倍基金 8.78000 8.67000 0.11000 1.26874 復華恒生單日正向二倍基金 31.32000 32.09000 -0.77000 -2.39950 復華神盾基金 25.56440 26.29380 -0.72940 -2.77404 復華高成長基金 66.24000 69.14000 -2.90000 -4.19439 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39540 14.39490 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 19.39000 19.38000 0.01000 0.05160 復華富時台灣高股息低波動基金 52.05000 52.86000 -0.81000 -1.53235 復華復華基金 20.73000 21.69000 -0.96000 -4.42600 復華華人世紀基金 17.64000 17.84000 -0.20000 -1.12108 復華傳家二號基金 30.40280 30.99880 -0.59600 -1.92266 復華傳家基金 24.12990 25.21480 -1.08490 -4.30263 復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.90000 -0.03000 -0.20134 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.21000 14.29000 -0.08000 -0.55983 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 復華新興人民幣債券基金A 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 19.34000 19.32000 0.02000 0.10352 復華新興市場高收益債券基金A 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 復華新興市場高收益債券基金B 5.57000 5.59000 -0.02000 -0.35778 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.24000 12.30000 -0.06000 -0.48780 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.40000 12.47000 -0.07000 -0.56135 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 復華滬深300 A股基金 20.71000 20.83000 -0.12000 -0.57609 復華數位經濟基金 57.15000 60.89000 -3.74000 -6.14222 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.73620 9.76420 -0.02800 -0.28676 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.57820 9.60230 -0.02410 -0.25098 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.89000 9.91840 -0.02840 -0.28634 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.69950 9.72390 -0.02440 -0.25093 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.61030 9.65060 -0.04030 -0.41759 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.07130 10.08660 -0.01530 -0.15169 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.59450 9.65130 -0.05680 -0.58852 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.05560 10.08810 -0.03250 -0.32216 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.59360 9.65040 -0.05680 -0.58858 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.05820 10.09070 -0.03250 -0.32208 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.92460 9.94110 -0.01650 -0.16598 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.45640 10.23480 0.22160 2.16516 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.88570 9.95600 -0.07030 -0.70611 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.92470 9.94110 -0.01640 -0.16497 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.45650 10.23480 0.22170 2.16614 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.88570 9.95600 -0.07030 -0.70611 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.88640 9.93000 -0.04360 -0.43907 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.31470 9.30120 0.01350 0.14514 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.39970 8.43330 -0.03360 -0.39842 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.33670 8.34780 -0.01110 -0.13297 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.58490 11.56830 0.01660 0.14350 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.46780 10.50970 -0.04190 -0.39868 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.51120 10.52510 -0.01390 -0.13207 景順主流基金 18.11000 18.83000 -0.72000 -3.82369 景順台灣科技基金 31.67000 33.03000 -1.36000 -4.11747 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 景順全球科技基金 22.65000 22.76000 -0.11000 -0.48330 景順全球康健基金 19.04000 19.11000 -0.07000 -0.36630 景順貨幣市場基金 15.93550 15.93500 0.00050 0.00314 景順潛力基金 33.24000 34.62000 -1.38000 -3.98614 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.97000 15.04000 -0.07000 -0.46543 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.93000 13.96000 -0.03000 -0.21490 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.90000 10.97000 -0.07000 -0.63810 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.11000 11.18000 -0.07000 -0.62612 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.69390 8.69240 0.00150 0.01726 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96810 7.96920 -0.00110 -0.01380 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.13290 11.13100 0.00190 0.01707 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18200 10.18350 -0.00150 -0.01473 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 7.57000 7.59000 -0.02000 -0.26350 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.37330 9.40250 -0.02920 -0.31056 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.52260 9.52670 -0.00410 -0.04304 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.65830 9.68830 -0.03000 -0.30965 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.81460 9.81890 -0.00430 -0.04379 華南永昌永昌基金 19.19000 19.85000 -0.66000 -3.32494 華南永昌全球亨利組合基金 14.29920 14.31460 -0.01540 -0.10758 華南永昌全球神農水資源基金 10.10000 10.25000 -0.15000 -1.46341 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 華南永昌全球精品基金 16.12000 16.31000 -0.19000 -1.16493 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.46000 11.55000 -0.09000 -0.77922 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.81000 13.96000 -0.15000 -1.07450 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.64000 13.75000 -0.11000 -0.80000 華南永昌物聯網精選基金 11.91000 12.43000 -0.52000 -4.18343 華南永昌策略報酬基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20200 16.20130 0.00070 0.00432 華南永昌龍盈平衡基金 24.20490 24.90310 -0.69820 -2.80367 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93570 11.93520 0.00050 0.00419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17210 10.16370 0.00840 0.08265 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.04510 10.04350 0.00160 0.01593 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.82910 9.82110 0.00800 0.08146 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.67390 9.67250 0.00140 0.01447 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99840 9.99010 0.00830 0.08308 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.81390 9.81220 0.00170 0.01733 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75510 9.74700 0.00810 0.08310 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.56880 9.56720 0.00160 0.01672 華頓中小型基金 26.69000 27.68000 -0.99000 -3.57659 華頓中國多重機會平衡基金 11.89370 11.88330 0.01040 0.08752 華頓台灣基金 27.75000 29.26000 -1.51000 -5.16063 華頓平安貨幣市場基金 11.51800 11.51760 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 17.32000 17.41000 -0.09000 -0.51694 華頓全球高收益債券基金A 13.40010 13.43290 -0.03280 -0.24418 華頓全球高收益債券基金B 8.30650 8.32680 -0.02030 -0.24379 華頓全球黑鑽油源基金 5.87000 5.84000 0.03000 0.51370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.66610 2.65570 0.01040 0.39161 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.91830 11.89930 0.01900 0.15967 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38810 0.38850 -0.00040 -0.10296 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.44350 11.40770 0.03580 0.31382 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.42310 10.38620 0.03690 0.35528 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.17020 10.16160 0.00860 0.08463 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.18060 9.17280 0.00780 0.08503 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.42360 10.44260 -0.01900 -0.18195 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.44850 9.47000 -0.02150 -0.22703 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.46000 11.39000 0.07000 0.61457 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.51090 2.50140 0.00950 0.37979 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06870 2.05820 0.01050 0.51015 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.71910 11.73640 -0.01730 -0.14740 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51360 9.52760 -0.01400 -0.14694 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36490 0.36530 -0.00040 -0.10950 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30240 0.30320 -0.00080 -0.26385 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.43000 3.42000 0.01000 0.29240 匯豐中國動力基金(台幣) 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.44000 25.09000 -0.65000 -2.59067 匯豐全球趨勢組合基金 12.50000 12.61000 -0.11000 -0.87232 匯豐全球關鍵資源基金 8.34000 8.45000 -0.11000 -1.30178 匯豐安富基金 25.66000 26.07000 -0.41000 -1.57269 匯豐成功基金 41.40000 41.79000 -0.39000 -0.93324 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.44000 11.48000 -0.04000 -0.34843 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59520 2.58340 0.01180 0.45676 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36650 2.35460 0.01190 0.50539 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.55970 11.55360 0.00610 0.05280 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.93200 7.92570 0.00630 0.07949 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37850 0.37870 -0.00020 -0.05281 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33720 0.33740 -0.00020 -0.05928 匯豐金磚動力基金 14.13000 14.22000 -0.09000 -0.63291 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97960 14.97930 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.90000 4.96000 -0.06000 -1.20968 匯豐新鑽動力基金 10.92000 11.08000 -0.16000 -1.44404 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.37560 5.45020 -0.07460 -1.36876 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97520 9.05000 -0.07480 -0.82652 匯豐龍鳳基金-A類型 52.58000 54.01000 -1.43000 -2.64766 匯豐龍鳳基金-I類型 52.58000 54.01000 -1.43000 -2.64766 匯豐龍騰電子基金 36.87000 38.34000 -1.47000 -3.83412 匯豐雙高收益債券組合基金 12.20320 12.23970 -0.03650 -0.29821 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.21000 19.80000 -0.59000 -2.97980 新光中國成長基金(人民幣) 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 新光中國成長基金(美元) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 新光中國成長基金(新臺幣) 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.47570 10.51890 -0.04320 -0.41069 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.67030 9.73980 -0.06950 -0.71357 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.94340 9.98460 -0.04120 -0.41264 新光台灣富貴基金 23.29000 23.80000 -0.51000 -2.14286 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 新光全球生技醫療基金(美元) 12.05000 12.13000 -0.08000 -0.65952 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043 新光全球債券基金(A累積)美元 10.03520 10.02670 0.00850 0.08477 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.78010 9.74200 0.03810 0.39109 新光全球債券基金(B配息)美元 9.66840 9.66040 0.00800 0.08281 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.41180 9.37520 0.03660 0.39039 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.03000 9.14000 -0.11000 -1.20350 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 新光吉星貨幣市場基金 15.44180 15.44130 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 新光多重資產基金(A累積)美元 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 新光亞洲精選基金-美金 22.56000 22.87000 -0.31000 -1.35549 新光亞洲精選基金-新台幣 22.80000 23.04000 -0.24000 -1.04167 新光兩岸優勢基金 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250 新光店頭基金 25.51000 26.45000 -0.94000 -3.55388 新光南非幣保本基金 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 新光特選內需收益ETF基金 20.17000 20.35000 -0.18000 -0.88452 新光創新科技基金 15.11000 15.63000 -0.52000 -3.32694 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84030 9.80810 0.03220 0.32830 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.09610 10.06910 0.02700 0.26815 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.74650 9.71640 0.03010 0.30979 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.31570 9.28520 0.03050 0.32848 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.56480 9.53920 0.02560 0.26837 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.23080 9.20260 0.02820 0.30644 新光澳幣八年期保本基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 新光澳幣保本基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11380 10.11750 -0.00370 -0.03657 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.78810 9.79230 -0.00420 -0.04289 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73910 9.73490 0.00420 0.04314 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.00580 10.00160 0.00420 0.04199 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95190 9.95610 -0.00420 -0.04219 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68410 9.68810 -0.00400 -0.04129 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66020 9.66110 -0.00090 -0.00932 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92730 9.92810 -0.00080 -0.00806 瑞銀全球創新趨勢基金 7.56000 7.62000 -0.06000 -0.78740 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.92000 8.99000 -0.07000 -0.77864 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.84020 9.81720 0.02300 0.23428 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.40830 9.38640 0.02190 0.23332 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.77170 9.74840 0.02330 0.23901 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.39670 9.37570 0.02100 0.22398 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47350 9.44740 0.02610 0.27627 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91450 9.88780 0.02670 0.27003 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.86310 13.80860 0.05450 0.39468 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.51710 8.48360 0.03350 0.39488 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.78100 37.62650 0.15450 0.41061 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.70720 38.41610 0.29110 0.75776 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.75000 39.49780 0.25220 0.63852 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18230 11.18150 0.00080 0.00715 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93500 9.95770 -0.02270 -0.22796 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.23190 13.18560 0.04630 0.35114 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.91290 9.92830 -0.01540 -0.15511 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 群益大印度基金-人民幣 14.50450 14.53320 -0.02870 -0.19748 群益大印度基金-美元 13.67270 13.76920 -0.09650 -0.70084 群益大印度基金-新臺幣 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.68550 12.84680 -0.16130 -1.25557 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.26170 12.48050 -0.21880 -1.75313 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.47000 11.64000 -0.17000 -1.46048 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.72580 11.87490 -0.14910 -1.25559 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.34270 10.52730 -0.18460 -1.75354 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.70000 9.84000 -0.14000 -1.42276 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.18000 10.30950 -0.12950 -1.25612 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.01510 9.17600 -0.16090 -1.75349 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.49000 9.63000 -0.14000 -1.45379 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.79270 9.91720 -0.12450 -1.25539 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.96270 9.12260 -0.15990 -1.75279 群益中小型股基金 46.95000 49.60000 -2.65000 -5.34274 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.88480 9.84980 0.03500 0.35534 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.19830 9.21210 -0.01380 -0.14980 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.59000 8.57990 0.01010 0.11772 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.70850 8.67760 0.03090 0.35609 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.10320 8.11540 -0.01220 -0.15033 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.56800 7.55910 0.00890 0.11774 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.00040 10.97970 0.02070 0.18853 群益中國高收益債券基金-美元 10.65630 10.63990 0.01640 0.15414 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.83970 9.83650 0.00320 0.03253 群益中國新機會基金N-人民幣 8.96460 8.97310 -0.00850 -0.09473 群益中國新機會基金N-美元 8.25070 8.30030 -0.04960 -0.59757 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 群益中國新機會基金-人民幣 7.95030 7.95780 -0.00750 -0.09425 群益中國新機會基金-美元 8.82200 8.87500 -0.05300 -0.59718 群益中國新機會基金-新臺幣 8.38000 8.41000 -0.03000 -0.35672 群益平衡王基金 19.26930 19.56890 -0.29960 -1.53100 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.25000 -0.03000 -0.36364 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.96000 -0.03000 -0.50336 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.02880 11.09290 -0.06410 -0.57785 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.55150 10.66660 -0.11510 -1.07907 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.89030 9.94770 -0.05740 -0.57702 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.46200 9.56520 -0.10320 -1.07891 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06300 10.07180 -0.00880 -0.08737 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.85760 9.86530 -0.00770 -0.07805 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41100 9.41920 -0.00820 -0.08706 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.32280 9.33000 -0.00720 -0.07717 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12130 10.13010 -0.00880 -0.08687 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.16680 10.17470 -0.00790 -0.07764 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.57670 9.58510 -0.00840 -0.08764 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.97470 9.98250 -0.00780 -0.07814 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14520 10.15630 -0.01110 -0.10929 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34590 7.35400 -0.00810 -0.11014 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.14000 10.15080 -0.01080 -0.10640 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.04590 10.05360 -0.00770 -0.07659 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.19390 10.19210 0.00180 0.01766 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02170 10.03240 -0.01070 -0.10665 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94550 9.95320 -0.00770 -0.07736 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09210 10.09030 0.00180 0.01784 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.14000 10.15080 -0.01080 -0.10640 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.04590 10.05360 -0.00770 -0.07659 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.19390 10.19210 0.00180 0.01766 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02170 10.03240 -0.01070 -0.10665 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94550 9.95320 -0.00770 -0.07736 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09210 10.09030 0.00180 0.01784 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 群益全球關鍵生技基金-美元 15.88320 15.96350 -0.08030 -0.50302 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.60000 15.63000 -0.03000 -0.19194 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.98000 11.19000 -0.21000 -1.87668 群益印度中小基金N-美元 10.08470 10.17250 -0.08780 -0.86311 群益印度中小基金N-新臺幣 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 群益印度中小基金-人民幣 16.22560 16.28430 -0.05870 -0.36047 群益印度中小基金-美元 14.42380 14.54940 -0.12560 -0.86327 群益印度中小基金-新臺幣 16.60000 16.70000 -0.10000 -0.59880 群益多利策略組合基金 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 群益多重收益組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.50000 15.54000 -0.04000 -0.25740 群益安家基金 25.56530 26.31800 -0.75270 -2.86002 群益安穩貨幣市場基金 16.08220 16.08170 0.00050 0.00311 群益那斯達克生技基金 23.94000 23.98000 -0.04000 -0.16681 群益亞太中小基金 12.35000 12.55000 -0.20000 -1.59363 群益亞太新趨勢平衡基金 16.77000 16.85000 -0.08000 -0.47478 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.72810 9.70790 0.02020 0.20808 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47110 7.45560 0.01550 0.20790 群益店頭市場基金 102.27000 105.53000 -3.26000 -3.08917 群益東方盛世基金 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 群益東協成長基金-人民幣 13.35950 13.52790 -0.16840 -1.24483 群益東協成長基金-美元 11.75340 11.96190 -0.20850 -1.74303 群益東協成長基金-新臺幣 11.57000 11.74000 -0.17000 -1.44804 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.25510 11.30230 -0.04720 -0.41761 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.68280 10.72880 -0.04600 -0.42875 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.14260 10.17320 -0.03060 -0.30079 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.85200 9.89340 -0.04140 -0.41846 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.35420 9.39450 -0.04030 -0.42897 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.87900 8.90590 -0.02690 -0.30205 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.64130 9.68180 -0.04050 -0.41831 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.52070 9.56170 -0.04100 -0.42879 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.91930 9.94930 -0.03000 -0.30153 群益長安基金 28.61000 29.98000 -1.37000 -4.56971 群益美國新創亮點基金N-美元 10.03630 10.08500 -0.04870 -0.48290 群益美國新創亮點基金-美元 15.18220 15.25580 -0.07360 -0.48244 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.59000 14.63000 -0.04000 -0.27341 群益真善美基金 16.92390 17.11710 -0.19320 -1.12870 群益馬拉松基金 122.89000 126.98000 -4.09000 -3.22098 群益深証中小板基金 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694 群益創新科技基金 32.44000 33.59000 -1.15000 -3.42364 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.57540 9.63480 -0.05940 -0.61652 群益華夏盛世基金N-美元 8.83290 8.93270 -0.09980 -1.11724 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580 群益華夏盛世基金-人民幣 10.42750 10.49230 -0.06480 -0.61760 群益華夏盛世基金-美元 9.73950 9.84970 -0.11020 -1.11882 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.99000 16.13000 -0.14000 -0.86795 群益奧斯卡基金 27.29000 28.17000 -0.88000 -3.12389 群益新興金鑽基金-美元 11.80360 12.12650 -0.32290 -2.66276 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.98000 9.20000 -0.22000 -2.39130 群益葛萊美基金 23.59000 24.27000 -0.68000 -2.80181 群益道瓊美國地產ETF基金 20.20000 20.32000 -0.12000 -0.59055 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.24000 8.09000 0.15000 1.85414 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.62000 14.15000 -0.53000 -3.74558 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.76990 11.75900 0.01090 0.09269 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.26770 11.30770 -0.04000 -0.35374 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.19990 11.22230 -0.02240 -0.19960 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57940 8.57140 0.00800 0.09333 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.09680 9.12920 -0.03240 -0.35491 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71150 8.72890 -0.01740 -0.19934 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.10610 10.14200 -0.03590 -0.35397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.55000 9.71000 -0.16000 -1.64779 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.01000 10.18000 -0.17000 -1.66994 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.11000 30.28000 -1.17000 -3.86394 德信中國精選成長基金 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 德信台灣主流中小基金 19.00000 19.93000 -0.93000 -4.66633 德信新興股票組合基金 11.02000 11.10000 -0.08000 -0.72072 德信萬保貨幣市場基金 11.93150 11.93110 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.78170 10.75840 0.02330 0.21657 德信數位時代基金 28.11000 28.80000 -0.69000 -2.39583 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65990 11.65950 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.09000 16.62000 -0.53000 -3.18893 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.26000 19.45000 -0.19000 -0.97686 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.50940 10.45610 0.05330 0.50975 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.03920 14.96310 0.07610 0.50858 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.17590 8.14000 0.03590 0.44103 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.07480 11.05660 0.01820 0.16461 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.38510 11.36570 0.01940 0.17069 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.10820 13.05050 0.05770 0.44213 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.13000 18.50000 -0.37000 -2.00000 摩根中小基金 23.84000 24.86000 -1.02000 -4.10298 摩根中國A股基金 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514 摩根中國A股基金(美元) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 摩根中國亮點基金 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.08300 11.10270 -0.01970 -0.17743 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.29710 12.30270 -0.00560 -0.04552 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.41300 9.44380 -0.03080 -0.32614 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.43770 12.45980 -0.02210 -0.17737 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.29140 14.29760 -0.00620 -0.04336 摩根台灣金磚基金-累積型 20.56000 21.32000 -0.76000 -3.56473 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.56000 21.32000 -0.76000 -3.56473 摩根台灣增長基金 51.53000 52.95000 -1.42000 -2.68178 摩根平衡基金 28.49000 28.95000 -0.46000 -1.58895 摩根全球α基金 19.42000 19.56000 -0.14000 -0.71575 摩根全球平衡基金 15.16430 15.25520 -0.09090 -0.59586 摩根全球發現基金 12.70000 12.84000 -0.14000 -1.09034 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.71020 9.76260 -0.05240 -0.53674 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70140 10.73890 -0.03750 -0.34920 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10430 10.15050 -0.04620 -0.45515 摩根多元入息成長基金-累積型 11.39230 11.45410 -0.06180 -0.53954 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.00950 10.05520 -0.04570 -0.45449 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.63870 10.68530 -0.04660 -0.43611 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.60730 13.66690 -0.05960 -0.43609 摩根亞洲基金 56.99000 57.27000 -0.28000 -0.48891 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.48940 8.48550 0.00390 0.04596 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.89310 9.88340 0.00970 0.09814 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.75610 8.75380 0.00230 0.02627 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.31140 12.30540 0.00600 0.04876 摩根東方內需機會基金 18.05000 18.14000 -0.09000 -0.49614 摩根東方科技基金 34.42000 34.78000 -0.36000 -1.03508 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.22000 10.32000 -0.10000 -0.96899 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.57000 11.65000 -0.08000 -0.68670 摩根金龍收成基金 22.13000 22.12000 0.01000 0.04521 摩根第一貨幣市場基金 15.07700 15.07660 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 14.55000 14.75000 -0.20000 -1.35593 摩根新金磚五國基金 11.24000 11.45000 -0.21000 -1.83406 摩根新絲路基金 9.78000 9.89000 -0.11000 -1.11223 摩根新興35基金 13.22000 13.44000 -0.22000 -1.63690 摩根新興日本基金 24.61000 24.87000 -0.26000 -1.04544 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.29500 7.40560 -0.11060 -1.49346 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.53780 9.66780 -0.13000 -1.34467 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.28320 9.41590 -0.13270 -1.40932 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.47810 10.63690 -0.15880 -1.49292 摩根新興科技基金 56.78000 59.19000 -2.41000 -4.07163 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33520 8.33700 -0.00180 -0.02159 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56280 10.56500 -0.00220 -0.02082 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.51840 8.62520 -0.10680 -1.23823 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.27170 9.40270 -0.13100 -1.39322 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.72330 8.85210 -0.12880 -1.45502 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.77050 9.89300 -0.12250 -1.23825 摩根龍揚基金 33.07000 33.05000 0.02000 0.06051 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.22000 10.34000 -0.12000 -1.16054 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 11.11000 -0.15000 -1.35014 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.71000 10.87000 -0.16000 -1.47194 摩根環球股票收益基金-累積型 11.27000 11.40000 -0.13000 -1.14035 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31880 9.33810 -0.01930 -0.20668 摩根總收益組合基金-累積型 11.24830 11.27160 -0.02330 -0.20671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.49000 25.30000 -0.81000 -3.20158 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.83760 11.81130 0.02630 0.22267 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.08710 11.06540 0.02170 0.19611 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05740 10.01800 0.03940 0.39329 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34280 10.31980 0.02300 0.22287 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.73780 9.71860 0.01920 0.19756 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.82770 8.79310 0.03460 0.39349 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.30120 10.36710 -0.06590 -0.63566 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.31810 10.35640 -0.03830 -0.36982 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.71720 9.79140 -0.07420 -0.75781 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.82510 9.87370 -0.04860 -0.49222 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.50080 9.57340 -0.07260 -0.75835 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60590 9.65350 -0.04760 -0.49309 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.28120 11.32110 -0.03990 -0.35244 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.06620 11.10390 -0.03770 -0.33952 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.19400 10.20570 -0.01170 -0.11464 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72760 10.76550 -0.03790 -0.35205 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.50670 10.54250 -0.03580 -0.33958 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.68150 9.69250 -0.01100 -0.11349 聯邦金鑽平衡基金 23.04770 23.71300 -0.66530 -2.80563 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.70460 9.74490 -0.04030 -0.41355 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.97880 9.99360 -0.01480 -0.14809 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.70460 9.74490 -0.04030 -0.41355 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.97880 9.99360 -0.01480 -0.14809 聯邦貨幣市場基金 13.16150 13.16100 0.00050 0.00380 聯邦精選科技基金 12.37000 12.78000 -0.41000 -3.20814 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.07950 16.06740 0.01210 0.07531 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.77380 12.81290 -0.03910 -0.30516 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.31370 12.37710 -0.06340 -0.51224 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.82740 11.88820 -0.06080 -0.51143 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79750 11.78110 0.01640 0.13921 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06510 11.03760 0.02750 0.24915 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57150 10.55680 0.01470 0.13925 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65490 8.63340 0.02150 0.24903 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.05000 38.25000 -1.20000 -3.13725 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.54000 15.59000 -0.05000 -0.32072 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.24000 13.28000 -0.04000 -0.30120 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.43000 12.47000 -0.04000 -0.32077 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.97000 7.99000 -0.02000 -0.25031 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.41000 11.49000 -0.08000 -0.69626 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.93000 12.09000 -0.16000 -1.32341 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.36000 15.48000 -0.12000 -0.77519 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.33000 15.45000 -0.12000 -0.77670 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.05000 10.18000 -0.13000 -1.27701 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.59000 20.74000 -0.15000 -0.72324 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.73000 18.86000 -0.13000 -0.68929 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.92000 12.99000 -0.07000 -0.53888 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.57000 15.68000 -0.11000 -0.70153 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.30000 16.42000 -0.12000 -0.73082 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.38000 15.48000 -0.10000 -0.64599 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.55000 15.66000 -0.11000 -0.70243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.95000 14.04000 -0.09000 -0.64103 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.96000 14.06000 -0.10000 -0.71124 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.63000 14.73000 -0.10000 -0.67889 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.42000 18.42000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.29000 -0.01000 -0.05784 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 聯博貨幣市場基金 14.99500 14.99470 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.43510 10.45750 -0.02240 -0.21420 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.73420 13.78020 -0.04600 -0.33381 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.55010 7.56630 -0.01620 -0.21411 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.00000 13.98000 0.02000 0.14306 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 22.72000 23.45000 -0.73000 -3.11301 瀚亞中國基金-人民幣 12.02000 11.98000 0.04000 0.33389 瀚亞中國基金-新台幣 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 瀚亞巴西基金 4.53000 4.68000 -0.15000 -3.20513 瀚亞外銷基金 43.54000 44.78000 -1.24000 -2.76909 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.13000 11.21000 -0.08000 -0.71365 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.63110 10.66190 -0.03080 -0.28888 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.31790 10.36050 -0.04260 -0.41118 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.22630 12.26680 -0.04050 -0.33016 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.14330 10.12090 0.02240 0.22132 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.50860 7.52980 -0.02120 -0.28155 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.00630 8.03940 -0.03310 -0.41172 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10620 8.13310 -0.02690 -0.33075 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.15510 7.13940 0.01570 0.21991 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.86310 8.89250 -0.02940 -0.33062 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.23780 9.26390 -0.02610 -0.28174 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.35930 9.39800 -0.03870 -0.41179 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.23830 9.26900 -0.03070 -0.33121 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.59000 11.64000 -0.05000 -0.42955 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.28000 11.39000 -0.11000 -0.96576 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.57000 10.67000 -0.10000 -0.93721 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.99590 9.99290 0.00300 0.03002 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 10.02870 9.99910 0.02960 0.29603 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.96610 9.98970 -0.02360 -0.23624 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.99590 9.99290 0.00300 0.03002 瀚亞印度基金-人民幣 14.85000 14.89000 -0.04000 -0.26864 瀚亞印度基金-美元 14.05000 14.16000 -0.11000 -0.77684 瀚亞印度基金-新台幣 31.04000 31.21000 -0.17000 -0.54470 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.82000 10.91000 -0.09000 -0.82493 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.21000 15.30000 -0.09000 -0.58824 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 瀚亞亞太基礎建設基金 11.74000 11.82000 -0.08000 -0.67682 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.94580 11.94220 0.00360 0.03015 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.43820 13.22220 0.21600 1.63362 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.94030 10.97610 -0.03580 -0.32616 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.70740 10.72060 -0.01320 -0.12313 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.86250 11.73720 0.12530 1.06755 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.24450 9.24230 0.00220 0.02380 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.90680 9.76630 0.14050 1.43862 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.11620 9.14610 -0.02990 -0.32692 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.91200 8.92300 -0.01100 -0.12328 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