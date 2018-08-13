〈高油價受害現形〉長榮航跌破市場眼鏡Q2逆勢大賺 獲利年增逾2成

長榮航 (2618-TW) 今 (13) 日公布第 2 季財報，不同於其他航運業者大受油價衝擊，繳出驚人的亮麗成績，單季稅後純益 19.15 億元，年增幅高達 21.37%，每股純益(EPS)0.46 元，大幅優於預期，上半年稅後純益 33.4 億元，年增幅近 300%，EPS 0.8 元。

長榮航解釋，主要是因客運運量成長、前艙 (含豪華經濟艙和商務艙) 的單價也成長，再加上貨運淡季不淡，推升毛利率從第 1 季的 11.26% 上揚至第 2 季的 12.15%，上半年毛利率 11.72%，較去年同期增加 0.79 個百分點。

長榮航說明，上半年歐美長線表現較去年好、維也納增飛航班且改為直飛，加上東南亞轉美國轉運效益提高，推升客運運量成長 5.6%。

貨運方面，上半年市場需求持續擴增，包括汽車零配件、部分跨境電商和醫療用品等帶動整體運量增加 2%。

長榮航表示，今年商務艙和豪華經濟艙銷售效益明顯提升，使整體客運票價拉升，貨運表現也很樂觀。

展望後市，長榮航樂觀看待「貨運還會繼續好下去」；而客運逢暑期旺季，推升 7 月合併營收持續創高，「8 月緊追在後」，目前 9 月載客率也有 80%，客運也相當正面，惟留意，下半年仍有油價和選舉的變數。

長榮航不排除，下半年油價成本恐怕還會較上半年高，而在選舉因素下也可能會影響客運需求。

長榮航董事會今日也通過將辦理現金增資，預計發行總金額為 30 億元，用於償還銀行借款並健全公司財務結構，長榮航進一步說明，主要是因應後續有 B787 機隊將陸續交機的資金需求。