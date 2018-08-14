[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/13 107/08/10 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.38400 18.94170 0.44230 2.33506 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.65980 19.21530 0.44450 2.31326 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.64000 11.39000 0.25000 2.19491 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.05000 14.73000 0.32000 2.17244 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.45650 10.23480 0.22170 2.16614 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.45640 10.23480 0.22160 2.16516 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.07000 8.88000 0.19000 2.13964 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.17170 8.00750 0.16420 2.05058 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.66130 10.44710 0.21420 2.05033 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.24000 8.09000 0.15000 1.85414 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.24000 18.89000 0.35000 1.85283 元大台灣50單日反向1倍基金 12.29000 12.07000 0.22000 1.82270 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.92000 17.60000 0.32000 1.81818 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.91000 13.67000 0.24000 1.75567 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.55000 7.42000 0.13000 1.75202 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.92000 12.70000 0.22000 1.73228 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.49000 16.22000 0.27000 1.66461 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.17000 13.94000 0.23000 1.64993 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.43820 13.22220 0.21600 1.63362 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.43160 37.87520 0.55640 1.46904 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.26790 39.68530 0.58260 1.46805 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.52000 14.31000 0.21000 1.46751 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.65380 39.08720 0.56660 1.44958 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.90680 9.76630 0.14050 1.43862 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.88000 7.77000 0.11000 1.41570 元大滬深300單日反向1倍基金 15.81000 15.59000 0.22000 1.41116 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.47000 9.34000 0.13000 1.39186 復華恒生單日反向一倍基金 8.78000 8.67000 0.11000 1.26874 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.18000 16.97000 0.21000 1.23748 瀚亞非洲基金-南非幣 11.55000 11.41000 0.14000 1.22699 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------