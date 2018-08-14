盤前財經大事搶先讀2018年8月14日

今日操盤前瞻

MSCI 明晟指數權重季度調整

日本 6 月工業生產終值

中國 7 月工業生產數據

法說會：達邁、英業達、精技、聯發科、盟立、台驊投控、鈊象、聯鈞、龍燈 - KY、關貿、日友、泰昇 - KY、緯軟、桂盟、元山

除權息：名軒、恩德、宏盛、高野、景碩、盛群、南六、東碩

土耳其危機持續撼動投資人 道瓊收低 125 點 連四天下跌

土耳其金融危機上週使其貨幣重挫，13 日進一步惡化，創傷了全球投資人信心，美國股市週一下跌。道瓊連續第四天收低，創 6 月以來最長下跌期間。分析師說，土耳其危機使得投資人謹慎，短期內，投資人無意大幅進場，但若退一步，看大局勢，則情況並不差。閱讀全文...

〈光寶科法說〉Q3 雙率雙升 毛利率可望站回 14% 水準

光寶科 (2301-TW) 今 (13) 日召開法說會，展望第 3 季，光寶集團總執行長陳廣中表示，若不計算已營業讓與的手機相機模組事業營收，第 3 季集團營收預期將達低雙位數成長，第 3 季起產品組合較佳，加上被動元件與 MOSFET 等零組件漲價成本可望充分反映，帶動毛利率與營益率雙升，預期第 3 季毛利率可達 14% 至 14.7%，營益率可望上看 5%。閱讀全文...

〈鴻海財報〉營收創高但獲利不振 法人點出三個原因

鴻海 (2317-TW) 第二季財報出爐，獲利不但未隨營收創高，還呈現季、年均減，法人表示，鴻海獲利不振可能是產品組合不佳、電子代工競爭激烈、子公司富智康上半年虧損擴大，壓抑鴻海獲利表現衰退。閱讀全文...

長榮航跌破市場眼鏡 Q2 逆勢大賺 獲利年增逾 2 成

長榮航 (2618-TW) 今 (13) 日公布第 2 季財報，不同於其他航運業者大受油價衝擊，繳出驚人的亮麗成績，單季稅後純益 19.15 億元，年增幅高達 21.37%，每股純益 (EPS)0.46 元，大幅優於預期，上半年稅後純益 33.4 億元，年增幅近 300%，EPS 0.8 元。閱讀全文...

〈智慧機械白皮書〉今年是智慧機械兆元年 目標 2025 年總產值達 2 兆元

台灣機械工業同業公會今 (13) 日發表智慧機械產業白皮書，理事長柯拔希表示，去年台灣機械業產值破兆，已蛻變為高科技的精密機械產業，朝向智慧機械與智慧製造邁進，已訂定短中長期目標，盼能在 2025 年前達到總產值 2 兆元的願景。閱讀全文...



