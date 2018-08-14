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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/08/13  107/08/10 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.38400   18.94170   0.44230    2.33506
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.65980   19.21530   0.44450    2.31326
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.64000   11.39000   0.25000    2.19491
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.05000   14.73000   0.32000    2.17244
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.45650   10.23480   0.22170    2.16614
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.45640   10.23480   0.22160    2.16516
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.07000    8.88000   0.19000    2.13964
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.17170    8.00750   0.16420    2.05058
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.66130   10.44710   0.21420    2.05033
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.24000    8.09000   0.15000    1.85414
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.24000   18.89000   0.35000    1.85283
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.29000   12.07000   0.22000    1.82270
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.92000   17.60000   0.32000    1.81818
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.91000   13.67000   0.24000    1.75567
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.55000    7.42000   0.13000    1.75202
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.92000   12.70000   0.22000    1.73228
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.49000   16.22000   0.27000    1.66461
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.17000   13.94000   0.23000    1.64993
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.43820   13.22220   0.21600    1.63362
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.43160   37.87520   0.55640    1.46904
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.26790   39.68530   0.58260    1.46805
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.52000   14.31000   0.21000    1.46751
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.65380   39.08720   0.56660    1.44958
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.90680    9.76630   0.14050    1.43862
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.88000    7.77000   0.11000    1.41570
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.81000   15.59000   0.22000    1.41116
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.47000    9.34000   0.13000    1.39186
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.78000    8.67000   0.11000    1.26874
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.18000   16.97000   0.21000    1.23748
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.55000   11.41000   0.14000    1.22699
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